PORTLAND, Maine (AP) – Un bateau de pêche qui a coulé en Nouvelle-Angleterre, entraînant la perte des quatre pêcheurs, a probablement chaviré en raison d’un mauvais drainage de l’eau de mer du pont arrière et des écoutilles qui n’étaient pas étanches, ont déclaré les enquêteurs.

Le National Transportation Safety Board a appelé mardi à une intensification des inspections et a renouvelé son appel pour des balises de localisation personnelles pour chaque membre d’équipage. L’agence a fait cette recommandation pour la première fois après la perte du cargo El Faro et de 33 marins en 2015.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a exhorté les exploitants de bateaux de pêche à acheter les balises radio individuelles pour les membres d’équipage.

“N’attendez pas un mandat de la Garde côtière”, a déclaré Homendy dans une déclaration écrite. “Si l’équipe d’Emmy Rose avait accès à ces appareils, peut-être que certains d’entre eux seraient encore avec nous aujourd’hui.”

La tragédie s’est déroulée alors que l’Emmy Rose, basée à Portland, se dirigeait vers Gloucester, Massachusetts, pour décharger environ 45 000 livres de poisson en novembre 2020.

Un membre d’équipage a dit à sa petite amie lors d’un appel téléphonique qu’il s’agissait de la plus grosse prise du navire de 82 pieds, et elle a dit aux enquêteurs qu’elle avait entendu des membres d’équipage exubérants rire et s’amuser en arrière-plan.

Quelques heures plus tard, tôt le 23 novembre, la balise de détresse automatisée du navire a signalé. L’Emmy Rose a disparu sans un appel de détresse radio.

La Garde côtière a dépêché un cutter et un hélicoptère, puis d’autres bateaux et avions, dans la zone à environ 25 miles à l’est de Provincetown, Massachusetts. Les sauveteurs ont trouvé un éclat d’huile, un radeau de sauvetage vide et des débris. Les pêcheurs n’ont jamais été retrouvés.

Avec des prévisions de rafales jusqu’à 25 nœuds et des niveaux de la mer de 5 à 8 pieds, l’Emmy Rose revenait à terre dans des conditions qui auraient pu mettre un chalutier en péril avec des vagues éclaboussant le pont arrière. Le NTSB a déclaré que l’eau de mer s’était probablement accumulée sur le pont arrière du navire, ne s’était pas vidangée correctement, puis s’était déversée dans le navire par des écoutilles qui n’étaient pas étanches, ce qui rendait le navire moins stable.

L’Emmy Rose était plus susceptible de chavirer en raison de sa conception et de ses modifications, a déclaré le NTSB. Le navire a été construit à l’origine pour la pêche à la crevette dans le golfe du Mexique et a été modifié pour le chalutage du poisson dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre.

“Les enquêteurs du NTSB ont découvert qu’au moment du naufrage, l’Emmy Rose ne répondait probablement pas aux critères de stabilité existants, ce qui le rendait plus susceptible de chavirer”, indique le rapport de l’agence.

Le NTSB ne peut pas imposer de changements, mais il a recommandé des inspections des couvercles de port conçus pour drainer l’eau du pont et des écoutilles étanches, ainsi que des radiobalises individuelles pour les membres d’équipage. La Garde côtière n’a pas immédiatement répondu à un appel demandant des commentaires mercredi.

Les navires de pêche commerciale sont tenus d’avoir une balise de détresse automatisée qui flotte librement et signale les sauveteurs. Mais les particuliers ne sont pas tenus d’en avoir.

Un juge a accordé près d’un million de dollars de dommages et intérêts aux familles des pêcheurs. Le juge de district américain John Woodcock a ordonné la distribution du produit de l’assurance au propriétaire du bateau, Boat Aaron & Melissa Inc.

David Sharp et Patrick Whittle, Associated Press