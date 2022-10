Le numéro 10 de Liz Truss ? C’est comme la F1… personne ne sait ce qu’il fait

L’année DERNIÈRE, la saison de Formule 1 palpitante s’est terminée dans un blizzard d’absurdités, le mauvais homme étant sacré champion du monde.

Je ne prendrai pas la peine de revenir sur tous les détails parce que nous savons tous ce qui s’est passé.

Max Verstappen a remporté le championnat du monde de F1 au Japon le week-end dernier Crédit : Getty

Liz Truss a remporté la course à la direction mais elle ne semble pas savoir ce qu’elle fait Crédit : Getty

Le directeur de course panique un peu et décide d’introduire une nouvelle règle à laquelle il vient de penser.

Et c’était tout. Lewis Hamilton, le vainqueur légitime de la course, est arrivé deuxième.

Pourtant, au moins, nous savions tous que tout serait réglé et que cela ne se reproduirait plus jamais.

Et maintenant c’est le cas. Parce que Max Verstappen a remporté le championnat du monde au Japon le week-end dernier.

C’est un fait. Pas d’arguments là-bas.

Ou y en a-t-il ?

Lorsqu’il franchit la ligne d’arrivée, en tête après un parcours vraiment brillant, il n’avait pas remporté la couronne mondiale. Tout le monde était d’accord là-dessus.

Mais ensuite, parce qu’il avait plu pendant deux heures, tout le monde a soudainement convenu que oui.

Ou a-t-il? Parce que maintenant, l’instance dirigeante du sport affirme que son équipe, Red Bull, a dépensé trop d’argent pour construire sa voiture.

Et qu’il doit y avoir une punition.

Quelle est donc la punition ? Ah, eh bien, ils n’ont pas encore décidé cela.

Il peut avoir quelques points de championnat déduits. Mais à partir de quelle année ? Non. Ils n’ont pas décidé cela non plus.

Ainsi, lorsqu’il se présentera au Texas le week-end prochain pour participer au Grand Prix d’Austin, personne ne saura s’il est en compétition pour la couronne mondiale ou s’il l’a déjà remportée.

Changement de couche

Les Américains vont être très déconcertés par cela.

C’est étrange. Nous aimons penser que tout ce qui est grand et brillant dans le monde est dirigé par des gens qui savent ce qu’ils font.

Même s’il existe de nombreuses preuves suggérant que ce n’est tout simplement pas le cas.

Le football a VAR. Il y a un homme dans une cabane qui peut regarder les cils d’un joueur au ralenti pour déterminer si une faute a été commise.

Et la plupart du temps, il se trompe.

Ensuite, il y a la Banque d’Angleterre. Le gouverneur a un emploi. Pour maintenir l’économie britannique en équilibre.

Mais il n’arrête pas de dire et de faire des choses qui font que tous les hommes d’argent du monde ont des crises cardiaques.

Le NHS est dirigé par des idiots. La Police aussi.

Et comment pouvons-nous en être arrivés à un point où les stars de la pop et les hommes d’affaires ont déterminé ce qui doit se passer en Ukraine ?

Mais Biden ne peut pas le voir du tout. Peut-être parce qu’il est aux toilettes, en train de changer sa couche.

Tout cela m’amène à la pagaille qui se passe à Downing Street en ce moment.

Je n’arrive pas du tout à comprendre Liz Truss. Elle surgit de nulle part et dit qu’elle va réduire les impôts. Super.

Des aigus tout le tour. Mais comment va-t-elle payer cela ?

Euh, elle ne semble pas savoir. Et quand il devient clair qu’elle ne sait vraiment pas, les chars de la livre et les taux hypothécaires explosent.

Je ne peux que supposer qu’elle s’est vu confier le poste le plus élevé par quelqu’un qui sait qu’elle va tout gâcher et qu’elle devra être remplacée très rapidement par quelqu’un d’autre.

Boris Johnson ? Ou Max Verstappen, peut-être ?

LE SYSTÈME DE VOTE AMÉRICAIN BRUINE

Il semble qu’en Amérique, le trucage des élections soit maintenant si répandu qu’il a même été utilisé dans un scrutin mis en place pour trouver le meilleur ours de l’Alaska.

Le premier favori était un ours brun appelé 747.

Aux États-Unis, le trucage des élections est maintenant si répandu qu’il a même été utilisé dans un scrutin mis en place pour trouver le meilleur ours de l’Alaska Crédit : La Méga Agence

Surnommé Bear Force One, il pesait 100e et avait la taille d’un congélateur coffre.

Mais au début de ce qu’on appelle la Fat Bear Week, les responsables ont remarqué qu’une ourse beaucoup moins impressionnante appelée Holly se rapprochait du titre à un rythme alarmant.

Les juges ont vérifié – il n’y a pas grand-chose d’autre à faire en Alaska – et ont constaté qu’en quelques heures seulement, elle avait renversé un déficit de 6 000 voix.

