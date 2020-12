Les responsables de la santé ont été critiqués aujourd’hui pour ne pas avoir révélé exactement combien de Britanniques ont été vaccinés contre Covid, malgré la promesse de publier des mises à jour régulières sur l’opération mammouth.

Les patrons du gouvernement ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que les chiffres sur l’utilisation de l’injection de coronavirus – que Public Health England publie chaque semaine pour la grippe dans un rapport de surveillance – seront publiés dans les prochains jours.

Mais jusqu’à présent, les chefs du ministère de la Santé ne se sont pas encore engagés à publier des chiffres, même si la plus grande campagne de vaccination jamais menée au Royaume-Uni a débuté mardi dernier.

Le Dr Kit Yates, mathématicien à l’Université de Bath, a déclaré que le fait de ne pas être transparent avec les chiffres était ressenti « comme un but contre son camp massif ».

Il a tweeté: « Il est clairement important de savoir combien de personnes ont été vaccinées du point de vue des subventions publiques. Pourquoi le gouvernement ne voudrait-il pas publier ces bonnes nouvelles sur un tableau de bord?

Les responsables étaient préoccupés par l’adoption du vaccin Covid en raison d’une vague de théories du complot anti-vaxx colportées sur les réseaux sociaux. Un certain nombre d’enquêtes majeures pré-déploiement a suggéré que jusqu’à un Britannique sur cinq refuserait de l’accepter.

Politico a rapporté aujourd’hui que Matt Hancock subit des pressions de la part d’autres ministres pour publier des chiffres de vaccination quotidiens, de la même manière que le n ° 10 pour les cas, les décès, les tests et les admissions à l’hôpital.

Le site Web d’information a affirmé que les chefs de la santé n’étaient en mesure de donner qu’un chiffre «approximatif» de «dizaines de milliers jusqu’à présent», que le Dr Yates a qualifié de «pas assez bonne estimation».

La Grande-Bretagne est devenue le premier pays au monde à approuver un vaccin Covid-19 pour un déploiement de masse ce mois-ci, après que les régulateurs se sont penchés sur une montagne de données pour confirmer qu’il était sûr et efficace.

La mission soutenue par l’armée pour faire vacciner des millions de personnes les plus vulnérables du pays a débuté le 8 décembre, la grand-mère Margaret Keenan, 91 ans, devenant la première personne au monde à recevoir l’injection.

Cinquante hôpitaux du NHS ont été préparés pour administrer le premier lot de doses aux plus de 80 ans et au personnel des maisons de soins. Les restes de fournitures – qui doivent être utilisés dans les cinq jours suivant leur sortie des congélateurs ultra-froids et décongelés – sont remis aux travailleurs de première ligne du NHS.

Mais le programme a déjà souffert du hoquet, les résidents des centres de soins étant censés être les premiers à se faire vacciner.

Le défi de faire entrer le vaccin de Pfizer / BioNTech – le seul vaccin que les responsables des vaccins ont approuvé à ce jour – dans les maisons de soins signifie que les résidents vulnérables ont perdu leur place en haut de la file d’attente.

Actuellement, les vaccins ne sont déployés que dans les hôpitaux et les cabinets de médecins généralistes, en raison de problèmes logistiques et réglementaires liés au stockage et à la distribution du jab de Pfizer.

La grande juge britannique de Bake Off, Prue Leith, 80 ans, partage une photo d’elle-même recevant le vaccin Covid à l’hôpital Le grand juge britannique de Bake Off, Prue Leith, a reçu le vaccin contre le coronavirus « avec un coup indolore ». Le célèbre chef, 80 ans, a mis en ligne une photo d’un infirmier lui donnant l’injection Pfizer / BioNTech ce matin. Elle a tweeté: « Qui ne voudrait pas de l’immunité contre # Covid19 avec un coup indolore ?? #vaccin.’ Noel Fielding, un autre hôte de GBBO, a déclaré: « Toujours la personne glamour la plus chic de la pièce x vous aime Prue x. » Vainqueur de la 9e série de l’émission en 2018, le Dr Rahul Mandal a déclaré: « Oui !! Vous avez juste l’air aussi magnifique dans la tente que lorsque vous prenez votre jab !! ‘ Et Paul Hollywood a ajouté: « Bravo Prue x. » Cela survient alors que certaines chirurgies de généraliste en Angleterre qui devaient commencer à déployer le vaccin contre le coronavirus de Pfizer hier ont été informées que leurs livraisons étaient retardées. La présentatrice de télévision Leith a déclaré en mai qu’elle pensait qu’il était plus important de sauver les jeunes que les vieux pendant la pandémie. Le NHS a commencé à déployer le plus grand programme de vaccination de masse jamais organisé depuis mardi dernier. Les personnes âgées de 80 ans à l’hôpital ou vivant chez elles sont la priorité du coup cette semaine.

