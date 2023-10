CHAPEL HILL, Caroline du Nord : Le n°10 de Caroline du Nord prend l’habitude de sauter sur les équipes en dehors de la mi-temps.

À l’approche de la visite de Virginie samedi, les Tar Heels (6-0, 3-0 Atlantic Coast Conference) ont presque triplé le nombre de buts de leurs adversaires au troisième quart. Cela s’est montré lors de la victoire de la semaine dernière contre une équipe de Miami alors classée et a mis en évidence l’une des raisons pour lesquelles ils connaissent leur meilleur départ depuis plus d’un quart de siècle.

« Ce sont des gars intelligents, leur QI footballistique est assez élevé », a déclaré le coordinateur offensif Chip Lindsey à propos des joueurs. « Nous disposons d’un personnel solide et discipliné, je pense, pour comprendre nos responsabilités et trouver des réponses au sein de notre système. Ce que vous ne voulez pas, c’est qu’un gars arrive et dise : « Hé, nous devons faire ça », alors que nous n’avons jamais fait ça auparavant.

Les résultats sont venus des deux côtés, y compris les joueurs défensifs étant plus expérimentés au cours de la deuxième année du programme du coordinateur Gene Chizik.

La Caroline du Nord a dominé ses adversaires 71-24 au troisième quart. Cela comprend quatre touchés et un panier lors des premiers entraînements de la seconde mi-temps en six matchs. En comparaison, les Tar Heels ont accordé deux touchés et un panier à leurs adversaires lors de ces entraînements.

Le week-end dernier, Miami menait 17-14 à la mi-temps, devançant l’UNC (273-218) et mettant la pression sur le quart-arrière vedette Drake Maye avec quatre sacs. Mais les choses ont changé rapidement après la mi-temps, d’abord lorsque Maye a trouvé Devontez Walker pour un touché de 56 verges moins de 2 minutes après le début de la seconde période.

Walker a suivi avec une capture de 33 verges de Maye deux disques plus tard, puis le porteur de ballon Omarion Hampton a réussi une courte capture de TD pour couronner un troisième quart de 21 points.

L’entraîneur Mack Brown a souligné des changements tels que l’UNC utilisant des lancers plus rapides, mettant Maye en mouvement et modifiant également les protections pour gérer les passeurs agressifs de Miami.

Pendant ce temps, Miami a perdu deux revirements et l’UNC a pris l’avantage 182-32 en attaque totale.

« Certaines personnes sont meilleures dans leurs plans de match que dans leurs ajustements », a déclaré Brown. « Certaines personnes s’entêtent. J’ai toujours pensé qu’il fallait être assez simple pour savoir quoi faire lorsque ce que l’on faisait ne fonctionnait pas. Et après? Et il faut aller vite.

Cela pourrait mettre en place un scénario difficile pour les Cavaliers (1-5, 0-2 ACC). Ils viennent de connaître une semaine ouverte après leur première victoire contre William & Mary pour mettre fin à un dérapage de huit matchs, et ils ont été dominés 52-34 au troisième quart.

« Nous nous battons, mec », a déclaré l’entraîneur Tony Elliott. « Ces jeunes hommes veulent aller au bowling, n’est-ce pas ? C’était le but. Plusieurs gars de la liste ne sont jamais allés à un match de bowling. Ils abandonnent et combattent chaque match.

LONGUE DURÉE

La Caroline du Nord connaît son meilleur départ depuis qu’elle a remporté les huit premiers matchs en 1997, dernière année du premier mandat d’entraîneur de Brown à l’UNC avant de partir pour le Texas. Et c’est seulement la deuxième fois depuis 1983 que l’UNC atteint 6-0.

OPTIONS QB

Les Cavaliers ont utilisé deux partants au poste de quart-arrière cette année avec le transfert de Monmouth Tony Muskett et l’étudiant de première année Anthony Colandrea. Muskett a raté du temps après avoir subi une blessure à son épaule non-lanceuse lors de la défaite d’ouverture de la saison contre le Tennessee, mais il figure en tête du tableau des profondeurs de cette semaine.

LES MAÎTRES DE JEU À SURVEILLER

Walker et Malik Washington de Virginie offrent un potentiel de créateur de jeu au poste de receveur, tandis que Perris Jones de Hampton et Virginie assure une production précipitée.

Les trois TD de Walker contre les Hurricanes ont eu lieu lors de ce deuxième match depuis qu’il a remporté une longue bataille d’éligibilité avec la NCAA après son transfert de Kent State. Hampton a couru 197 verges pour sa deuxième grande journée cette année.

Washington mène l’ACC avec 668 verges sur réception et cinq touchés, et sa moyenne de 111,3 verges se classe huitième dans les rangs de la subdivision Bowl. Jones a couru pour un sommet en carrière de 134 verges contre William & Mary, le plus grand nombre par un arrière des Cavaliers depuis 2018.

NON DURABLE

Virginia a perdu une avance à deux chiffres dans trois de ses cinq défaites cette saison.

Les Cavaliers ont mené James Madison 28-17 et 35-24 avant de perdre 36-35, ont mené le Maryland 14-0 avant de céder 42 points sans réponse, puis ont mené 14-0 et 21-7 dans une défaite de 27-24 contre le Boston College.

LA PLUS ANCIENNE RIVALITÉ DU SUD

Virginia et UNC se rencontrent pour la 128e fois dans une série jouée pour la première fois en 1892. Seule la série Wisconsin-Minnesota (131 rencontres) a été jouée davantage dans l’histoire de FBS.

