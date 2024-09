Le numéro 2 Stanford s’impose face au numéro 6 Texas lors de son match d’ouverture à domicile

Les campagnes 2024 de Stanford et du Texas ont jusqu’à présent évolué dans des directions opposées.

Même si la saison est encore tôt, voici un aperçu de ce que pourrait signifier une victoire pour l’avenir de chaque équipe.

Stanford : Un argument pour le numéro 1

Avec un classement parmi les cinq premiers de la pré-saison, on s’attendait à une grande saison de la part des Cardinals. Et avec un bilan invaincu et une place actuelle au deuxième rang, Stanford n’aurait pas pu rêver d’un meilleur départ.

Plus important encore, une victoire dimanche donnerait au Cardinal sa quatrième victoire classée et sa deuxième contre un adversaire du top 10, soit deux de plus que Pittsburgh, actuellement numéro 1. Même si les deux équipes ont une longue route devant elles jusqu’en décembre, le CV de Stanford les place incontestablement dans la course au titre en début de saison.

Texas : un coup de pouce indispensable

Après avoir remporté deux championnats nationaux consécutifs, les Longhorns étaient les favoris de pré-saison pour remonter au sommet. Classés n°1 dans le top 25 de pré-saison de l’AVCA, un troisième titre semblait encore plus prometteur.

Les Longhorns ont cependant perdu contre le Minnesota, alors classé 18e, et contre Miami, alors non classé. Le Texas est tombé à la 6e place du dernier classement.

Une victoire contre le Cardinal à l’extérieur pourrait changer la donne, signaler que les Longhorns sont de retour sur la bonne voie et conduire à une course inoubliable similaire à celle de 2023.