Le NPD fédéral cible les sièges bleus en Alberta et parie sur l’appétit urbain pour le changement

Les néo-démocrates fédéraux voient dans la division urbaine-rurale de l’Alberta un moyen d’inverser les sièges bleus lors des prochaines élections générales.

La récente visite du chef Jagmeet Singh à Edmonton fait partie d’un changement dans l’approche du parti qui le verra passer plus de temps dans moins d’endroits afin d’approfondir les liens avec les gens de certaines régions du Canada.

Et une ouverture claire se trouve en Alberta, a déclaré sa chef de cabinet Jennifer Howard.

Elle croit que les récentes élections provinciales en Alberta montrent que les électeurs des Prairies urbaines rejettent les politiciens qui colportent des théories du complot, parlent du Forum économique mondial et dénigrent les médias.

Le chef conservateur Pierre Poilievre et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont tous deux rejeté toute implication future avec le Forum économique mondial, qui organise un rassemblement annuel de dirigeants politiques et commerciaux mondiaux à Davos, en Suisse.

L’organisation internationale a longtemps été la cible des théoriciens du complot du côté gauche du spectre politique, mais ces dernières années, elle a également été au centre des théories du complot de droite. Ils affirment que le forum fait face à une cabale mondiale de tireurs de ficelles qui ont exploité la pandémie de COVID-19 pour démanteler le capitalisme et introduire des systèmes socialistes et des mesures de contrôle social dommageables.

Poilievre a déclaré à ses partisans lors de la campagne à la direction de l’année dernière que les ministres conservateurs ne participeraient pas aux événements du WEF. Smith a annulé un accord de conseil en santé avec le WEF l’année dernière, affirmant qu’il « se vantait du degré de contrôle qu’ils ont sur les dirigeants politiques ».

Le chef conservateur Pierre Poilievre a promis que les ministres conservateurs ne participeraient pas aux événements du Forum économique mondial. (Frank Gunn/La Presse canadienne)

Les néo-démocrates fédéraux considèrent ce type de rhétorique comme une occasion d’atteindre les électeurs à la recherche d’options.

« Cela ne parle pas aux gens, et cela ne parle pas aux gens des villes et des banlieues qui sont très concentrés sur des questions assez pratiques », a déclaré Howard, qui a soutenu que les citadins se concentraient davantage sur les soins de santé, le coût de la vie et changement climatique.

Le parti fédéral a vu en mai le NPD de l’Alberta gagner 14 sièges, exclure le Parti conservateur uni à Edmonton et gagner plus de sièges à Calgary, la base urbaine traditionnelle de l’UCP.

« Bien que ce ne soit pas toujours une ligne droite entre le soutien provincial et le soutien fédéral, ce sont des électeurs qui ont voté pour le NPD au niveau provincial », a déclaré Howard.

« Ce n’est pas une chose complètement nouvelle pour eux, alors j’espère que nous pourrons étendre notre portée dans des endroits comme Edmonton et Saskatoon. »

Howard mentionne la circonscription électorale d’Edmonton Griesbach comme raison des grands espoirs du NPD en Alberta, même si le parti n’a que deux sièges albertains à la Chambre des communes.

C’était un ancien bastion conservateur qui s’est retourné contre Blake Desjarlais du NPD lors des élections de 2021, faisant de lui le premier député ouvertement bispirituel du Canada.

« Ce que nous avons vu là-bas, c’est que les gens ont l’impression que leur député conservateur ne les représente pas ou ne se bat pas pour le genre de choses dont ils ont besoin dans leur vie, et n’est pas totalement en contact avec leurs valeurs sur différentes questions », a déclaré Howard.

« Nous avons vu cela s’approfondir sous Pierre Poilievre. »

Le député néo-démocrate d’Edmonton Griesbach, Blake Desjarlais, a été élu en 2021, faisant de lui le premier député ouvertement bispirituel du Canada. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Les néo-démocrates ont récemment lancé une campagne de financement appelée « Blue-Orange Battleground Fund » dans le but de les aider à faire passer les circonscriptions du bleu à l’orange.

Heather McPherson, députée d’Edmonton Strathcona, a déclaré que la marque du NPD est plus forte après les élections générales en Alberta, mais elle reconnaît qu’il y a beaucoup de travail à faire avant que les électeurs ne se rendent aux urnes.

La prochaine élection fédérale doit avoir lieu d’ici le 20 octobre 2025, mais pourrait avoir lieu bien avant cette date.

D’ici là, l’approche du NPD est de convaincre les électeurs qu’ils sont capables de faire avancer les choses à Ottawa en pointant leur bilan.

Dans le cadre de l’accord de confiance et d’approvisionnement du parti avec les libéraux, le NPD a fait pression pour des initiatives d’abordabilité telles que les soins dentaires, un supplément de location unique et le doublement du remboursement de la TPS.

Le parti envisage également des candidats plus forts, envoyant des députés faire campagne en Saskatchewan afin qu’il puisse regagner un siège dans une province où il n’en a actuellement aucun, et rencontrer les municipalités.

« Pendant longtemps, les gens ont pensé que l’Alberta était conservatrice, mais nous avons vu lors des dernières élections provinciales que nous ne sommes pas un endroit conservateur, surtout pas dans nos circonscriptions urbaines », a déclaré McPherson.

« Je pense que les conservateurs ont pris cela pour acquis pendant très longtemps. »