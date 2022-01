Le nubia Z40 Pro fonctionnera bien pendant le jeu, apportera des améliorations à l’appareil photo

Le nubia Z40 Pro arrive le mois prochain et la société taquine déjà des améliorations notables des performances et de l’imagerie. L’exécutif de ZTE, Lv Qianhao, a partagé des résultats de performances réelles sur Weibo, en se concentrant sur des performances soutenues.

Le téléphone sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1, cependant, son avantage réside dans le système de refroidissement. L’exécutif affirme que le téléphone ne chauffe même pas lorsqu’il fonctionne Impact Genshin à plein régime dans une pièce à 25 °C (77 °F, plutôt chaud).









Nubia Z40 Pro teasers : coefficient de dissipation thermique 300 fois supérieur • clarté d’image et précision AF améliorées

Le nubia Z40 Pro est apparemment surnommé le « Frost Dragon ». Les teasers mentionnent un premier système de l’industrie qui intègre du graphite et une solution de refroidissement triphasée. Il est difficile de dire ce que cela signifie grâce à la traduction automatique, mais la conclusion est la suivante : la dissipation thermique sera considérablement améliorée.

Et la caméra aussi. Nubia revient aux classiques avec un objectif 35 mm avec une ouverture lumineuse f/1.6 et un capteur Sony IMX787 personnalisé. L’objectif a été conçu pour réduire la distorsion de l’image de 35 %, recueillir 80 % de lumière en plus et améliorer la clarté de l’image dans son ensemble. De plus, le capteur comportera une mise au point automatique omnidirectionnelle, pour des verrouillages de mise au point rapides et fiables – 70% plus fiables, selon la société (vraisemblablement, ces comparaisons utilisent le nubia Z30 Pro comme base).

Pendant ce temps, la boutique en ligne ZTE Mall a un page de destination pour le nubia Z40 Pro qui détaille un programme de reprise. L’envoi d’un ancien téléphone à recycler rapportera aux acheteurs une subvention de 15% pour l’achat du nouveau produit phare. En plus de cela, ils peuvent ajouter gratuitement un abonnement MyCare + ou une paire de casques ZTE LiveBuds Pro TWS.

