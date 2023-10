Le numéro 2 du Michigan transpire à peine en dépassant le Nebraska

Michael Cohen Écrivain de football universitaire et de basket-ball universitaire

Le 9 octobre 2021, une équipe invaincue du Michigan s’est rendue au Nebraska pour une confrontation aux heures de grande écoute avec les Cornhuskers. Les Wolverines avaient une fiche de 6-0, se classaient n ° 9 au niveau national et défieraient plus tard les pronostics en renversant l’État de l’Ohio pour atteindre les éliminatoires du football universitaire pour la première fois de l’histoire de l’école.

Mais rien de cette soirée au Memorial Stadium n’a été facile. Le Michigan est entré dans le quatrième quart avec un panier sur le terrain et a eu besoin de 13 points dans la finale 11:21 pour s’échapper avec une victoire de 32-29. Les Cornhuskers avaient poussé le groupe de l’entraîneur-chef Jim Harbaugh au bord du gouffre.

Certains pensaient que le retour de samedi à Lincoln pourrait s’avérer tout aussi difficile, avec des vents soufflant au nord de 30 milles à l’heure et le Nebraska ayant remporté des matchs consécutifs après un début lent. Mais rien dans ce qui s’est soldé par une victoire de 45-7 ne semblait un défi pour l’équipe la plus talentueuse que Harbaugh ait jamais entraînée. L’offensive a progressé, la défense a à peine transpiré et les Wolverines ont montré qu’ils sont classés deuxièmes au pays pour une raison. Il est difficile d’imaginer que le premier match sur route du Michigan se déroule de manière plus fluide.

Voici quelques points à retenir du jeu :

Joueur du jeu

Il y a peu de choses sur la ligne de statistiques finale du quart-arrière du Michigan JJ McCarthy qui attirera l’attention de tous ceux qui parcourent les scores des matchs de samedi. Il a complété 12 des 16 passes pour 156 verges et deux touchés avec un long gain de seulement 29 verges. On est bien loin de la production expansive de Caleb Williams de l’USC et de Shedeur Sanders du Colorado lors d’une fusillade de haut vol sur « Big Noon Kickoff » plus tôt dans la journée.

Faits saillants de la victoire facile du Michigan contre le Nebraska

Mais tout ce que McCarthy a fait dégageait le genre de sang-froid et de contrôle qui incitent les fans du Michigan à croire au potentiel de cette équipe à concourir pour un titre national. Il a complété exactement 75% de ses passes tout en n’ayant raté qu’une seule fois sur des lancers consécutifs, au deuxième quart, un entraînement qui s’est terminé comme le seul botté de dégagement des Wolverines avec McCarthy sous le centre. Il a réussi un touché au sol de 21 verges et a produit cinq disques marquants sur six possessions au total.

Dans l’ensemble, les Wolverines ont converti plus de 70 % du temps aux troisième et quatrième essais avant que McCarthy ne soit retiré avec plus de 18 minutes à jouer et une avance de 35 points.

Jeu du jeu

Bien que cela ne se soit produit que lors du 11e jeu de la mêlée, il ne faisait aucun doute que le touché de Roman Wilson, joueur large du Michigan, resterait dans les mémoires comme le moment marquant d’une compétition qui est rapidement devenue incontrôlable.

Face aux deuxième et deuxième de la ligne des 29 verges du Nebraska, McCarthy a reculé pour passer contre une timide course du Nebraska. Il a tenu le ballon, a évalué ses options et a tenu le ballon encore plus avant de rouler à droite et de déboucher un laser en double couverture vers Wilson à l’arrière de la zone des buts. La passe a sifflé au-delà du bras tendu du défenseur Omar Brown, qui convergeait depuis la gauche, et s’est arrêtée contre l’arrière du casque d’Isaac Gifford alors que Wilson sautait en l’air et l’y plaquait pour l’une des captures les plus incroyables de cette saison. .

Wilson a maintenu sa prise sur le ballon et, par la suite, sur le casque de Gifford alors qu’il tapait des deux pieds sur le sol et tombait sur le gazon pour le score d’ouverture du match. Il s’agissait du septième touché de Wilson de la saison, le plaçant à un murmure de son total des trois années précédentes combinées (un en 2020, trois en 2021, quatre en 2022).

Roman Wilson réussit un touché irréel

Le tournant du jeu

L’explication de l’entraîneur-chef du Nebraska, Matt Rhule, à la journaliste de FOX Sports, Allison Williams, a tout dit entre le premier et le deuxième quart-temps du match de samedi. Williams a demandé à Rhule, qui en est à sa première année avec les Cornhuskers, pourquoi il a gardé son attaque sur le terrain pour une quatrième tentative depuis la ligne des 12 verges du Michigan au lieu de marquer un panier à pourcentage élevé. La réponse de Rhule était pleine d’honnêteté : le Nebraska, dit-il, essayait de gagner la partie.

