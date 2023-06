Le NPD et les chefs des pompiers exhortent le gouvernement à augmenter le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

Le NPD et les chefs des pompiers du Canada exhortent le gouvernement fédéral à augmenter le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires alors que le Canada subit une grave saison des feux de forêt et une pénurie de pompiers volontaires.

Le député néo-démocrate de Courtenay—Alberni, Gord Johns, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que le gouvernement devrait augmenter le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et les travailleurs en recherche et sauvetage de 3 000 $ à 10 000 $.

« Il est essentiel que le gouvernement fédéral montre du respect à tous ceux qui font des sacrifices pour assurer notre sécurité », a-t-il déclaré.

« Tous sont confrontés aux mêmes défis que nous tous – augmentation du coût de la vie, inflation – et ils n’ont pas vu d’augmentation de leur crédit d’impôt. »

L’appel intervient alors que des incendies brûlent à travers le pays pendant ce qui devrait être l’une des pires saisons de feux de forêt de l’histoire du Canada.

Johns a dit qu’à l’heure actuelle, le crédit d’impôt permet à un bénévole d’économiser environ 450 $ par année. Même avec le coup de pouce proposé, a-t-il dit, les bénévoles seraient toujours de leur poche.

« Avouons-le, nous savons que cela ne couvrirait même pas le montant d’argent dépensé en carburant pour se rendre au département lors des appels… ou les bottes ou les vêtements qu’ils paient de leur poche pour s’assurer qu’ils protègent leurs communautés, ou le travail manqué qu’ils ont », a-t-il dit.

« Nous avons entendu le gouvernement dire qu’il appréciait le travail des pompiers volontaires et du personnel de recherche et de sauvetage à travers le pays, mais il n’a pas répondu en leur montrant qu’ils comptent vraiment. »

Johns a présenté l’an dernier un projet de loi d’initiative parlementaire visant à augmenter le crédit d’impôt — le projet de loi C-310.

Le directeur parlementaire du budget (DPB) a publié un rapport l’année dernière qui a estimé le coût de l’augmentation du crédit d’impôt des montants proposés à 171 millions de dollars sur cinq ans.

Le crédit d’impôt exige que les bénévoles effectuent au moins 200 heures de services de pompiers volontaires ou de services de recherche et de sauvetage admissibles au cours de l’année d’imposition.

La pénurie de bénévoles est une « crise », déclare le chef des pompiers

L’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) appuie la proposition.

Selon un recensement le CAFC réalisé en 2022il y a environ 90 000 pompiers volontaires au Canada et ils représentent 71 % de tous les pompiers du pays.

Le recensement indique également qu’environ 15 000 postes de pompiers sont vacants.

Paul Boissonneault, chef des pompiers d’Oakville, en Ontario, a déclaré lors de la conférence de presse qu’une économie difficile sape les efforts de recrutement et de rétention.

« Les impacts, les défis financiers, changent radicalement le paysage de nos pompiers et la quantité de personnel et de ressources dont nous disposons », a-t-il déclaré.

« J’ose dire que nous sommes en crise, car essayer de maintenir des pompiers et du personnel de recherche et de sauvetage bien formés, bien préparés et prêts à intervenir est probablement le plus grand défi de tous les temps en ce moment. »

MONTRE | Le chef des pompiers affirme que la pénurie de bénévoles est au niveau de la « crise »

Le chef des pompiers affirme que la pénurie de bénévoles est au niveau de la « crise » Paul Boissonneault, de l’Association canadienne des chefs de pompiers, affirme qu’environ 15 000 postes de pompiers volontaires sont vacants au Canada.

Boissonneault a déclaré que de nombreuses communautés rurales et éloignées comptent sur des pompiers volontaires parce qu’elles ne peuvent pas se permettre de maintenir des services d’incendie à temps plein.

Il a dit qu’un crédit d’impôt accru est moins cher que les alternatives.

« Remplacer ne serait-ce qu’un quart des pompiers volontaires par des pompiers de carrière à temps plein coûterait de manière exponentielle, et de nombreuses communautés ne pourraient pas supporter ce fardeau financier », a-t-il déclaré.

Le NPD a déclaré que le président du CAFC, Ken McCullen, devait comparaître à la conférence de presse, mais qu’il n’a pas pu y assister car il a été appelé pour lutter contre les incendies de forêt.

Il y a environ 15 000 bénévoles en recherche et sauvetage au Canada, a déclaré l’Association canadienne des bénévoles en recherche et sauvetage dans un courriel.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, ne s’est pas engagé mercredi à appuyer la proposition d’augmenter le crédit d’impôt.

« Nous examinons toutes les différentes façons de reconnaître et de soutenir le travail important que font les pompiers volontaires à travers le pays », a déclaré Blair aux journalistes.

« Ils servent bien leurs communautés. Ils sont une partie importante de la réponse du Canada aux feux de forêt qui se produisent. »

Johns a déclaré qu’il espérait que le gouvernement soutiendrait bientôt sa proposition.

« C’est une demande très importante et elle arrive à point nommé. Ils doivent se mettre en avant. Ils ne peuvent pas attendre la fin de la saison des incendies pour montrer leur respect à ces volontaires », a-t-il déclaré.