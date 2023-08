Le numéro 1 de l’Ohio aurait rendu plus difficile la protection des droits à l’avortement. Les données montrent pourquoi cela a échoué

COLUMBUS, Ohio (AP) – Mardi, les électeurs de l’Ohio ont rejeté avec véhémence une mesure soutenue par les républicains qui aurait rendu plus difficile la modification de la constitution de l’État, mettant en place une campagne d’automne qui deviendra le dernier référendum national sur le droit à l’avortement depuis la Cour suprême des États-Unis. Le tribunal a annulé les protections nationales l’année dernière.

La défaite de la question 1 maintient en place un seuil de majorité simple pour l’adoption des futurs amendements constitutionnels, plutôt que la supermajorité de 60 % qui était proposée. Ses partisans ont déclaré que la barre plus élevée protégerait le document fondateur de l’État des groupes d’intérêts extérieurs.

L’opposition des électeurs à la proposition était généralisée, s’étendant même sur le territoire traditionnellement républicain. En fait, dans les premiers retours, le soutien à la mesure était bien en deçà de la performance de l’ancien président Donald Trump lors des élections de 2020 dans presque tous les comtés.

Dennis Willard, porte-parole de la campagne d’opposition One Person One Vote, a qualifié le numéro 1 de «prise de pouvoir trompeuse» visant à diminuer l’influence des électeurs de l’État.

« Ce soir est une victoire majeure pour la démocratie dans l’Ohio », a déclaré Willard à une foule en liesse lors de la soirée de surveillance de la campagne de l’opposition. « La majorité règne toujours dans l’Ohio. »

Le président Joe Biden a salué le résultat de mardi, publiant un communiqué disant : « Cette mesure était une tentative flagrante d’affaiblir la voix des électeurs et d’éroder davantage la liberté des femmes de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. Les habitants de l’Ohio ont parlé haut et fort et ce soir, la démocratie a gagné.

Un groupe national majeur qui s’oppose au droit à l’avortement, Susan B. Anthony Pro-Life America, a qualifié le résultat de «jour triste pour l’Ohio» tout en critiquant l’argent extérieur qui a aidé l’opposition – même si les deux parties se sont appuyées sur des groupes nationaux et des individus dans leur campagnes.

Les législateurs républicains qui avaient poussé la mesure – et l’avaient présentée aux électeurs au plus fort de la saison des vacances d’été – ont expliqué la défaite en raison du manque de temps pour expliquer correctement ses vertus aux électeurs. L’un des principaux bailleurs de fonds, le président du Sénat républicain Matt Huffman, a prédit que les législateurs réessayeraient, mais probablement pas dès l’année prochaine.

« De toute évidence, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas que cela se produise – pas seulement à cause des problèmes de novembre, mais pour tous les autres à venir », a-t-il déclaré, exprimant sa déception que les républicains ne se soient pas collés. Dans un communiqué, le président de la Chambre républicaine, Jason Stephens, a conseillé à ses partisans de dépasser les résultats de mardi pour se concentrer sur la tentative de faire échouer la mesure relative au droit à l’avortement : « Les habitants de l’Ohio ont parlé. »

Bien que l’avortement ne figurait pas directement sur le bulletin de vote spécial, le résultat marque le dernier revers pour les républicains dans un État à tendance conservatrice qui préfèrent imposer des restrictions strictes à la procédure. Les républicains de l’Ohio ont posé la question sur le scrutin d’été dans l’espoir de saper l’initiative citoyenne que les électeurs décideront en novembre et qui vise à consacrer le droit à l’avortement dans l’État.

D’autres États où les électeurs ont envisagé le droit à l’avortement depuis la décision de la Cour suprême de l’année dernière les ont protégés, y compris dans des États rouges tels que le Kansas et le Kentucky.

Le Dr Marcela Azevedo, l’une des dirigeantes d’une coalition faisant avancer la question de l’avortement à l’automne, a déclaré mardi que la défaite du numéro 1 devrait permettre à la mesure d’être adoptée en novembre.

L’intérêt pour l’élection spéciale de mardi a été intense, même après que les républicains ont ignoré leur propre loi qui est entrée en vigueur plus tôt cette année pour soumettre la question aux électeurs en août. Les électeurs ont voté près de 700 000 votes anticipés en personne et par correspondance avant le dernier jour de vote de mardi, soit plus du double du nombre de votes par anticipation lors d’une élection primaire typique. La participation précoce a été particulièrement importante dans les comtés à tendance démocrate entourant Cleveland, Columbus et Cincinnati.

One Person One Vote représentait une vaste coalition bipartite de droits de vote, de groupes syndicaux, confessionnels et communautaires. Le groupe avait également comme alliés quatre anciens gouverneurs vivants de l’État et cinq anciens procureurs généraux des deux parties, qui ont qualifié le changement proposé de mauvaise politique publique.

En place depuis 1912, la norme de la majorité simple est un obstacle beaucoup plus surmontable pour les Ohioans for Reproductive Rights, le groupe qui propose l’amendement de novembre sur les droits à l’avortement. Il établirait « un droit fondamental à la liberté reproductive » avec des « limites raisonnables ».

Les électeurs de plusieurs États ont approuvé des questions de vote protégeant l’accès à l’avortement depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, mais l’ont généralement fait avec moins de 60 % des voix. L’année dernière, un sondage AP VoteCast a révélé que 59% des électeurs de l’Ohio disent que l’avortement devrait généralement être légal.

Eric Chon, un résident de Columbus qui a voté contre la mesure, a déclaré qu’il y avait un programme anti-avortement clair pour l’élection. Notant que le GOP a voté l’année dernière pour se débarrasser des élections d’août entièrement en raison du faible taux de participation pour les problèmes hyperlocaux, Chon a déclaré: « Chaque fois que quelque chose ne va pas, ils changent les règles. »

Le résultat des élections est venu dans le type même d’élections spéciales d’août contre lesquelles le secrétaire d’État républicain Frank LaRose, candidat au Sénat américain, avait précédemment témoigné comme antidémocratiques en raison d’un taux de participation historiquement bas. Les législateurs républicains l’année dernière avaient voté pour éliminer la plupart de ces élections, une loi qu’ils ont ignorée pour les élections de cette année.

Al Daum, de Hilliard, juste à l’ouest de Columbus, a déclaré qu’il ne pensait pas que les règles étaient modifiées pour saper le pouvoir de son vote et a déclaré qu’il était en faveur de la mesure électorale spéciale. En plus d’augmenter le seuil à 60%, cela exigerait que toutes les signatures pour un amendement constitutionnel soient recueillies dans tous les 88 comtés de l’Ohio, pas seulement 44.

C’est un changement qui, selon Daum, donnerait à plus d’habitants de l’Ohio une chance de faire entendre leur voix.

Le rejet de la proposition par les électeurs a marqué une rare réprimande pour les républicains de l’Ohio, qui détiennent le pouvoir dans toutes les branches du gouvernement de l’État depuis 12 ans. Les législateurs du GOP avaient cité de futurs amendements possibles liés au contrôle des armes à feu, aux augmentations du salaire minimum et plus encore comme raisons pour lesquelles un seuil plus élevé devrait être exigé.

Protect Ohio Women, la campagne visant à faire échouer l’amendement sur le droit à l’avortement à l’automne, a promis de continuer à se battre jusqu’à l’automne.

« Notre coalition pro-vie et pro-parents est plus motivée que jamais », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Julie Carr Smyth et Samantha Hendrickson, Associated Press