CHESTNUT HILL, MA – Le volley-ball n°11 de Georgia Tech (18-3, 9-2 ACC) a parcouru la distance avec Boston College (14-11, 3-8 ACC), battant les Eagles en cinq sets (20-25, 25-19, 25- 18, 18-25, 15-9) vendredi soir au Power Gym. Tamara Otene a enregistré ses 1 000ème un coup fatal en carrière alors que les Jackets ont remporté leur neuvième victoire sur la route de la saison.

COUPS RAPIDES

Il s’agit de la quatrième victoire consécutive de Georgia Tech contre le Boston College depuis la saison 2019.

Tech s’améliore à 9-1 sur la route cette saison, à égalité au septième rang pour le plus grand nombre de victoires sur route de l’histoire du programme.

Frappeur extérieur senior Tamara Otene elle a enregistré 1 000 ème kill en carrière dans le troisième set, devenant le 9e Jacket du club des 1 000 kills de l’ère moderne des scores (depuis 2008) et le 5e de l’ère Coach Collier (depuis 2014).

elle a enregistré 1 000 kill en carrière dans le troisième set, devenant le 9e Jacket du club des 1 000 kills de l’ère moderne des scores (depuis 2008) et le 5e de l’ère Coach Collier (depuis 2014). Elle a établi un nouveau record de la saison avec 24 attaques décisives ce soir, portant son total en carrière à 1 009.

Otene a également réussi 10 récupérations, son équipe en tête 12 ème double-double de l’année, portant son total de saison à 257, le plus grand nombre de frappeurs de la Power 5.

double-double de l’année, portant son total de saison à 257, le plus grand nombre de frappeurs de la Power 5. Frappeur extérieur junior Bianca Bertolino je l’ai livrée 8 ème double-double de l’année, réalisant 19 attaques décisives et 14 récupérations avec une frappe de .341.

je l’ai livrée 8 double-double de l’année, réalisant 19 attaques décisives et 14 récupérations avec une frappe de .341. Elle a maintenant réussi 39 attaques décisives avec une moyenne de 0,395 lors de ses deux derniers matchs.

Libéro senior Paola Pimentel a obtenu les 16 meilleures récupérations de l’équipe. Elle a réalisé au moins 10 récupérations dans 20 de ses 21 matches cette année.

a obtenu les 16 meilleures récupérations de l’équipe. Elle a réalisé au moins 10 récupérations dans 20 de ses 21 matches cette année. Setter de première année Héloïse Soares a mené l’équipe avec 35 passes décisives avec le passeur senior Bella D’Amico en ajoutant 21 des siens.

a mené l’équipe avec 35 passes décisives avec le passeur senior en ajoutant 21 des siens. Bloqueur intermédiaire de deuxième année Anna Boezi a posté six blocs ce soir (deux en solo, quatre assistés). Elle améliore sa moyenne à 1,17 blocs/set au cours de ses huit départs en carrière depuis qu’elle a pris la relève au poste de bloqueuse centrale.

a posté six blocs ce soir (deux en solo, quatre assistés). Elle améliore sa moyenne à 1,17 blocs/set au cours de ses huit départs en carrière depuis qu’elle a pris la relève au poste de bloqueuse centrale. Étudiant de première année en face Larissa Mendès a réussi 12 attaques décisives avec une frappe de .321, elle a atteint plus de .300 dans quatre de ses 10 matchs de l’ACC.

a réussi 12 attaques décisives avec une frappe de .321, elle a atteint plus de .300 dans quatre de ses 10 matchs de l’ACC. Spécialiste défensif senior Liz Patterson a fait une paire de fouilles pour accompagner une paire d’as, en tant que sous-serveur. Elle a enregistré des récupérations lors de sept matches consécutifs, la plus longue séquence de sa carrière.

a fait une paire de fouilles pour accompagner une paire d’as, en tant que sous-serveur. Elle a enregistré des récupérations lors de sept matches consécutifs, la plus longue séquence de sa carrière. Patterson a désormais réalisé au moins un as de service en trois matchs consécutifs. Elle a servi cinq as avec une seule erreur au cours de cette période.

Tech a maintenant disputé quatre matchs consécutifs sur route en cinq sets, détenant une fiche de 3-1 dans ces matchs.

Les Blancs et Or ont une fiche de 4-1 en cinquième sets cette saison, soit le plus grand nombre de victoires en cinq sets depuis 2018.

