Le NPD et l’UCP tiennent des congrès politiques en duel en Alberta.

Deux des principaux partis politiques de l’Alberta ont tenu leurs propres congrès séparés samedi dans le but d’accroître leur soutien et de lancer officieusement leurs campagnes avant les élections générales du printemps prochain.

La chef du Parti conservateur uni de l’Alberta et première ministre nouvellement élue, Danielle Smith, a rencontré des centaines de partisans et de membres du caucus à Edmonton, tandis que la chef du NPD, Rachel Notley, cherchait à recueillir plus de votes à Calgary.

Les deux parties ont proposé des solutions différentes aux problèmes auxquels sont confrontés les Albertains, notamment l’abordabilité, les soins de santé et l’éducation.

Voici un aperçu de l’intérieur.

SMITH VISE NOTLEY

Danielle Smith s’est adressée aux membres du parti UCP et au caucus lors d’un congrès au River Cree Casino and Resort à Edmonton.

Elle a commencé son discours en se concentrant sur ce que son parti a fait au cours des 10 derniers jours et en soulignant sa transition au pouvoir alors que le NPD lançait plusieurs attaques contre elle.

Smith a vanté ses récentes décisions du cabinet et a doublé ses excuses pour ses commentaires passés sur l’invasion russe de l’Ukraine.

« Je veux vous demander de bien vouloir aider nos nouveaux Ukrainiens albertains qui fuient la terrible invasion de l’Ukraine par la Russie. Nous devons aider chacun de ces nouveaux Albertains et leurs familles à trouver un endroit où vivre et une communauté et des amis qui leur appartiennent », a-t-elle ajouté. a dit.

La chef du Parti conservateur uni de l’Alberta et première ministre nouvellement élue, Danielle Smith, a rencontré des centaines de ses partisans et membres du caucus à Edmonton, tandis que la chef du NPD, Rachel Notley, cherchait à recueillir plus de votes à Calgary.

Smith a ensuite parlé d’une récente retraite de caucus au cours de laquelle elle a joué au paintball avec plusieurs députés de l’UCP. Elle a qualifié le rassemblement d’opportunité de « renforcement d’équipe ».

“Il y avait quatre thèmes principaux qui sont ressortis de cette discussion”, a-t-elle déclaré.

« Un : L’abordabilité et la crise de l’inflation causées par la coalition NPD-Libéral à Ottawa. Deux : les emplois et l’économie en cette période d’incertitude économique mondiale. Trois : améliorer les soins de santé de façon accélérée et quatre : tenir tête au NPD -Gouvernement de coalition libérale à Ottawa.”

La première ministre nouvellement élue a continué de parler de Rachel Notley comme de quelqu’un qui se concentre sur les politiques anti-énergétiques et une «augmentation de 300% des taxes sur le carbone», plaçant ses opinions politiques comme étant les mêmes que Jagmeet Singh et Justin Trudeau.

“En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas résoudre seuls la crise de l’inflation, mais nous pouvons certainement garder nos livres équilibrés et nous pouvons faire en sorte que les Albertains et leurs familles soient mieux en mesure de traverser cette tempête”, a déclaré Smith.

“Rachel Notley est connue – elle appuie à 100 % cette augmentation de la taxe sur le carbone. C’est ce qu’elle pense être bon pour les familles albertaines.”

Smith a promis d’aider à résoudre les files d’attente dans les salles d’urgence et à résoudre ce qu’elle appelle une crise des «services médicaux d’urgence» en Alberta.

Elle a poursuivi en parlant de se battre pour l’Alberta et en appelant à la suppression des paiements de péréquation à Ottawa, ce qu’elle dit que Notley ne fera pas.

“Donc, quand Ottawa attaquera à nouveau nos travailleurs de l’énergie, nous ne bougerons pas sur la péréquation, quand ils tripleront la taxe sur le carbone, quand ils verrouilleront nos ressources et confisqueront les armes à feu légales, que pensez-vous qu’elle fera ?

“Elle fera ce qu’elle a toujours fait. Absolument rien.”

NOTLEY SE CONCENTRE SUR LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE, LES SERVICES PUBLICS ET LES GELS FISCAUX

La chef du NPD, Rachel Notley, a promis de se concentrer sur l’abordabilité, la diversification économique et des changements plus positifs dans les systèmes de santé et d’éducation.