Le vaccin doit être conservé à -70 ° C dans des congélateurs spéciaux que la plupart des établissements de soins n’ont pas et les médecins n’étaient actuellement pas autorisés à diviser les lots de 975 flacons dans lesquels ils sont expédiés.

Le personnel soignant et les Britanniques de plus de 80 ans ont plutôt reçu la priorité. Les résidents des foyers de soins pour personnes âgées, qui sont considérés comme les plus à risque de souffrir de complications de la maladie, ne l’obtiendront pas avant Noël.

En Écosse, les résidents des maisons de soins ont commencé à se faire vacciner hier alors que ses plans de vaccination de masse ont démarré cette semaine.

Et hier, il a été révélé que certaines chirurgies de généralistes en Angleterre qui devaient commencer à déployer le vaccin que leurs livraisons seraient retardées.

La semaine dernière, les chefs de la santé ont déclaré que les 50 hôpitaux d’Angleterre qui avaient reçu les lots initiaux de vaccins devaient distribuer au moins 975 doses au cours de la première semaine.

Cela suggérerait qu’au moins 48 750 vaccins seraient distribués au cours de la première semaine de l’opération, que M. Hancock a décrite comme «la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de notre pays».

La semaine dernière, les travaillistes ont fait pression sur les ministres pour qu’ils publient régulièrement des données sur le programme de vaccination Covid-19.

Mais les chefs du ministère de la Santé n’ont pas été en mesure de confirmer exactement combien de Britanniques avaient été vaccinés lorsqu’on leur a demandé la semaine dernière.

L’agence gouvernementale – dirigée par M. Hancock – a déclaré hier à MailOnline qu’elle « s’attendait toujours à publier des chiffres réguliers ». Et les responsables n’ont pas encore répondu aujourd’hui à la demande d’informations complémentaires de ce site Web.

Il intervient au milieu d’une ligne de transparence continue sur la façon dont Number 10 présente ses données Covid.

Le n ° 10 a été critiqué pour sa modélisation sombre et sa présentation de graphiques effrayants au public pour justifier le deuxième lock-out national.

Les meilleurs experts se sont également plaints du manque de «critères objectifs» utilisés pour décider quels domaines justifient d’être placés dans des niveaux de verrouillage sévères.

Et l’incapacité de tenir le public au courant du programme de vaccination survient au milieu des préoccupations croissantes anti-vaxx, les manifestants se heurtant hier à la police dans le centre de Londres.

StandUp X – qui a organisé la marche – dit que les vaccinations « forcées, forcées et obligatoires » verront l’humanité devenir « une expérience scientifique de masse qui profite à des milliards de dollars pour les sociétés pharmaceutiques et leurs partenaires, dont Bill Gates ».

Les responsables ont cherché à plusieurs reprises à assurer aux membres du public réticents à la vaccination que le vaccin est sans danger.

Le régulateur médical britannique a donné au vaccin Pfizer / BioNTech le sceau d’approbation à une vitesse sans précédent.

Quinze jours après les essais finaux de la conclusion du vaccin, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) lui a donné une bonne cote de sécurité.

Ce processus prend normalement des années car les régulateurs doivent attendre que les données complètes soient publiées avant d’examiner les résultats.

Mais le processus a été condensé pour Covid, la MHRA étant autorisée à effectuer une «revue continue», analysant les données des études de Pfizer en temps réel. Le même processus d’examen est utilisé pour le vaccin prometteur de l’Université d’Oxford, qui pourrait être approuvé en quelques jours.

Les inquiétudes concernant la sécurité du vaccin de Pfizer ont été alimentées lorsque le principal médecin américain de Covid, Anthony Fauci, a accusé la MHRA de couper les coins ronds pour approuver le vaccin en premier.

Mais la MHRA a fortement contesté les allégations. Et les États-Unis ont également approuvé le vaccin.