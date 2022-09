Le NRAI annonce un contingent indien de 48 membres pour les championnats du monde de carabine/pistolet

La National Rifle Association of India (NRAI) a annoncé vendredi une équipe indienne de fusils et de pistolets de 48 membres pour le prochain championnat du monde de fusil/pistolet de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), prévu du 12 au 25 octobre 2022, au Caire, en Égypte. . Une équipe de 24 membres de fusil de chasse a déjà été annoncée plus tôt pour les championnats du monde de fusil de chasse qui débuteront à Osijek, en Croatie, à partir du 19 septembre 2022. L’équipe est chargée de débutants aux championnats du monde avec le médaillé d’argent olympique Vijay Kumar et le médaillé d’argent des championnats du monde précédents. , Anjum Moudgil, apportant le poids de l’expérience.

Les militants expérimentés de l’équipe comprennent des olympiens, Manu Bhaker, Aishwary Pratap Singh Tomar et Elavenil Valarivan, en plus de Divyansh Singh Panwar, qui s’est qualifié dans la section junior.

Shiva Narwal, qui dirigera le trio indien au Pistolet à air comprimé 10 m hommes par exemple, n’a pas encore 17 ans et en sera à ses premiers mondiaux. D’autres, comme Swapnil Suresh Kusale, qui compte depuis un certain temps parmi les meilleurs représentants du pays en tir à la carabine, en particulier en petit calibre, participeront également à ses premiers championnats du monde. Swapnil était en forme lors de l’étape de la Coupe du monde de l’ISSF à Bakou plus tôt cette année, où il a remporté une première médaille d’or en Coupe du monde individuelle, une d’argent en 3P hommes ainsi qu’une médaille d’or en 3P mixte.

Aishwary Pratap Singh Tomar, d’autre part, participera également à son premier championnat du monde et son ascension dans le tir masculin 3 positions au cours des deux dernières années a été tout simplement phénoménale.

Équipe pour la participation au Championnat du monde ISSF, Le Caire, Égypte 2022

Événements individuels

Carabine 50m 3 Positions Hommes Carabine 50m 3 Positions Junior Hommes

Aishwary Pratap Singh Tomar Pankaj Mukheja

Swapnil Suresh Kusale Surya Pratap Singh

Niraj Kumar Sartaj Singh Tiwana

Carabine à air comprimé 10 m Hommes Carabine à air comprimé 10 m Junior Hommes

Arjun Babuta Divyansh Singh Panwar

Kiran Ankush Jadhav Sri Karthik Sabari Raj

Rudrankksh Balasaheb Patil Vidit Jain

Pistolet à tir rapide 25 m Hommes Pistolet à tir rapide 25 m Junior Hommes

Anish Samir

Vijayveer Sidhu Adarsh ​​Singh

Vijay Kumar Udhayveer Sidhu

Pistolet à air comprimé 10 m Hommes Pistolet à air comprimé 10 m Junior Hommes

Shiva Narwal Samrat Rana

Naveen Sarabjot Singh

Vijayveer Sidhu Sagar Dangi

50m carabine 3 positions femmes 50m carabine 3 positions juniors femmes

Anjum Moudgil Nischal

Tamiser Kaur Samra Nupur Kumrawat

Ashi Chouksey Nikita Kundu

Carabine à air comprimé 10 m femmes Carabine à air comprimé 10 m juniors femmes

Mehuli Ghosh Ramita

Elavenil Valarivan Nancy

Meghana Sajjanar Tilottama Sen

Pistolet de sport 25 m Femmes Pistolet de sport 25 m Junior Femmes

Manu BhakerEsha Singh

Rythme Sangwan Naamya Kapoor

Abhidnya Ashok Patil Vibhuti Bhatia

Pistolet à air comprimé 10 m femmes Pistolet à air comprimé 10 m juniors femmes

Yuvika Tomar Esha Singh

Rythme Sangwan Shikha Narwal

Palak Varsha Singh

Événements d’équipe

50m Carabine 3 Positions Hommes Equipe 50m Carabine 3 Positions Junior Hommes Equipe

Aishwary Pratap Singh Tomar Pankaj Mukheja

Swapnil Suresh Kusale Surya Pratap Singh

Niraj Kumar Sartaj Singh Tiwana

Carabine à air comprimé 10 m hommes par équipe Carabine à air comprimé 10 m hommes par équipe junior

Arjun Babuta Divyansh Singh Panwar

Kiran Ankush Jadhav Sri Karthik Sabari Raj

Rudrankksh Balasaheb Patil Vidit Jain

Pistolet à tir rapide 25 m par équipe hommes Pistolet à tir rapide 25 m équipe junior hommes

Anish Samir

Vijayveer Sidhu Adarsh ​​Singh

Vijay Kumar Udhayveer Sidhu

Pistolet à air comprimé 10 m hommes par équipe Pistolet à air comprimé 10 m hommes junior

Shiva Narwal Samrat Rana

Naveen Sarabjot Singh

Vijayveer Sidhu Sagar Dangi

50m Carabine 3 Positions Equipe Féminine 50m Carabine 3 Positions Equipe Junior Féminine

Anjum Moudgil Nischal

Tamiser Kaur Samra Nupur Kumrawat

Ashi Chouksey Nikita Kundu

Carabine à air comprimé 10 m par équipe féminine Carabine à air comprimé 10 m par équipe féminine junior

Mehuli Ghosh Ramita

Elavenil Valarivan Nancy

Meghana Sajjanar Tilottama Sen

25m Sports Pistolet Equipe Féminine 25m Sports Pistolet Equipe Junior Féminine

Manu BhakerEsha Singh

Rythme Sangwan Naamya Kapoor

Abhidnya Ashok Patil Vibhuti Bhatia

Pistolet à air comprimé 10 m par équipe féminine Pistolet à air comprimé 10 m junior par équipe féminine

Yuvika Tomar Esha Singh

Rythme Sangwan Shikha Narwal

Palak Varsha Singh

Épreuves par équipes mixtes

50m Carabine 3 Positions Equipe Mixte 50m Carabine 3 Positions Equipe Mixte Junior

Aishwary Pratap Singh Tomar Pankaj Mukheja

Anjum Moudgil Nischal

Swapnil Suresh Kusale Surya Pratap Singh

Tamiser Kaur Samra Nupur Kumrawat

Carabine à air comprimé 10 m Hommes Équipe mixte Carabine à air comprimé 10 m Junior Équipe mixte

Arjun Babuta Divyansh Singh Panwar

Mehuli Ghosh Ramita

Kiran Ankush Jadhav Sri Karthik Sabari Raj

Elavenil Valarivan Nancy

Pistolet à tir rapide 25 m Équipe mixte Pistolet à tir rapide 25 m Équipe mixte junior

Anish Samir

Simranpreet Kaur Brar Tejawani

Vijayveer Sidhu Adarsh ​​Singh

Rythme Sangwan Payal

Pistolet à air comprimé 10 m Équipe mixte Pistolet à air comprimé 10 m Équipe mixte junior

Shiva Narwal Samrat Rana

Yuvika Tomar Esha Singh

Naveen Sarabjot Singh

Palak Varsha Singh

