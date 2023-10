SYRACUSE, New York – Le volleyball n°11 de Georgia Tech (19-3, 10-2 ACC) a remporté son 10ème victoire de conférence de la saison dimanche après-midi, balayant Syracuse (2-20, 0-12 ACC) à l’intérieur du Women’s Building. Neuf Jackets différents ont enregistré des attaques décisives pour mener Tech à une victoire en trois sets (25-16, 25-17, 25-14).

COUPS RAPIDES

Il s’agit de la cinquième victoire consécutive de Georgia Tech contre Syracuse, remontant à 2018.

Les Jackets ont mérité leur 10 ème Victoire de la saison de l’ACC, assurant des victoires à deux chiffres en conférence pour la cinquième saison consécutive.

Victoire de la saison de l’ACC, assurant des victoires à deux chiffres en conférence pour la cinquième saison consécutive. Tech s’améliore à 10-1 sur la route cette saison, à égalité pour le plus grand nombre de victoires à l’extérieur en une seule saison sous l’ère Michelle Collier et à égalité au quatrième rang dans l’histoire du programme.

Les Blancs et Or ont atteint 0,375 en équipe, leur pourcentage le plus élevé dans un match de l’ACC cette année.

Frappeur extérieur junior Bianca Bertolino a mené l’équipe avec 14 attaques décisives, son plus haut rendement dans un match en trois sets depuis le premier match de la saison (15 à l’USF, 8/25).

a mené l’équipe avec 14 attaques décisives, son plus haut rendement dans un match en trois sets depuis le premier match de la saison (15 à l’USF, 8/25). Frappeur extérieur junior Léa Harper a réussi 10 attaques décisives avec une moyenne de 0,643, les deux records en carrière.

a réussi 10 attaques décisives avec une moyenne de 0,643, les deux records en carrière. Diplômé senior Afedo Manyang a livré son meilleur match offensif en tant que veste, réalisant 10 attaques décisives avec une frappe de 0,588.

a livré son meilleur match offensif en tant que veste, réalisant 10 attaques décisives avec une frappe de 0,588. Bertolino a enregistré un as, portant son total de saison à 49.

Libéro senior Paola Pimentel a obtenu les 19 meilleures récupérations de l’équipe. Elle a réalisé au moins 10 récupérations dans 21 de ses 22 matches cette année.

a obtenu les 19 meilleures récupérations de l’équipe. Elle a réalisé au moins 10 récupérations dans 21 de ses 22 matches cette année. Sa moyenne de 6,33 récupérations/set aujourd’hui est sa deuxième moyenne la plus élevée de la saison (6,67 contre le sud de l’Alabama) et égale sa meilleure moyenne en carrière dans un match de l’ACC (également à Notre Dame, le 30/09/22)

Setter de première année Héloïse Soares a mené l’équipe avec 27 passes décisives avec le passeur senior Bella D’Amico en ajoutant 15 des siens.

a mené l’équipe avec 27 passes décisives avec le passeur senior en ajoutant 15 des siens. Bloqueur intermédiaire de deuxième année Anna Boezi a désormais réussi un blocage en solo lors de matchs consécutifs pour la première fois de sa carrière. Elle améliore sa moyenne à 1,20 blocs/set au cours de ses neuf départs en carrière depuis qu’elle a pris la relève au poste de bloqueuse centrale.

a désormais réussi un blocage en solo lors de matchs consécutifs pour la première fois de sa carrière. Elle améliore sa moyenne à 1,20 blocs/set au cours de ses neuf départs en carrière depuis qu’elle a pris la relève au poste de bloqueuse centrale. Spécialiste défensif de première année Zoé Winford a enregistré son premier match multi-digs en carrière, affichant deux récupérations en deux sets d’action.

Ensemble par ensemble

Série 1 (GT, 25-16) : Les Jackets ont profité d’une première séquence de 5-0 pour prendre l’avantage, 9-6, grâce au bon service de D’Amico. Tech ne ferait qu’ajouter à l’avance à partir de là, permettant à Syracuse de marquer une seule fois alors qu’ils servaient pour le reste du set. Le côté droit du filet était ouvert tout au long de la première période alors que Larissa Mendes et Manyang se sont régalés avec six attaques décisives combinées avec une frappe de .550. Pimentel n’a pas permis à l’Orange de prendre de l’élan, effectuant neuf récupérations pour contrecarrer l’attaque de Syracuse. Boezi a réussi deux attaques décisives et deux blocages dans sa seule série d’actions, tandis que Bertolino a mené l’attaque avec six attaques décisives.

Série 2 (GT, 25-17) : Soares a apporté son jeu A sur la ligne de service dans le deuxième set, menant les Jackets à des points soutenus à deux reprises et terminant le set avec neuf services au total, dont sept ont abouti à des points Tech. Harper est entré dans le match et a immédiatement contribué, réalisant cinq attaques décisives sur sept swings pour propulser les Jackets vers une autre victoire confortable en set. Pimentel a été à la hauteur de ses manigances habituelles dans la rangée arrière, réalisant cinq récupérations, alors que les Jackets contrôlaient le jeu du début à la fin, se terminant par une victoire de huit points.

Série 3 (GT, 25-14) : Les Jackets n’ont laissé aucune place au doute en troisième, démontrant leur profondeur tout en prenant une avance de 12-4. Syracuse ne s’est jamais approché à moins de sept points pour le reste du jeu et Tech a récolté ses 10ème Victoire de l’ACC en conséquence. Tech a atteint 0,516 en équipe en troisième, Soares distribuant bien le ballon dans tout l’alignement. Harper et Manyang ont mené l’offensive avec cinq attaques décisives chacun. Kali Engeman a fait sentir sa présence, enregistrant trois attaques décisives et un blocage, y compris le dernier kill de Tech pour réussir, 24-14. Winford a montré son potentiel sur la ligne de service, servant tout au long d’un score de 4-0 en fin de set alors que les Jackets terminaient confortablement le road trip du week-end.

SUIVANT

Georgia Tech revient à The Flats pour un week-end de matchs à domicile contre le n°4 Louisville (vendredi 3 novembre) et Notre Dame (dimanche 5 novembre). Les deux matchs se dérouleront au O’Keefe Gymnasium et seront diffusés en direct sur ACC Network Extra.

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant l’AT Fund. Fonds annuel de bourses d’études sportivesqui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech, et le Soutenez le fonds Swarm, créé pour donner aux fans l’opportunité d’aider l’athlétisme de Georgia Tech à maintenir son récent élan malgré les défis financiers de la pandémie de Covid-19 ! Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter (@GTAthletics), Facebook, Instagram ou visitez-nous à www.ramblinwreck.com.