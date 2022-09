Le NPD ne pliera pas davantage sur le régime fédéral de soins dentaires, prévient Singh

OTTAWA –

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que son parti était prêt à faire preuve de souplesse dans la première phase du plan de soins dentaires du gouvernement libéral, mais qu’à l’avenir, les néo-démocrates ne plieront pas davantage.

Le gouvernement a accepté de mettre en place un régime fédéral de soins dentaires pour les familles à revenu faible et moyen non assurés dans le cadre d’un accord d’approvisionnement et de confiance avec le NPD.

En échange de la réalisation de sa vision des soins dentaires, entre autres priorités, le NPD a accepté de ne pas déclencher d’élections avant 2025.

L’accord stipule que le gouvernement fournira des soins dentaires aux enfants de moins de 12 ans qui répondent aux critères d’ici la fin de cette année.

Singh a reconnu dans une interview que le calendrier était ambitieux, c’est pourquoi le NPD était favorable à une mesure provisoire. “Cette flexibilité a permis au gouvernement de fournir cela de manière flexible.”

Plutôt que de lancer un programme à part entière, le gouvernement a choisi de remettre les chèques directement aux familles éligibles. La nouvelle prestation prévoit jusqu’à 650 $ pour chaque enfant admissible et est fondée sur le revenu familial.

Pour accéder à l’argent, les familles dont le revenu du ménage est inférieur à 90 000 $ doivent attester que leur enfant n’a pas accès à une couverture dentaire privée, ils auront des frais dentaires à leur charge pour lesquels ils prévoient utiliser l’argent et ils être en mesure de présenter des reçus.

Le gouvernement a annoncé que la prestation serait une “première étape”, tandis qu’un programme plus complet est en cours d’élaboration.

Singh a déclaré que son parti avait accepté le plan de prestations à condition que le programme complet soit prêt pour la prochaine phase de qualification des patients d’ici la fin de l’année prochaine.

Le programme est censé s’étendre à tous les enfants de moins de 18 ans, aux personnes handicapées et aux personnes âgées d’ici la fin de 2023, et s’appliquer à tous les membres des familles éligibles d’ici 2025.

Ce n’est pas la seule ligne dans le sable que le NPD a tracée.

“Ce doit être le programme complet administré par le gouvernement fédéral d’ici 2023”, a déclaré Singh.

Cela veut dire, du point de vue du NPD, que le gouvernement ne peut pas demander aux provinces d’offrir le programme de soins dentaires, comme elles l’ont fait pour les garderies.

Le bureau du ministre de la Santé a déclaré dans un communiqué que le gouvernement continue de travailler avec des partenaires, y compris les provinces et les territoires, pour améliorer l’accès aux soins dentaires, et que plus de détails viendront “en temps voulu”.

Le fait que le gouvernement prenne plus de temps pour mettre en place le programme est une bonne nouvelle, a déclaré Carlos Quinonez, vice-doyen et directeur de la médecine dentaire à la Schulich School of Medicine & Dentistry de l’Université Western.

“Le meilleur scénario, pour moi, serait s’il y avait une piste importante – un, deux, voire trois ans – pour en quelque sorte réfléchir à toutes les choses qui devront être prises en compte afin d’obtenir une probabilité de succès pour un tel plan », a déclaré Quinonez, qui a été consulté par le gouvernement fédéral.

D’une part, le gouvernement devra soigneusement déterminer comment fournir des soins dentaires aux personnes non assurées sans perturber ce qui est “apparemment, un système relativement bon”, a-t-il déclaré.

Une autre condition du NPD est que le plan, une fois terminé, inclue “la couverture la plus élevée possible” avec des services qui protégeront la qualité de vie des gens.

“Nous voulons nous assurer que la qualité de vie est de premier ordre : la meilleure qualité et les meilleures pratiques”, a déclaré Singh, reconnaissant que certains services ne relèveraient pas de ce champ d’application.

Cet équilibre peut être difficile à trouver, cependant, a déclaré Quinonez.

“Pour moi, c’est une question très importante car elle doit non seulement être scientifiquement défendable, mais aussi éthiquement défendable.”

Il est difficile d’établir des règles strictes sur le nombre de nettoyages auxquels une personne a droit par an, par exemple, car les personnes ayant des besoins de santé bucco-dentaire plus importants peuvent avoir besoin de plus de soins, a-t-il déclaré. “Ce sont exactement les raisons pour lesquelles je pense qu’il est prudent de prendre un peu de temps et de vraiment réfléchir aux implications de tout cela.”

Ces questions se compliquent davantage lorsque l’on considère la façon dont la santé et l’esthétique se sont mêlées à la dentisterie, a déclaré Catherine Carstairs, professeure au département d’histoire de l’Université de Guelph et auteure de The Smile Gap : une histoire de la santé bucco-dentaire et des inégalités sociales. .

“Je pense qu’il est difficile en dentisterie de faire la distinction entre ce qui est nécessaire et ce qui est perçu comme cosmétique, car il y a vraiment un mélange.”

Carstairs a déclaré qu’elle était déçue par le programme de prestations récemment introduit, mais qu’elle a toujours de grands espoirs pour ce que le gouvernement fédéral peut accomplir à temps.

“Cela ne va pas vraiment aller très loin pour répondre aux besoins des gens”, a-t-elle déclaré. “Mais je suis toujours heureux de voir que le programme semble se dérouler dans une certaine mesure.”

Un projet de loi permettant le versement des prestations devrait être déposé à la Chambre des communes dès le retour officiel des députés de leurs vacances d’été.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 septembre 2022.