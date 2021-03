No10 a dévoilé aujourd’hui le quango de lutte contre les graisses qui prendra le relais de Public Health England lorsque l’agence en difficulté sera finalement dissoute.

Le Bureau de la promotion de la santé est chargé de s’attaquer aux causes profondes de la maladie, d’éradiquer l’obésité et le tabagisme et d’améliorer la santé mentale.

Boris Johnson – autrefois un critique virulent des interventions des nounous – a déclaré que l’agence, qui ne sera pas opérationnelle avant l’automne, aidera les Britanniques à « mener une vie saine ».

PHE est en cours de démantèlement au cours des prochains mois à la suite de critiques généralisées sur sa gestion de la pandémie de Covid, que le Premier ministre a qualifiée de «lente» l’année dernière.

Son travail de prévention des maladies est transmis à l’Agence britannique de sécurité sanitaire, qui préparera le pays à de futures épidémies ou attaques biochimiques.

L’UKSA se concentrera dans un premier temps sur la lutte contre Covid et réunira le NHS Test and Trace et le Joint Biosecurity Center sous un même toit.

Des montagnes d’études ont montré que les personnes en surpoids ou qui fument sont plus à risque de contracter une multitude de maladies – y compris le cancer, les maladies cardiaques et Covid.

L’Office pour la promotion de la santé est chargé de s’attaquer aux causes profondes de la mauvaise santé, prenant le relais de la branche de PHE mieux connue pour avoir mis en place des affiches demandant aux Britanniques de compter les calories.

M. Johnson a perdu « beaucoup de poids » sur un coup de pied de fitness déclenché par sa bataille avec Covid. Il est photographié en train de faire du jogging aujourd’hui à Westminster avec Dilyn, qui poursuit des oies égyptiennes

Qu’est-ce que le Bureau de la promotion de la santé? Que va-t-il faire? L’OHP s’attaquera aux causes profondes de la mauvaise santé, notamment l’obésité, le tabagisme et une mauvaise santé mentale. Boris Johnson a déclaré que cela aiderait les Britanniques à « mener une vie saine ». L’agence reprendra le bras de PHE qui était responsable des campagnes de santé publique – y compris la mise en place d’affiches demandant aux Britanniques d’arrêter de fumer. Quand ouvrira-t-il? Les ministres disent qu’ils prévoient de mettre en service le nouveau centre «cet automne». Qui le dirigera? L’agence sera gérée par un expert encore inconnu. Ils relèveront du médecin-chef Chris Whitty et du secrétaire à la Santé Matt Hancock. Comment sera-t-il financé? L’OHP sera soutenu par le budget existant de Public Health England. Les ministres doivent encore dire combien d’argent a été mis de côté pour faire fonctionner la nouvelle agence. Y a-t-il eu une controverse? Le Premier ministre avait dénoncé le « fluage de l’État nounou » quelques mois à peine avant le début de la pandémie, et a écrit des colonnes réprimandant les personnes en surpoids, car leur poids était « leur propre faute à la graisse ». Le Parti travailliste affirme que l’agence doit être suffisamment financée pour s’assurer qu’elle tient sa promesse.

Annonçant la nouvelle agence, M. Johnson a déclaré: «Le nouveau Bureau de la promotion de la santé sera crucial pour s’attaquer aux causes, et pas seulement aux symptômes, d’une mauvaise santé et améliorer la prévention des maladies et des maladies.

« Covid a démontré l’importance de la santé physique dans notre capacité à lutter contre ces maladies, et nous devons continuer à aider les gens à mener une vie saine afin que nous puissions tous mieux prévenir et combattre les maladies. »

Le Premier ministre a admis que « j’étais trop gros » après la peur de Covid qui l’a conduit aux soins intensifs lorsqu’il a été hospitalisé pour le virus en avril dernier.

Depuis lors, l’homme de 56 ans – régulièrement photographié en train de courir à Londres – a déclaré qu’il avait perdu « beaucoup » de poids en réduisant ses glucides, son chocolat et son fromage, ainsi qu’en faisant de l’exercice régulièrement.

M. Johnson a depuis lancé une campagne Downing St pour lutter contre l’obésité, avec des mesures qui devraient entrer en vigueur, notamment une interdiction des publicités de malbouffe avant 21 heures et un étiquetage obligatoire des calories sur les menus des restaurants.

Ceci en dépit du fait que le surpoids était « leur propre faute » et de s’opposer aux interventions menées par l’État à peine des mois avant la pandémie.

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty – qui gérera l’OHP aux côtés du secrétaire à la Santé Matt Hancock – a ajouté qu’il travaillera dans le secteur public.

«Prévenir les problèmes de santé et aider nos communautés à mener une vie saine est très important», a-t-il déclaré.

«Les préjudices non directs de Covid sur la santé publique ne seront pas anodins. Nous avons besoin d’une approche de promotion de la santé fondée sur des données probantes et collaborative pour soutenir ce rétablissement.

«L’OHP travaillera à la fois au niveau national et local, ainsi qu’avec le NHS, le milieu universitaire, le tiers secteur, les scientifiques, les chercheurs et l’industrie pour développer des politiques fondées sur des données probantes.

L’agence prendra le relais de la branche de PHE la plus connue pour ses campagnes d’affichage demandant aux Britanniques de surveiller leur apport calorique.

Le ministère de la Santé, qui financera l’agence, a affirmé qu’environ 80% des maladies étaient dues à des facteurs liés au mode de vie tels que l’alimentation, le tabagisme et l’exercice.

Ils ont ajouté que la mauvaise santé des adultes en âge de travailler coûte environ 100 milliards de livres sterling par an.

Le patron de la nouvelle agence n’a pas encore été recruté, mais il devrait être un expert de haut niveau avec une expérience dans la lutte contre les maladies chroniques.

Cela vient après que les ministres ont annoncé que le médecin-chef adjoint, le Dr Jenny Harries, dirigerait l’UKSA la semaine dernière.

Le Dr Harries a conseillé le gouvernement tout au long de la pandémie actuelle et a supervisé la réponse du Royaume-Uni aux empoisonnements au novichok russe en 2018.

L’UKSA, le nom définitif de l’Institut national de la protection de la santé, sera également pleinement opérationnelle d’ici l’automne.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré que le nouveau bureau « doit être soutenu par un investissement approprié ».

« La crise de Covid a mis en lumière les inégalités choquantes qui nous ont laissés vulnérables et manquant de résilience lorsque la pandémie a frappé », a ajouté le député travailliste.

«Des années de gouvernement conservateur signifient que les progrès de l’espérance de vie ont stagné et même reculé pour certains des plus pauvres de ce pays avant même la pandémie.

« L’impact disproportionné de ce virus sur les communautés les plus défavorisées et les communautés minoritaires noires, asiatiques et ethniques doit également être un signal d’alarme. »