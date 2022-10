Le numéro de portable du Premier ministre britannique en vente pour 7 $ – médias

Le courrier de dimanche a découvert un site Web américain répertoriant les coordonnées actuelles de presque tous les ministres britanniques

Les numéros de téléphone portable personnels du Premier ministre Liz Truss et de 25 ministres du Cabinet britannique peuvent être facilement obtenus sur un site Web américain qui propose un abonnement à sa base de données consultable pour seulement 6,49 £ (7,25 $) par semaine, a révélé Mail on Sunday.

Le site, dont le journal a choisi de ne pas divulguer le nom, prétend répertorier plus de 14 milliards de fichiers avec des données volées. Certaines des cyberattaques remontent à plus d’une décennie, selon le point de vente. Outre les numéros de téléphone de la quasi-totalité du cabinet britannique, le site Web proposerait leurs adresses e-mail, mots de passe et autres informations personnelles.

Avant de publier l’article, Mail on Sunday a informé le gouvernement de la faille de sécurité. Samedi, les ministres ont discuté de la menace avec des conseillers à la sécurité nationale, selon le journal.

“Le gouvernement est conscient qu’il existe des sites Web qui regroupent les détails des violations de données historiques, par conséquent, une grande partie des données sur ces sites Web sont anciennes et incorrectes”, a déclaré un porte-parole du Cabinet Office, cité par le média.

Mail on Sunday, cependant, affirme avoir vérifié les informations sur le site Web et peut confirmer que les numéros de téléphone des ministres, y compris celui du Premier ministre, sont à jour.

Les détails personnels de l’opposition au gouvernement actuel ont également été compromis, a écrit le journal, car le site Web contient le numéro de téléphone du dirigeant travailliste Keir Starmer, ainsi que de sept députés travaillistes.

Le site est enregistré à une adresse située dans un quartier défavorisé de Las Vegas. Un journaliste du Mail on Sunday l’a visité vendredi – juste pour découvrir un «miteux” bureau, utilisé comme adresse de service pour “des centaines d’entreprises.” Une réceptionniste n’a pas été en mesure de fournir au journaliste la moindre information sur les personnes derrière la base de données.

Les données personnelles des membres du gouvernement britannique auraient été ciblées par des pirates à plusieurs reprises. Pas plus tard qu’en avril dernier, selon The Telegraph, le ministère des Affaires étrangères a lancé une enquête urgente sur la façon dont les données privées des employés du gouvernement se sont retrouvées sur les sites de médias sociaux russes.

L’année dernière, le Government Security Group a critiqué les ministres pour s’être fait des cibles faciles pour les cyberattaques et leur a conseillé de cesser d’utiliser WhatsApp et les e-mails personnels à des fins professionnelles.