Le nuage “s’est levé” juste avant que de graves turbulences ne frappent, selon un rapport

“Peu de temps après le bouleversement lié à la turbulence, l’agent de bord principal a informé l’équipage de conduite qu’il y avait de multiples blessures dans la cabine”, indique le rapport. Il a ajouté qu’un examen post-accidentel des conditions météorologiques dans la région “a révélé qu’il y avait un système frontal occlus avec un creux de niveau supérieur associé” se déplaçant vers les îles hawaïennes.

La turbulence a fait 25 blessés, dont six grièvement, sur le vol du 18 décembre de Phoenix à Hawaï qui comptait 281 passagers et 10 membres d’équipage, selon le rapport. Auparavant, des responsables avaient déclaré que trois douzaines de personnes avaient été blessées, dont 11 grièvement, et qu’il y avait 238 passagers à bord.

La turbulence a frappé environ 40 minutes avant l’atterrissage prévu du vol à l’aéroport international d’Honolulu. L’avion a subi des dommages mineurs, bien que le rapport n’ait pas fourni de détails.

Les enquêteurs ont déclaré que les radars satellites et météorologiques, ainsi que les données sur la foudre, ont montré que des «cellules fortes» se trouvaient dans la région et que le Service météorologique national avait émis un avertissement pour les orages. Il n’y avait pas eu de rapports antérieurs de fortes turbulences avant l’incident, selon le rapport.

Le NTSB continuera d’enquêter et de publier un rapport final, généralement dans les 12 à 24 mois, selon l’agence.