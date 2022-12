Le NPD exhorte la Chambre des communes à adopter un projet de loi interdisant tout recours à la force physique contre les enfants

Les néo-démocrates pressent la Chambre des communes d’adopter une loi qui rendrait illégal le recours à la force physique pour discipliner ou punir les enfants.

Le projet de loi C-273 éliminerait l’article 43 du Code criminel, une disposition qui permet aux parents et aux enseignants de recourir à la force dans des situations limitées pourvu que cela soit « raisonnable dans les circonstances ».

Citant des allégations d’abus à l’école primaire Jack Hulland au Yukon, le leader parlementaire du NPD, Peter Julian, a déclaré que l’article 43 doit être abrogé car il autorise la force physique contre les enfants, ce qui peut se manifester par des abus.

“Tant que nous aurons un Code criminel qui autorise le recours à la force contre les enfants, nous verrons malheureusement d’autres exemples de recours à la force à travers le pays”, a déclaré Julian.

Le chef du NPD à la Chambre, Peter Julian, veut que la Chambre des communes adopte son projet de loi d’initiative parlementaire qui interdirait les châtiments corporels infligés aux enfants. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Julian a déclaré que la décision de la Cour suprême de 2004, qui décrivait ce que «raisonnable dans les circonstances» signifie en termes de force, n’a pas fonctionné pour prévenir les abus.

“Tant qu’il y aura une ambiguïté autour de l’usage de la force contre les enfants, quelles que soient les décisions de la Cour suprême qui fournissent une sorte de cadre autour de lui, nous continuerons, malheureusement, à entendre parler de ces incidents et allégations et bon nombre de ces allégations seront horrible”, a-t-il déclaré.

Le projet de loi C-273 de Julian a été présenté à la Chambre des communes en mai et est actuellement en deuxième lecture.

Les lois canadiennes régissant le recours à la force pour discipliner les enfants sont presque aussi anciennes que le pays lui-même.

Voici un aperçu de la situation de la loi sur le recours à la force contre les enfants et de ce qui pourrait arriver si l’article 43 est abrogé.

Est-il légal de punir physiquement les enfants au Canada ?

Oui. Le premier Code criminel du Canada, qui est entré en vigueur en 1892, a rendu légal le recours à la « correction légale » ou au « châtiment raisonnable » pour discipliner les enfants.

La loi a changé au fil des ans pour rendre illégale la punition physique des apprentis. Aujourd’hui, l’article 43 établit des limites générales à l’utilisation de la force contre les enfants. Voici ce qu’il dit :

« Tout instituteur, parent ou personne tenant lieu de parent est fondé à employer la force à titre de correction envers un élève ou un enfant, selon le cas, dont il a la garde, si la force n’excède pas ce qui est raisonnable dans les circonstances.”

Les châtiments corporels sont-ils constitutionnels ?

En 2004, la Cour suprême a rendu une décision partagée dans laquelle six juges ont confirmé l’article 43. Leur décision a conclu que la punition physique des enfants est constitutionnelle, mais doit être régie par des règles strictes et uniquement exécutée par des enseignants ou des parents.

La décision a également déclaré que la force utilisée doit être à des “fins correctives” pour traiter le comportement réel d’un enfant avec l’intention de restreindre, de contrôler ou d’exprimer sa désapprobation.

La décision a également déclaré que la force ne peut être appliquée qu’aux enfants de plus de deux ans. Le tribunal a déclaré que les enfants de moins de cet âge, ou les enfants ayant un développement défavorisé, n’auraient pas la capacité de comprendre pourquoi ils étaient punis.

Le tribunal a défini la force physique qui est « raisonnable dans les circonstances » comme une punition qui n’est pas assez sévère pour blesser ou dégrader l’enfant et qui n’est pas exécutée dans la colère.

Les parents ne sont pas non plus légalement autorisés à utiliser des objets tels que des ceintures ou des règles pour frapper leurs enfants et ne peuvent pas frapper les enfants à la tête. Ils ne peuvent pas non plus frapper les adolescents en raison du risque de favoriser un comportement antisocial.

Le tribunal a déclaré que les enseignants ne peuvent pas frapper les enfants dont ils ont la garde, mais peuvent utiliser la force dans certaines situations – pour retenir un enfant, le retirer d’une classe ou séparer les enfants qui se battent.

Des personnes ont-elles tenté de réformer ou d’abroger la loi ?

Il y a eu de nombreuses tentatives pour abroger ou modifier la loi au fil des ans. Le plus récent était un projet de loi du Sénat en 2015 qui aurait abrogé l’article 43.

La même année, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau s’est engagé à mettre en œuvre les 94 appels à l’action contenus dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, dont l’un était d’abroger l’article 43.

D’autres tentatives ont été faites au fil des ans par le biais de projets de loi d’initiative parlementaire déposés à la Chambre des communes ou au Sénat.

Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a également recommandé l’abrogation de l’article 43.

L’abrogation de l’article 43 aurait-elle des conséquences?

Sans l’article 43, les parents qui utilisent la force contre un enfant sans son consentement s’exposeraient à des poursuites en vertu de l’article 265 du Code criminel – qui interdit l’usage non consensuel de la force – et de l’article 279, qui interdit la séquestration.

Certains ont prévenu que la suppression de l’article 43 du Code criminel pourrait exposer les parents à des poursuites pénales pour avoir attaché un enfant non coopératif dans un siège d’auto ou empêché un enfant de se heurter à la circulation.

Sans l’article 43, les parents et les enseignants auraient encore certaines protections juridiques en vertu de la common law, qui offre une défense de la force physique dans les situations d’urgence.

Ces situations comprennent : l’utilisation de la force pour se protéger ou protéger les autres d’un danger imminent, l’utilisation de la force parce qu’il n’y a pas d’autre alternative légale raisonnable et l’utilisation de la force dans des situations où le préjudice infligé par la punition physique entraîne un meilleur résultat que le préjudice causé par le fait de ne pas prendre action.