Le NTSB interrogera les pilotes et inspectera le site d’un avion cargo 737 abandonné au large des côtes d’Hawaï

Les enquêteurs du National Transportation Safety Board prévoient d’utiliser l’imagerie sonar lundi pour tenter de localiser un avion cargo Boeing 737-200 qui a amerri au large des côtes d’Hawaï la semaine dernière.

Le vol Transair 810 a effectué un atterrissage d’urgence dans l’océan au large des côtes d’Oahu vers 1h30 du matin, heure locale, vendredi. Les pilotes de l’avion cargo ont signalé des problèmes de moteur peu de temps après avoir quitté Honolulu. Les deux pilotes ont été secourus.

Le NTSB a déclaré qu’il devait d’abord trouver l’emplacement exact de l’avion de 46 ans avant que les enregistreurs de voix et de données du poste de pilotage puissent être récupérés.

« Les enquêteurs prévoient d’utiliser un sonar à balayage latéral lundi pour étudier le champ de débris, l’état de l’avion et son emplacement, y compris à quelle profondeur sous la surface l’avion a coulé », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Ces informations seront utilisées pour déterminer comment et quand les enregistreurs pourront être récupérés, puis comment et si l’avion sera récupéré. »

Le NTSB a déclaré qu’il prévoyait également des entretiens avec les deux pilotes, les contrôleurs aériens et les agents de maintenance de la compagnie aérienne de fret Transair.

L’agence a déclaré qu’une petite quantité de débris flottants avait été récupérée et examinée par le NTSB. La ou les causes exactes de l’accident peuvent prendre des mois à déterminer.

Le transporteur n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’un des pilotes a déclaré à un contrôleur aérien que l’avion avait perdu un moteur et qu’il y avait une chance qu’il perde l’autre, selon l’audio publié sur LiveATC.net.

Le contrôleur les a avertis que leur altitude était basse mais un autre pilote a répondu qu’ils ne pouvaient pas monter.

Le NTSB a déclaré avoir rencontré samedi les parties à l’enquête – la Federal Aviation Administration, la National Air Traffic Controllers Association, Boeing, Pratt & Whitney, qui a fabriqué les moteurs de l’avion, et Rhodes Aviation – l’exploitant de l’avion.