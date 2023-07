Le numéro de maillot officiel de Ruben Loftus-Cheek révélé par l’AC Milan

L’AC Milan a confirmé le numéro de maillot que portera sa nouvelle recrue, l’ancien milieu de terrain de Chelsea et anglais, Ruben Loftus-Cheek. L’Anglais héritera du maillot numéro huit, laissé vacant par le départ du milieu de terrain italien Sandro Tonali vers Newcastle United cette semaine.

Il a été confirmé la semaine dernière que Loftus-Cheek a signé un contrat qui durera jusqu’en juin 2027 et il est la première signature payante de l’été pour l’AC Milan. Milan a déclaré dans un communiqué que Loftus-Cheek avait signé un contrat de quatre ans qui, selon les médias italiens, vaut quatre millions d’euros par saison.

Cependant, contrairement à la signature du gardien Marco Sportiello, l’AC Milan a choisi de suspendre la séance photo officielle. Et pour cause, car maintenant suite à la vente de Sandro Tonali à Newcastle, qui a été confirmée hier, le club a révélé que Loftus-Cheek reprendra le maillot n°8 des Rossonieri lors de la saison à venir.

L’AC Milan tenait à signer Loftus-Cheek cette fenêtre, le milieu de terrain n’ayant plus que 12 mois sur son contrat à Stamford Bridge. Enfin, l’Anglais de 27 ans a rejoint l’AC Milan pour un transfert permanent après que Chelsea ait accepté un accord d’environ 21 millions d’euros (22,8 millions de dollars), vendredi dernier.

Loftus-Cheek a passé 19 ans à Chelsea et a fait plus de 150 apparitions. Avec Chelsea, il a remporté les médailles de vainqueur de la Premier League, de la Ligue Europa et de la Super Coupe de l’UEFA. Il devient le cinquième joueur à quitter le club cet été alors que le nouveau manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, poursuit une reconstruction massive de l’équipe pour la saison à venir.

Le milieu de terrain anglais rejoint à nouveau son compatriote international anglais et coéquipier de la Chelsea Academy Fikayo Tomori au San Siro. On s’attend à ce qu’il remplace et reprenne la place laissée par l’Italien Tonali, alors que l’AC Milan est sur le point d’aller de l’avant dans une nouvelle direction sans le légendaire Paolo Maldini également.

Il ne sera pas non plus le seul diplômé de la Chelsea Academy à quitter le club cet été, car le milieu de terrain anglais Mason Mount devrait également faire un gros transfert à Manchester United.