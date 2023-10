Le numéro 10 intensifie la pression sur la BBC en affirmant qu’il n’y a « aucune restriction » à qualifier de terroriste le Hamas

DOWNING Street a fait pression aujourd’hui sur la BBC pour qu’elle qualifie les homicides de bébés de terroristes du Hamas, insistant sur le fait que la chaîne n’est confrontée à aucune restriction pour ce faire.

Alors qu’une protestation contre la couverture par la BBC des monstruosités du Hamas est attendue ce soir, le numéro 10 a confirmé que « le terme terroriste est une description juridique exacte ».

Le numéro 10 a fait pression sur la BBC pour qu’elle qualifie les terroristes du Hamas Crédit : Alay

Les chefs d’entreprise ont été critiqués pour ne pas avoir donné leur feu vert à la classification, affirmant que cela serait « partial ».

Mais les journalistes de la chaîne nationale ont volontiers utilisé ce terme en référence au 11 septembre et aux attentats du Bataclan à Paris.

Un porte-parole de Rishi Sunak a déclaré : « La position juridique est que le Hamas est un groupe terroriste interdit – le terme terroriste est une description juridique précise.

« Pour remettre les choses dans leur contexte, l’attaque dont nous avons été témoins en Israël est la troisième attaque terroriste la plus meurtrière au monde depuis 1970.

« Il n’y a donc aucune restriction sur l’utilisation de ce terme par la BBC, et certainement pas par l’Ofcom qui a clairement indiqué que, tant qu’ils respectent les règles de l’Ofcom sur l’exactitude des informations et l’impartialité des informations, il appartient aux radiodiffuseurs d’y réfléchir très attentivement. ce qu’ils utilisent pour décrire les événements qui se déroulent.

Cela survient alors que les chefs de l’AF ont été avertis qu’ils avaient « beaucoup plus à faire » pour rendre hommage aux victimes de l’attaque barbare du Hamas contre Israël.

Les chefs du football ont été vivement critiqués pour ne pas avoir éclairé l’arche de Wembley lors du match de vendredi dernier contre l’Australie.

Downing Street a indiqué que la FA pourrait faire plus alors que l’Angleterre se prépare pour son match contre l’Italie demain soir.

Lorsqu’on lui a demandé si Wembley devait utiliser le match pour éclairer le stade en blanc et bleu, un porte-parole du numéro 10 a répondu : « Comme vous le dites, ils ont réussi à montrer leur soutien dans ces circonstances.

« Je pense qu’il est juste, étant donné l’horreur qu’a vécu Israël, que chaque partie du Royaume-Uni montre son soutien. »

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre Rishi Sunak pensait que la FA avait « échoué » dans ses mémoires la semaine dernière, le responsable n°10 a répondu : « Comme je l’ai dit, nous pensons qu’il y a beaucoup plus à faire et qu’ils peuvent faire beaucoup plus pour montrer leur soutien. «