Le NTSB ne trouve aucune preuve que le pilote automatique Tesla a été utilisé dans l’accident mortel de 2021 au Texas

Le National Transportation Safety Board a conclu une enquête sur un accident mortel Tesla accident survenu à Spring, au Texas, en 2021. L’organisme fédéral de surveillance de la sécurité des véhicules n’a trouvé aucune preuve que le système d’assistance à la conduite de l’entreprise, commercialisé sous le nom de Tesla Autopilot, était utilisé au moment de l’accident.

L’accident a d’abord attiré l’attention générale après qu’un gendarme local a déclaré que personne n’était au volant au moment de l’accident.

Dans son rapport d’accident remplile NTSB affirme que la vitesse excessive et les facultés affaiblies du conducteur étaient les principales causes de l’accident et que toutes les preuves disponibles suggèrent que le conducteur était au volant au moment de la collision, puis est passé du siège avant à l’arrière de la voiture alors qu’il brûlé.

Le conducteur du véhicule Tesla Model S P100D 2019 avait pris des antihistaminiques en vente libre et avait bu plus tôt dans la nuit dans un restaurant avant de s’écraser avec sa voiture dans un arbre à 57 miles par heure, selon un rapport de toxicologie inclus dans le NTSB. sonde.

Après l’impact, qui a endommagé les modules de la batterie haute tension du véhicule, la Tesla a pris feu. Le conducteur et le passager sont morts dans le véhicule à la suite de traumatismes contondants et de brûlures, indique le rapport fédéral.

Le NTSB a noté que l’impact avec l’arbre a provoqué une panne de courant dans les systèmes alimentés par batterie de 12 volts de Tesla, affectant les loquets de porte à commande électronique du véhicule. Sans électricité, les occupants devraient “localiser une petite découpe dans le tapis sous les coussins de siège et tirer la languette du câble de déverrouillage mécanique vers le centre du véhicule pour ouvrir manuellement la porte arrière”, indique le rapport.

En raison des dommages causés par le feu, les portes et les poignées de la voiture n’ont pas pu être évaluées par les équipes du NTSB, de sorte qu’elles n’ont pas pu déterminer si les portes étaient opérationnelles manuellement après l’accident, a noté le conseil dans son rapport.

Alors que le NTSB fait des recommandations de sécurité aux agences fédérales et à l’industrie automobile, la National Highway Traffic Safety Administration est chargée d’établir de nouvelles normes de sécurité pour les véhicules, qu’il s’agisse de la technologie des véhicules électriques à batterie ou des systèmes d’assistance à la conduite.

Le NTSB s’est appuyé sur les données de Tesla, un échantillon de véhicule et des versions de logiciels fournies par Tesla, pour mener une partie de son enquête.

La NHTSA, qui enquête également sur le crash de 2021, n’a pas immédiatement répondu à une demande de mise à jour de sa sonde.

Dans son rapport sur l’accident de Spring, au Texas, le NTSB a recommandé aux fabricants de véhicules électriques, dont Tesla, de créer des guides normalisés plus faciles à utiliser pour les pompiers et les autres premiers intervenants lors d’une intervention d’urgence.

Les pompiers qui ont répondu à cet accident ont utilisé 20 000 gallons d’eau pour éteindre l’incendie du véhicule électrique. Bien qu’ils aient répondu rapidement, ils n’ont pas initialement vu de recommandation dans le guide de Tesla pour soulever la voiture pour accéder et éteindre la batterie sous le véhicule pour une extinction plus efficace.

Le NTSB a également écrit qu’il était “depuis longtemps préoccupé par la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, qui représentait près de 30% des décès sur les routes aux États-Unis en 2020”.

Il a recommandé que la NHTSA exige que “tous les nouveaux véhicules soient équipés de systèmes passifs de détection des facultés affaiblies par l’alcool intégrés au véhicule, de systèmes avancés de surveillance du conducteur, ou d’une combinaison de ceux-ci, capables d’empêcher ou de limiter la conduite du véhicule si l’alcool au volant est détecté. “

Si la Tesla avait été équipée de systèmes comme celui-ci, a déclaré le NTSB, le voyage et l’accident mortel auraient peut-être été évités.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, notamment sur la possibilité d’ajouter des systèmes de détection des facultés affaiblies par l’alcool à ses véhicules.