Dans un discours devant plus de 1 400 membres du parti à l’hôtel Hyatt du centre-ville de Calgary, elle a vanté une plate-forme économique qui comprend un plafond sur les tarifs des services publics, le gel de l’assurance automobile, le report de la perception d’une taxe sur l’essence et le plafonnement des frais de scolarité postsecondaires.

S’il est élu, le NPD prévoit également de construire des centaines d’écoles à travers la province et mettrait en œuvre ce qu’il appelle un programme « agressif » de construction de logements abordables.

Des plans visant à accroître le soutien aux personnes âgées et aux familles à faible revenu sont également en cours, ainsi que l’annulation des réductions des prestations pour enfants et familles.

“L’UCP a de nombreux plans pour licencier des gens, mais aucune idée de comment les embaucher, y compris les professionnels de la santé dont nous avons désespérément besoin”, a déclaré Notley.

“Leurs plans ne sont guère plus qu’une recette pour plus de coûts, plus de chaos et plus de conflits. Notre parti prendra un chemin différent.

Notley dit qu’elle envisage de positionner son parti comme une alternative à l’UCP. Elle n’a pas mentionné Smith dans son discours, mais a abordé leur relation lors d’une mêlée avec des journalistes.

«Je n’ai certainement aucune mauvaise volonté contre elle personnellement, mais je m’inquiète du caractère blessant de certaines de ses déclarations et de certaines de ses politiques à l’égard des vrais Albertains qui en subiront les conséquences», a-t-elle déclaré.

«Une grande partie de mon discours était vraiment axée sur les offres de politiques prospectives. Nous avons une assez bonne idée de la position des Albertains et nous souhaitons maintenant leur parler de ce qu’ils peuvent attendre de nous.

Le congrès du NPD à Calgary comprenait également plusieurs résolutions politiques à débattre, notamment des mesures de promotion de l’énergie propre, l’élimination des frais du parc de Kananaskis, l’établissement de réseaux ferroviaires en Alberta, l’augmentation des avantages sociaux et l’abaissement de l’âge de vote à l’échelle provinciale.

Si les résolutions sont adoptées par les délégués, cela ne signifie pas qu’une certaine politique sera mise en œuvre dans une stratégie électorale. Cependant, les contributions des membres à ces congrès déterminent généralement les types de promesses offertes lors d’une campagne électorale.

Le NPD a désigné la majorité de ses candidats pour les élections générales de mai prochain et, s’il est élu, prévoit de mettre en œuvre la parité hommes-femmes au sein de son cabinet.

CALGARY EST LE « CHAMP DE BATAILLE »

Les experts politiques disent que Notley a probablement choisi de tenir son congrès à Calgary parce que c’est là que le NPD doit couvrir plus de terrain, ne détenant que trois des 26 sièges de la ville à l’Assemblée législative.

« Calgary est le champ de bataille », a déclaré Lori Williams, politologue à l’Université Mount Royal.

« Le NPD a publié toutes sortes de vidéos et de communiqués axés sur certains des défis auxquels Calgary a été confrontée, en particulier des choses comme les taux d’inoccupation au centre-ville. Certaines choses vraiment intéressantes sont sorties du NPD sur la façon de résoudre certains des problèmes auxquels Calgary est confrontée et je pense que c’est juste une indication que c’est là qu’il y a des sièges qui sont en lice.

Williams a également noté que la décision du NPD de faire appel à l’ancien économiste en chef de l’ATB, Todd Hirsh, pourrait aider le parti à apporter une source d’informations crédible et significative sur la meilleure façon de dépenser les fonds excédentaires s’ils sont élus.

“SMITH DOIT UNIR SON PARTI”

En ce qui concerne certains des défis qui attendent Danielle Smith, cela prendra très probablement la forme d’unir les membres de son parti.

Williams dit qu’il y a beaucoup de membres de l’UCP qui ont une vision claire de la direction dans laquelle ils aimeraient prendre le parti, mais elle devra maintenir ce soutien ensemble

“Certaines des visions les plus fortes ou des émotions les plus fortes autour de ces politiques et idées étaient les personnes qui ont amené Danielle Smith au pouvoir et cela a plus ou moins créé une attente que leur soutien devra être récompensé par certaines des politiques dont elle avait parlé pendant la campagne.”

“Mais Smith a beaucoup de temps pour contrer certains des dommages qu’elle a causés à son propre leadership au cours de la semaine dernière et si certaines des alternatives politiques qu’elle suggère et poursuit réussissent réellement, cela peut contribuer à distraire certains de ces controverses.”