Ils ont crié au scandale.

Un scandale a été révélé et Bear Force One a été déclaré vainqueur.

Bientôt, les démocrates et les républicains s’affronteront lors des élections de mi-mandat.

Ne vous attendez pas à ce qu’ils soient moins ridicules.

C’EST TELLEMENT BUS ‘N’ THEM

L’AUTOMOBILISTE James Sheridan-Vigor s’est engagé dans une voie de bus pour laisser passer une ambulance et a été surpris de recevoir une amende de 130 £.

Pourquoi a-t-il été surpris ?

Les éco-manifestants sont autorisés, par la loi, à s’asseoir au milieu de la route en brandissant des camions de pompiers aussi longtemps qu’ils le souhaitent Crédit : LBC

Tout le monde sait sûrement maintenant que les bus et les vélos ont la priorité sur absolument tout le reste.

Hormis les éco-manifestants qui sont autorisés, par la loi, à s’asseoir au milieu de la route en brandissant des camions de pompiers aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

La création de Dieu prendra soin d’elle-même Il y a DEUX ans, l’Église d’Angleterre a annoncé qu’elle serait neutre en carbone d’ici 2030. Ils ont dit qu’il était vital qu’ils aident à protéger la création de Dieu. Mais ils ont continué à installer des chaudières à gaz, alors maintenant ils ont discrètement annoncé qu’ils laissaient tomber la cible et que la création de Dieu devra s’occuper d’elle-même.

JE SAIS CE QU’EST LE DUA LIPA. . . MAIS KANYE ?

PARFOIS, je fais semblant de ne pas comprendre le monde moderne ni aucun de ses habitants. Mais la vérité est que, la plupart du temps, je le fais.

Je sais, par exemple, ce qu’est Dua Lipa et je suis au courant de Paddy McGuinness et de son slogan.

Jeremy Clarkson sait que Dua Lipa est une chanteuse… Crédit : Getty Images – Getty

Mais il ne sait pas exactement ce que fait Kanye West Crédit : Instagram

Mais je n’invente rien en disant que Kanye West est un mystère. Est-il chanteur ? Un acteur? Un politicien?

Je n’ai vraiment aucune idée.

Mais je sais que cette semaine, il portait une chemise disant que les vies blanches comptent, et par conséquent, il a été annulé.

Ce qui veut dire que, maintenant, je ne saurai jamais qui il était.

BRRRING SUR L’HIVER

PARTOUT dans le monde, il y a des créatures qui prospèrent par temps froid.

Des lièvres arctiques, des manchots empereurs, des léopards des neiges, des bœufs musqués et, surtout, moi.

Comme les pingouins, Jeremy prospère par temps froid Crédit : E+ – Getty

Mon père était un Yorkshireman qui n’aimait pas gaspiller de l’argent.

Alors quand je me suis plaint à lui que j’avais froid, il m’a dit que je devais aller me coucher et me mettre sous les couvertures.

Et comme je ne voulais pas me coucher et me mettre sous les couvertures, j’ai appris à aimer avoir froid.

Alors maintenant, même les jours les plus froids, je conduis ma voiture avec la climatisation allumée.

Je suis assis ici maintenant, à la mi-octobre, en T-shirt, et je prévois de prendre des vacances d’été l’année prochaine à Svalbard.

Je déteste avoir chaud. Ça me démange. Et je n’aime pas porter de chaussettes car cela rend mes pieds claustrophobes.

Beaucoup de gens pensent que mon thermomètre interne est cassé et que je suis bizarre.

Mais cette année, je m’en délecte. Parce que pendant que vous êtes assis devant votre thermostat, à vous demander si vous pouvez vous permettre de le monter un peu, mes fenêtres sont grandes ouvertes.

Le prix du gaz augmente ? Ils ne me dérangent pas, car je n’aurai pas besoin d’essence.

Le mazout, c’est trois fois plus qu’il y a trois ans ? Ne vous inquiétez pas.

Vous pensez peut-être que vous ne pourriez jamais vivre comme ça, mais je pense que vous le pouvez.

Vous avez juste besoin de recycler votre corps.

Si vous vous asseyez dans un réfrigérateur pendant une heure, la cuisine se sentira positivement chaude lorsque vous en sortirez.

Et si vous gardez les fenêtres ouvertes, vous vous sentirez bien au chaud lorsque vous les fermerez.

Bref, oubliez 75F. Faites de 62F votre nouvelle norme.

BEAUCOUP DE DÉCHETS

Lors d’une vente aux enchères cette semaine, un homme avec plus d’argent que de bon sens a payé 14 millions de livres sterling pour une chaise sur laquelle vous ne pouvez pas vous asseoir.

Mais tôt ou tard, il organisera une fête. Et quelqu’un le fera.