Le numéro 40 du comté de Summit protégera nos enfants

Je soutiens le numéro 40 car son adoption garantira que les services à l’enfance du comté de Summit puissent poursuivre leur travail vital consistant à garantir que les enfants du comté de Summit soient aimés, nourris et en sécurité. Avec un enfant sur 12 dans le comté de Summit ayant bénéficié l’année dernière du SCCS, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce prélèvement échouer. Nous ne pouvons pas permettre que les enfants de notre communauté qui ont le plus besoin d’aide soient laissés pour compte.

Lorsqu’un enfant est dans le besoin et vit dans un environnement de maltraitance ou de négligence, c’est le personnel du SCCS qui fait partie des premiers intervenants auprès de ces enfants. En fait, parmi les premiers intervenants, le SCCS est le seul organisme communautaire mandaté par la loi pour protéger les enfants maltraités, négligés et dépendants.

Le partenariat entre le bureau du shérif du comté de Summit et le SCCS assure la sécurité des enfants dans des circonstances où il peut y avoir une intervention des forces de l’ordre. J’ai été témoin de situations de maltraitance et de négligence envers les enfants, c’est pourquoi je sais à quel point il est important que le numéro 40 soit publié le 5 novembre. Aucun enfant ne devrait grandir dans un environnement de maltraitance ou de négligence.

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’enfants placés sous la garde du SCCS a augmenté de plus de 50 %, mettant de plus en plus de pression sur leur personnel pour qu’il fournisse des services importants dans les situations de premiers secours.

Voter oui sur la question 40 permettra au prélèvement de fournir environ 60 % du budget de l’agence sans créer AUCUNE charge fiscale supplémentaire pour vous. Votre vote peut aider le SCCS à couvrir les coûts du placement des enfants (plus de 22 millions de dollars ont été dépensés en 2023) et à aider les enfants de notre communauté à sortir de ces environnements dangereux.

Je soutiens le numéro 40 parce que je soutiens les plus vulnérables d’entre nous : les enfants du comté de Summit. Voter au plus tard le 5 novembre pour adopter le numéro 40 est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour assurer leur sécurité et permettre au personnel du SCCS de continuer à être les premiers intervenants en cas de maltraitance et de négligence envers les enfants dans notre communauté.

Votez pour le numéro 40 et aidez le SCCS à rester engagé envers la sécurité, la permanence et le bien-être de tous les enfants servis.

Kandy Fatheree, shérif du comté de Summit

Une note aux républicains de la vieille école

Quand j’étais enfant et que j’ai grandi dans une médina à prédominance républicaine, j’avais l’impression que le parti républicain était principalement composé de gens honnêtes et pragmatiques qui comprenaient l’importance d’un bon gouvernement et la valeur de notre démocratie.

En arrivant rapidement à aujourd’hui, je me demande où sont passés ces gens. Je suis sûr qu’ils ne soutiendraient pas l’actuel candidat républicain à la présidence.

Je comprends pourquoi les suprémacistes blancs, les homophobes, les racistes et les fascistes voteraient pour lui. Cela ne me surprend pas que ces gens crédules qui se livrent à des théories du complot aiment ce candidat. Je comprends tout à fait pourquoi des hommes d’affaires cupides et sans scrupules voteraient pour lui. Et je suis attristé que les religieux soient hypocritement prêts à ignorer son manque flagrant de moralité et d’humanité parce qu’il soutiendra leur seul problème.

Alors oui, les oiseaux d’une plume se rassembleront, mais si vous êtes un républicain de la vieille école, il est peut-être temps de mettre le pied à terre, de reconquérir votre parti et de protéger notre démocratie en refusant de soutenir ce candidat.

Tim Fry, Hudson

Le dossier contre le numéro 1

Dans les années 2010, la ville d’Akron était divisée en trois districts du Congrès. Vivant à University Park, j’étais représenté par Tim Ryan, dont les électeurs se trouvaient principalement dans la vallée de Mahoning. Si j’habitais un kilomètre plus à l’ouest, ma représentante aurait été Marcia Fudge, dont les électeurs se trouvaient principalement dans la région de Cleveland.

Quelle que soit l’opinion que l’on a du processus par lequel le redécoupage a été effectué après le recensement de 2020, il a eu l’avantage incontestable de rassembler tout Akron, voire tout le comté de Summit, en un seul district du Congrès, actuellement représenté par Emilia Sykes.

