Le NPD ferait des taux d’imposition des sociétés la nouvelle montagne russe des revenus de l’Alberta

Depuis des semaines, la chef du NPD, Rachel Notley, s’est engagée à équilibrer le budget tout en augmentant les dépenses dans plusieurs domaines et en ne touchant pas aux taux d’imposition sur le revenu des particuliers. Tout cela a laissé un gros point-point-point elliptique sur les impôts des sociétés – et une question de savoir si cette information clé manquante serait remplie pendant la campagne électorale ou après.

Mardi, le NPD de l’Alberta a rempli ce blanc et a parié que la célèbre aversion des électeurs albertains pour les impôts n’incluait pas les sociétés affamées.

Un jour après avoir déclaré qu’il supprimerait entièrement la taxe sur les petites entreprises, le parti de Notley s’est engagé à subventionner ses ambitieuses améliorations en matière de santé, de garde d’enfants et plus encore en augmentant le taux que les grandes entreprises paient sur les bénéfices à 11%, contre 8% il avait été lacéré par l’ancien premier ministre de l’UCP, Jason Kenney.

Un va-et-vient entre les premiers ministres conservateurs et néo-démocrates devait inévitablement entraîner un certain niveau de coup de fouet politique, et nulle part cela ne serait vu aussi clairement qu’avec les impôts des sociétés. Est-ce que quelqu’un ne pensera pas aux comptables du centre-ville de Calgary et à leurs pauvres cous?

Une brève chronologie des taux d’imposition des sociétés en Alberta :

En 2014, sous les anciens progressistes-conservateurs : 10 %.

NPD 2015 : 11

NPD 2016 : 12

UCP 2019 : 11

UCP 2020 : 8

NPD 2023 ? : 11

Il resterait inférieur à toute autre province du Canada, a expliqué le parti mardi. (Vérification des faits : oui, mais seulement un demi-point inférieur à l’Ontario et un point de pourcentage inférieur à celui des voisins de l’Alberta.)

Ce plan des néo-démocrates compenserait 3,2 milliards de dollars de dépenses et de crédits d’impôt – en plus de ce que le gouvernement UCP de Danielle Smith avait prévu au budget – avec une prévision de 1,6 milliard de dollars de nouveaux revenus cette année. Cela produirait un excédent de 1,2 milliard de dollars, soit environ la moitié de ce que les conservateurs unis avaient prévu, et un peu moins au cours des deux prochaines années.

La corrélation n’est pas toujours synonyme de causalité, mais… la dernière fois que la chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, a fait campagne pour une augmentation de l’impôt sur les sociétés, c’était en 2015. Elle a gagné. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

C’est un plan épais avec des risques superposés au plan politique que Notley prend. (Bien qu’en 2015, le rival du PC Jim Prentice avait fait campagne sur des plans visant à augmenter uniquement les impôts personnels, et Notley a promis d’augmenter encore plus les taux des hauts revenus, en plus d’augmenter l’impôt sur les sociétés, et elle est toujours devenue première ministre.)

En parlant de chiffres qui montent et descendent, planifier un excédent plus mince signifie augmenter considérablement les risques de déficit, étant donné la dépendance du budget de l’Alberta aux prix du pétrole. Comme c’est déjà le cas, un budget UCP basé sur 79 $ US le baril semble en grand danger de basculer en territoire rouge, étant donné que le pétrole se situe actuellement à 71 $ US. (L’équipe Notley s’appuie sur le prix du budget de Smith.)

L’autre péril potentiel est une autre hypothèse – sur le montant de revenus qu’une hausse de l’impôt sur les sociétés peut rapporter.

Les rédacteurs de la plateforme du NPD utilisent simplement le bouton de multiplication de la calculatrice pour s’attendre à ce que chaque centime des bénéfices des sociétés albertaines qui serait imposé à 8 % soit également imposé à 11 %.

C’est une attente erronée, selon l’économiste Trevor Tombe de l’Université de Calgary. De nombreux experts plaident en faveur d’une hausse de l’impôt sur les sociétés retour de flamme au moins dans une certaine mesure, car les entreprises choisissent de éviter des taux plus élevés en déménageant ailleurs.

Tombe estime que l’Alberta ne récolterait la moitié des recettes fiscales supplémentaires le NPD s’attend, et ça veut dire adieu, aux surplus.

Le NPD soutient que ses divers crédits d’impôt à l’investissement ciblés sur diverses entreprises contribueraient à élargir l’assiette fiscale. Et les promesses de l’UCP d’une prime importante provenant de la réduction de l’impôt sur les sociétés de Kenney ne se sont jamais matérialisées, a déclaré la vétéran du NPD Shannon Phillips.

« Ils ont promis que cela remplirait les tours de bureaux ici au centre-ville de Calgary », a déclaré le porte-parole du parti en matière de finances. « Ils ont dit que les entreprises seraient ‘irresponsables’ de ne pas déménager ici. »

Grâce en partie à la reprise post-COVID et à la stabilité des prix du pétrole, l’UCP peut simplement pointer vers le budget pour insister sur la réduction d’impôt. Le produit de l’impôt sur les sociétés de l’Alberta devrait atteindre 5,9 milliards de dollars pour cet exercice, au-dessus de l’endroit où se trouvaient les choses avant la baisse des taux ou pendant les années de récession que le gouvernement néo-démocrate supervisait.

Encore une fois, le yoyo économique plus large entre en ligne de compte. Mais les réputations seront également prises en compte, notamment le rap du NPD comme étant les intendants économiques ou fiscaux les plus minables. L’UCP a déjà joué le contraste entre eux-mêmes en tant que contribuables et le NPD en tant que randonneurs, et maintenant ils n’ont plus seulement à baser cela sur les augmentations que Notley a imposées dans le passé.

Brian Jean, de l’UCP, a averti mardi que la promesse du NPD en matière d’impôt sur les sociétés devrait rappeler aux électeurs l’économie et l’environnement de l’emploi lamentables sous l’ancien gouvernement Notley, qui a augmenté les impôts sur le revenu des sociétés et des particuliers. (Paula Duhatschek/CBC)

« Le NPD a la réputation de faire fuir les entreprises, de tuer des emplois et de transformer les petites entreprises en non-entreprises », a déclaré Brian Jean de l’UCP en réponse au plan de hausse des entreprises.

Phillips avait sous la main l’ancien économiste en chef de l’ATB Todd Hirsch lors de l’annonce des coûts pour étayer l’argument du NPD selon lequel les impôts sur les sociétés ultra-bas n’en valent pas la peine – mais les choses que plus de revenus peuvent payer auront des dividendes pour le public.

10 $ de garde d’enfants l’année prochaine

En plus des promesses précédentes du parti sur les dépenses scolaires, d’infrastructure et de soins de santé, le NPD a ajouté à l’annonce omnibus de mardi un nouvel engagement important pour les parents de jeunes enfants.

S’il est élu, Notley augmenterait le plan fédéral visant à ramener les frais de garde d’enfants à 10 $ par jour d’ici 2025 et à réaliser cette réduction importante d’ici l’année prochaine. Le NPD étendrait également ces frais réduits aux services de garde avant et après l’école pour les enfants plus âgés, qui, comme n’importe quel parent vous le dirait, coûtent actuellement plus de 10 $ par jour.

Faire tout cela et créer des places supplémentaires en garderie coûterait 1 milliard de dollars sur trois ans, a estimé le NPD.