Le numéro 6 du volleyball tombe face au numéro 2 Stanford

PALO ALTO, Californie – Le Texas Volleyball, classé n°6, a été balayé par le n°2 Stanford, 25-16, 25-21, 25-22, devant une foule de 6 894 personnes, dimanche au Maples Pavilion.

Les Longhorns (3-3) seront de retour en action à Baylor mercredi à 20 heures au Ferrell Center.

Madisen Skinner a mené les Longhorns avec 12 attaques décisives et a ajouté sept récupérations et deux blocs. Ella l’arnaqueuse a distribué 24 passes décisives, tandis que Emma Halter a terminé avec 11 récupérations, le meilleur total de l’équipe. Ayden Ames il a ajouté six attaques décisives et a réalisé cinq blocages, le meilleur total de son équipe.

Stanford a pris une large avance dans le premier set et a facilement gagné 25-16 pour ouvrir le match. Les Cardinals ont frappé .433, tout en limitant les Longhorns à seulement .171 % de pourcentage de frappe.

Les Cardinals ont pris l’avantage 2-0 dans le match grâce à une victoire 25-21 dans le deuxième set. Les Longhorns ont tenu Stanford à un pourcentage de frappe de 0,184 dans le set mais n’ont pas réussi à égaliser dans le match.

Les Longhorns menaient 7-5 dans le troisième set avant que Stanford ne réalise un 9-1 pour prendre une avance confortable de 14-8. Le Cardinal a ensuite terminé la rencontre en s’imposant 25-22.

Le prochain match à domicile du Texas aura lieu contre Hawaï vendredi à 18h30 au Gregory Gym.