Ensemble par ensemble

Série 1 (BC, 25-20) : Le Boston College est sorti en force lors de la journée des anciens, profitant d’un démarrage lent défensivement pour GT et remportant le premier set. Les Eagles ont réalisé une séquence de 4-0 pour prendre l’avantage, 16-12, et ont réussi à retenir les Jackets pour le reste du set. Bertolino a réalisé cinq attaques décisives et quatre récupérations pour mener l’équipe. Mais la défense n’était pas à la hauteur puisque Tech s’est retrouvé en retrait sur la route.

Série 2 (GT, 25-19) : Les Jackets ont répondu immédiatement dans la seconde alors que les attaques décisives de Boezi et Otene ont donné à GT une avance de 3-0. La Colombie-Britannique a réussi à égaliser le match 4-4, mais Boezi a réussi deux blocs supplémentaires, grâce à un excellent service de Patterson, pour envoyer les Jackets sur une séquence de 4-0, rétablissant l’avance à 9-5. L’entraîneur Collier a remplacé Soares alors que les Eagles semblaient revenir dans le set, 16-14, et elle a mené l’offensive sur une séquence de 4-1, permettant à Tech de revenir par cinq, 20-15. Otene a terminé le set avec son septième kill en tête de l’équipe, mettant fin à un set de rebond pour la Kiwi qui a assumé une grande partie de l’offensive (7 kills, 17 attaques). Les Jackets ont réalisé cinq blocs dans le set, menés par les trois de Boezi. DeAndra Peirce a enregistré deux blocs dans le set, dont un bloc solo crucial pour stimuler la série de buts tardive de 4-1.

Série 3 (GT, 25-18) : Le Boston College semblait prêt à prendre son élan dès le début du troisième match, prenant l’avantage 7-4. Mais les Jackets ont résisté à la tempête, égalisant à 10-10, avant de se lancer dans une longue série de buts de 11-3 pour arracher le set des serres des Eagles. Otene et Soares ont assuré l’essentiel des tâches de service tout au long de la course alors que Bertolino a réussi six attaques décisives tardives, dont quatre consécutives de 19-17 à 23-17, pour assurer le set. L’offensive de Tech bourdonnait, réalisant 18 attaques décisives avec une moyenne de 0,516 en troisième. Soares a réalisé 17 passes décisives dans le set, distribuant le ballon à Otene (sept attaques décisives sur une frappe de .500), Bertolino (six attaques décisives sur une frappe de .600) et Mendes (quatre attaques décisives sur une frappe de .667) avec un énorme succès tout au long. Pimentel a mené la dernière ligne avec quatre récupérations alors que Boezi, une fois de plus, a mené l’effort au filet, ajoutant deux blocs supplémentaires.

Série 4 (BC, 25-18) : Les Jackets n’ont pas réussi à trouver de réponse au début de la reprise en Colombie-Britannique en quatrième période, prenant un retard de 9-3 et ne revenant jamais à moins de quatre. Le dépassement GT était de qualité inférieure alors que les Eagles ont forcé un cinquième set par sept points. Otene a réussi six attaques décisives avec une frappe de .308, mais ce ne serait pas suffisant.

Série 5 (GT, 15-9) : Le deuxième as de Pimentel de la soirée a égalisé le cinquième à 5-5 après que la Colombie-Britannique ait pris une avance de 5-3. Les deux équipes ont échangé des points jusqu’à ce que les Jackets réalisent un score de 8-1 sur les services de Patterson et Soares pour faire taire la foule et envoyer Georgia Tech dans la colonne des victoires une fois de plus. Tech a tenu bon défensivement, réalisant sept récupérations, menées par trois de Pimentel, tout en s’écartant avec un taux impressionnant de 80 % dans le set décisif. Le dernier point de la soirée a été remporté grâce à un bloc de Boezi et Mendes et les Jackets se sont échappés avec leur neuvième victoire sur la route de la saison.

SUIVANT

Georgia Tech se battra pour son 10ème victoire sur route de la saison dimanche après-midi à Syracuse (2-18, 0-10 ACC). Le match débutera à 13 heures, à l’intérieur du bâtiment des femmes, et sera diffusé sur ACC Network Extra.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter (@GTAthletics), Facebook, Instagram ou visitez-nous à www.ramblinwreck.com.