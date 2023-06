Le numéro de danse Garba du film Satyaprem Ki Katha de Kartik Aaryan-Kiara Advani célèbre l’amour pur

Qu’il s’agisse de la bande-annonce époustouflante ou des chansons à succès, Satyaprem Ki Katha de Sajid Nadiadwala et Namah Pictures a profondément répandu la magie de l’amour pur dans le cœur des masses. Alors que la mélodie de cette pure histoire d’amour romantique et musicale a captivé le public, les créateurs sont ici avec le teaser de la nouvelle chanson « Sun Sajni » pour enrichir le sentiment d’amour pur avec ses rythmes garba.

Le teaser de Sun Sajni est en effet un régal pour le public de savourer les airs d’amour pur avec une grande célébration de Garba. Après avoir donné deux mélodies soul, Naseeb Se et Aaj Ke Baad, et un numéro de danse optimiste, Gujju Pataka, ‘Sun Sajni’ semble être une grande chanson de célébration de Garba qui incitera le public à danser à fond. ‘Sun Sajni’ est chanté par Meet Bros, Parampara Tandon et Piyush Mehroliyaa. La musique est composée par Meet Bros et les paroles de la chanson sont données par Kumaar. Comme le teaser est là, ‘Sun Sajni’ est prêt pour sa sortie demain.





Alors que la bande-annonce de Satyaprem Ki Katha a annoncé l’arrivée d’une pure histoire d’amour à l’écran après un long moment, ses chansons ne cessent d’envahir la tête du public. Alors que toutes les chansons ont fait leur place dans la liste des chansons les plus écoutées, « Sun Sajni » sera certainement en tête des charts et rendra le public fou avec ses rythmes Garba.

« Satyaprem Ki Katha » marque également une collaboration massive entre NGE et Namah Pictures. Fait intéressant, Sajid Nadiadwala et Shareen Mantri Kedia avec Kishor Arora et le réalisateur Sameer Vidwans ont remporté un prix national pour leurs longs métrages respectifs. « Satyaprem Ki Katha » sortira en salles le 29 juin 2023.