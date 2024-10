Le NPD réclame des changements immédiats dans la façon dont les anciens combattants paient les soins de longue durée

Le NPD demande au gouvernement fédéral de modifier immédiatement la façon dont il facture les soins de longue durée aux anciens combattants après que CBC News a rapporté que de nombreux anciens combattants pourraient payer plus que leur juste part.

Mercredi, lors de la période des questions, la députée néo-démocrate Rachel Blaney a demandé si le premier ministre Justin Trudeau « mettrait immédiatement fin à cette escroquerie dans les soins de longue durée ».

CBC News a découvert une erreur comptable potentielle qui pourrait avoir causé une surcharge de dizaines de milliers d’anciens combattants canadiens pour les soins de longue durée depuis au moins 2005.

La députée néo-démocrate Rachel Blaney a interrogé le premier ministre Justin Trudeau sur ce qu’elle a appelé « l’escroquerie dans les soins de longue durée ». (Justin Tang/La Presse Canadienne)

À quelques exceptions près, les anciens combattants bénéficiant du programme de soins de longue durée d’Anciens Combattants ne doivent couvrir que les frais de leur hébergement et de leurs repas. Ce coût est censé être fixé à un niveau égal au coût le plus bas du logement et des repas dans la province la moins chère .

L’analyse de CBC a révélé que le gouvernement n’incluait pas les Territoires du Nord-Ouest dans ses calculs. Les repas et l’hébergement pour les soins de longue durée sont moins chers sur ce territoire, ce qui signifie que les anciens combattants individuels pourraient payer 260 $ de plus par mois qu’ils ne devraient le faire.

Lorsque CBC News a interrogé le ministère des Anciens Combattants au sujet de cette divergence, le ministère a déclaré qu’il lancerait une enquête, mais n’a pas immédiatement modifié le programme.

« La ministre des Anciens Combattants a demandé à ses fonctionnaires d’enquêter davantage sur cette affaire », a déclaré Trudeau à la Chambre des communes mercredi. « Nous sommes déterminés à soutenir nos anciens combattants. Nous le faisons depuis le premier jour. »

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré qu’il trouvait les nouvelles concernant l’erreur potentielle « préoccupantes ».

« Je pense que nous avons clairement du travail à faire pour répondre à ces conclusions », a-t-il déclaré lors d’une mêlée avec les journalistes mercredi.

Deux sources liées à Anciens Combattants Canada ont déclaré à CBC News que la question des anciens combattants qui se voient facturer trop cher pour les soins de longue durée avait été signalée en interne. Les deux sources ont déclaré que le ministère était au courant de cet écart « depuis des années ».

Un groupe d’avocats a déposé une proposition de recours collectif devant la Cour fédérale, affirmant que le gouvernement fédéral a fait une erreur dans le calcul des frais pour les soins de longue durée.

Le porte-parole conservateur en matière d’Anciens Combattants, Blake Richards, a déclaré dans une déclaration aux médias qu’il « n’est pas surprenant que Trudeau continue de laisser tomber nos anciens combattants ».

« Les anciens combattants méritent bien mieux que les retards écrasants et le chaos du gouvernement libéral », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Il a également déclaré que le coût de la vie élevé constitue un fardeau pour les anciens combattants, dont beaucoup vivent avec un revenu fixe.