Ce que Rhule voulait dire, c’est que les buts sur le terrain ne suffiraient jamais à renverser l’opposition alors que les Wolverines, deuxièmes, menaient déjà par 14 points avant la fin du premier quart-temps. Rhule savait que les Cornhuskers avaient besoin de touchés, alors il a lancé les dés depuis la ligne des 12 verges du Michigan avec une course conçue pour le quart-arrière Heinrich Haarberg.

Au départ, le jeu semblait avoir une chance alors que Haarberg se préparait pour un saut courant au milieu. Mais le coureur de bord du Michigan, Braiden McGregor, a fait tomber la protection en poussant l’ailier rapproché Luke Lindenmeyer dans la zone de lancement de Haarberg. Le contact effleurant a suffi à perturber Haarberg, qui a été arrêté net pour un chiffre d’affaires sur les downs.

Neuf jeux plus tard, McCarthy s’est introduit dans la zone des buts sur une course de 21 verges qui a prolongé l’avance du Michigan à trois touchés insurmontables.

Jim Harbaugh et JJ McCarthy parlent à Allison Williams après le match

Statistique clé

Le Nebraska est entré dans le week-end avec la deuxième meilleure défense au sol du pays, n’ayant cédé que 46,3 verges par match au cours du premier mois de la saison. Même en se concentrant sur l’opposition de puissance 5, les Cornhuskers n’avaient accordé que 55 verges en 25 courses au Minnesota et 58 verges en 33 courses au Colorado.

Rien de cette corpulence n’était évident lors de la défaite meurtrière de samedi contre le Michigan au cours de laquelle le Nebraska a été victime d’intimidation avec le ballon par les gagnants consécutifs du prix Joe Moore. Peu importe que la coordinatrice offensive Sherrone Moore, qui fait également office d’entraîneur de la ligne offensive des Wolverines, ait échangé le personnel aux deux positions de tacle pour insérer le transfert de l’Arizona State LaDarius Henderson sur la gauche et déplacer Karsen Barnhart vers la droite. Peu importait non plus qui dirigeait le ballon, que ce soit McCarthy, le défenseur Blake Corum ou le secondeur converti Kalel Mullings. Ensemble, ils ont parcouru en moyenne 5,5 mètres par course.

À maintes reprises, le Michigan s’est converti sans effort aux troisième et quatrième essais en déplaçant les Cornhuskers sur la ligne de mêlée, et bon nombre de ces succès étaient des courses matraquées dans des situations de courte distance. Après avoir accordé 249 verges au sol, la défense du Nebraska revient à la planche à dessin.

Le Michigan devrait-il être classé n°1 ?

Quelle est la prochaine étape pour le Michigan ?

Après s’être assuré que son équipe réussissait son premier test sur route en démantelant le Nebraska, l’entraîneur-chef Jim Harbaugh amènera les Wolverines au Minnesota le week-end prochain pour un deuxième défi consécutif à l’extérieur de chez eux. Le Michigan devrait s’ouvrir en tant que grand favori face aux Gophers, qui ont connu du mal lors d’une victoire 35-24 contre la Louisiane samedi, dans ce qui continue d’être une partie médiane affaiblie du calendrier du Big Ten. Les Wolverines ne devraient pas affronter un adversaire classé avant de se rendre à Penn State le 11 novembre, ce qui fait partie d’une séquence finale difficile qui comprend des matchs supplémentaires contre le Maryland et l’Ohio State, tous deux invaincus.

Quelle est la prochaine étape pour le Nebraska ?

Pour ceux qui suivent la saison du Nebraska, le grand livre ressemble à ceci : zéro victoire en trois tentatives contre des adversaires de Power 5 (Minnesota, Colorado, Michigan) ; deux victoires en deux tentatives contre des adversaires non Power 5 (Northern Illinois et Louisiana Tech). Tel est l’état de la reconstruction des Cornhuskers sous Rhule, qui a compris l’ampleur de la tâche à accomplir lorsqu’il s’est attendu à ce travail l’automne dernier. Le Nebraska se rendra dans l’Illinois le week-end prochain avant d’accueillir Northwestern et Purdue lors de matchs consécutifs à domicile qui pourraient représenter la meilleure chance de Rhule de créer un élan avant un mois de novembre difficile.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basket-ball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter à @Michael_Cohen13 .