Le problème 1 menace cette réussite. Certes, les petits caractères des règles de dessin des districts intégrés dans le numéro 1 soutiennent la préservation des « communautés d’intérêts » au sein d’un seul district. Mais selon ces règles, Akron, ou toute autre unité politique, doit « démontrer de manière claire et convaincante » à la commission de redécoupage que ses citoyens « ont des intérêts largement partagés et des besoins de représentation qui sont plus grands que ceux d’autres communautés d’intérêts qui se chevauchent ». Aucun autre groupe prétendant représenter une communauté d’intérêts n’a cette même charge de preuve.

Il devrait être évident que pour une ville comme Akron, ses intérêts doivent être défendus au Congrès par une seule personne. L’argent des programmes du gouvernement fédéral est souvent versé aux villes, qui sont en concurrence avec d’autres villes pour obtenir ces mêmes fonds. En soutenant la réélection d’Emilia Sykes, le Journal de balise (13 octobre) a écrit : « Elle a contribué à défendre les efforts visant à faire d’Akron un pôle de technologie des polymères, en ajoutant 51 millions de dollars de fonds fédéraux… ». Akron aurait-elle reçu ces fonds si elle était encore représentée au Congrès par trois individus différents, chacun considérant ses électeurs d’Akron comme secondaires ?

Le professeur David Niven de l’Université de Cincinnati est cité par Jessie Balmert (Journal de balise18 octobre) comme disant : « Il y a un coût réel à payer dans les endroits qui ont été réduits en dés. » Pendant trop longtemps, cette description s’est appliquée à Akron.

Je soutiens largement la minimisation du gerrymandering (il est irréaliste d’« interdire » totalement cette pratique), et je soutiendrais la question 1 si ses règles de redécoupage incluaient une interdiction de diviser les villes de la taille d’Akron entre les districts du Congrès, comme le fait l’article XIX de la loi actuelle. Mais le numéro 1 ne prévoit pas cela et c’est pourquoi – non sans regret – mon vote le jour du scrutin sera contre.

Bruce Taylor, Akron

Déformé, alambiqué et manipulateur

Les panneaux de duel politique qui ornent les quartiers de l’Ohio disent tout : faut-il voter oui et « interdire » le gerrymandering ou voter non et « arrêter » le gerrymandering – un choix, semble-t-il, que l’on pourrait trouver dans un livre pour enfants absurde du Dr Seuss. .

Après avoir lu le modèle de bulletin de vote, accompagné de 12 pages de jargon éditorial et procédural (disponibles dans votre bibliothèque locale), tout prend tout son sens. Le bulletin de vote de l’Ohio pour le numéro 1 vous donne non seulement la possibilité de cocher OUI ou NON – comme tout bon bulletin de vote devrait le faire – mais comprend également de Frank LaRose un guide pratique (directement dans la langue du bulletin de vote) pour vous aider à prendre une décision. Le scrutin suggère en effet que vous seriez fou de voter oui. Comment une formulation aussi déformée, alambiquée et manipulatrice sur un bulletin de vote est-elle même légale me dépasse.

Le tristement célèbre district du « serpent sur le lac » mentionné dans la section éditoriale « contre » est le résultat direct de la manipulation des cartes par le parti politique au pouvoir à l’époque. OUI, ils auraient pu « arrêter » le gerrymandering, mais NON, ils ne l’ont pas fait. Les politiciens ne « stoppent » pas volontairement une pratique qui leur profite. C’est le renard qui garde le poulailler. Si vous êtes d’accord sur le fait que nous avons besoin de citoyens et non de politiciens pour mettre fin au gerrymandering, votez OUI sur la question 1.

Ric Schwabe, Kent

Félicitations à la commission électorale

J’écris pour féliciter le conseil électoral du comté de Summit pour son organisation exceptionnelle lors du processus de vote anticipé. Même si la file d’attente était assez longue les jours de pluie, les bénévoles et le personnel que j’ai rencontrés étaient compétents, polis et amicaux. Tout le monde, de ceux qui dirigeaient la circulation dans le parking à ceux qui indiquaient aux électeurs les lignes appropriées, en passant par les personnes à l’intérieur qui manipulaient nos bulletins de vote, étaient tout simplement merveilleux.

J’étais fier de participer à notre démocratie et de pouvoir accomplir mon devoir civique dans un environnement sûr et efficace. Gloire!

Kathy Giller, Akron

