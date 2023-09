Le NPD et le Bloc demandent des sanctions contre l’Azerbaïdjan suite à l’attaque contre une ancienne région séparatiste

Le NPD fédéral et le Bloc Québécois demandent au gouvernement Trudeau d’imposer des sanctions à l’Azerbaïdjan en réponse à son incursion militaire dans le Haut-Karabakh la semaine dernière – un événement qui a poussé près de 30 000 Arméniens de souche de l’enclave contestée vers l’Arménie voisine.

« Nous reconnaissons que le Canada ne joue pas un rôle énorme dans ce dossier. [geographical] zone. Mais c’est quelque chose que nous pouvons faire, c’est quelque chose que le gouvernement canadien peut faire, pour exprimer notre consternation, pour exprimer que nous voyons des civils être pris pour cible », a déclaré Heather McPherson, porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, à CBC News.

Elle et le député néo-démocrate Alexandre Boulerice ont co-écrit la semaine dernière une lettre adressée à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, réclamant des sanctions.

« Comme vous le savez, il n’y a pas de solution militaire à ce conflit. Seules la pression diplomatique et un dialogue global aboutiront à une solution à long terme », ont écrit les députés, ajoutant que le gouvernement devrait envisager « des sanctions ciblées contre les individus et entités azerbaïdjanais responsables de violations ». du droit international et des violations des droits de l’homme dans la région.

«Le régime de sanctions du Canada a ses défauts», a déclaré mardi le porte-parole du Bloc québécois en matière d’affaires étrangères, Stéphane Bergeron, lors d’un débat à la Chambre des communes. « Mais c’est un moyen efficace de faire pression sur les gouvernements étrangers.

« Qu’attendons-nous pour sanctionner l’Azerbaïdjan pour son comportement inadmissible non seulement envers l’Arménie mais aussi envers la population civile du Haut-Karabakh ? »

Environ un quart des 120 000 Arméniens de souche qui considèrent le Haut-Karabakh comme leur foyer ancestral ont fui la région depuis la semaine dernière.

Une longue histoire de conflit

Le territoire est considéré comme faisant partie de l’Azerbaïdjan selon le droit international mais compte une population majoritairement arménienne.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont mené deux guerres pour le contrôle de la région au début des années 1990 et en 2020. Les Arméniens de souche ont pris le dessus en 1994 avec l’aide de la Russie et ont installé un gouvernement de facto.

Avec le soutien de la Turquie, l’Azerbaïdjan a repris il y a trois ans de vastes pans du Haut-Karabakh et des territoires environnants. Cette bataille de 44 jours s’est terminée après 6 000 morts lorsque Moscou a négocié un accord de cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et installé sa propre force de maintien de la paix.

Mais l’année dernière, l’Azerbaïdjan a lancé un blocus économique du corridor de Lachin, un passage montagneux qui constitue la seule route terrestre entre l’Arménie et le Haut-Karabakh.

Après que la population de la région a été largement privée de nourriture et de fournitures médicales pendant près de 10 mois, l’Azerbaïdjan a annoncé la semaine dernière une opération « antiterroriste » qui, selon lui, ciblerait les infrastructures militaires. Mais les autorités locales ont signalé que des centres de population civile avaient été attaqués et les journalistes locaux sur le terrain ont rapporté que des civils avaient été tués par des bombes.

Javid Ismayilov ramasse une théière parmi les débris, à côté d’un missile dans le sol, devant ce qui reste de sa maison dans la ville de Terter, en Azerbaïdjan, le 24 septembre 2023. (Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

Les autorités arméniennes, dépassées, ont annoncé qu’elles remettraient les armes de leur armée à l’Azerbaïdjan et qu’elles entameraient des négociations sur les conditions de leur reddition.

Les autorités arméniennes ont déclaré qu’au moins 200 personnes avaient été tuées en deux jours de bombardements.

L’Azerbaïdjan a ensuite rouvert le couloir vers l’Arménie et a autorisé certains camions de ravitaillement à se diriger vers le Haut-Karabakh.

Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé qu’au cours de la semaine dernière, il avait « évacué près de 50 personnes ayant des besoins médicaux urgents et livré 66 tonnes de blé, des fournitures médicales, des couches et 1 500 litres de carburant pour alimenter les générateurs des installations médicales ». « .

Des réfugiés de la région du Haut-Karabakh arrivent en bus à un point de contrôle du village de Kornidzor, en Arménie, le 24 septembre 2023. (Irakli Gedenidze/Reuters)

Mais malgré les assurances des responsables azerbaïdjanais selon lesquelles les civils ne seraient pas blessés, les journalistes locaux ont rapporté que des civils déplacés s’étaient réfugiés dans des bâtiments publics, sans nourriture ni électricité, dans la capitale de la région, Stepanakert. Les habitants se sont rassemblés en grand nombre à l’aéroport inutilisé de la ville et demandent l’aide des forces de maintien de la paix russes.

Citant ce qu’il appelle des tactiques délibérées de famine, l’ancien procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a accusé l’Azerbaïdjan d’avoir commis un génocide.

Le gouvernement arménien a accusé l’Azerbaïdjan de nettoyage ethnique.

Des sanctions possibles, dit Joly

Mardi, pressée par des députés de l’opposition de sanctionner l’Azerbaïdjan, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré à la Chambre des communes que « tout est sur la table ».

« En ce qui concerne les sanctions, nous voulons toujours agir de concert avec les autres pays car il est important de faire pression sur le pays concerné », a-t-elle déclaré. « Le recours aux sanctions peut être très efficace.

« Nous suivons cette situation de très près et nous continuons d’appeler l’Azerbaïdjan à cesser les hostilités. Il doit y avoir une liberté de mouvement pour les fournitures et l’aide humanitaires, et les civils doivent être protégés. »

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirme que des sanctions sont possibles, mais que le Canada préférerait agir de concert avec d’autres pays. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Joly a ajouté que toutes les parties impliquées dans l’accord de cessez-le-feu de 2020 doivent honorer leurs engagements et a déclaré qu’elle avait soulevé ces questions devant des instances internationales, notamment l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière.

Elle a déclaré que le Canada soutenait fermement un traité de paix global, ajoutant qu’Ottawa s’était engagé à envoyer deux experts à une mission de maintien de la paix récemment lancée par l’Union européenne en Arménie.

L’Union européenne a conclu un protocole d’accord avec l’Azerbaïdjan sur l’achat de pétrole et de gaz à Bakou. L’UE a signé l’accord en juillet 2022 afin de se sevrer des approvisionnements énergétiques russes.

L’UE et les États-Unis ont pris des engagements d’aide aux flux de réfugiés arrivant en Arménie la semaine dernière. Le ministère de Joly n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé si le Canada emboîterait le pas.

CBC News a contacté l’ambassade d’Azerbaïdjan pour obtenir ses commentaires et fournira une mise à jour s’il y a une réponse.