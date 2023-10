Le NPD du Manitoba a misé gros sur les soins de santé et a surfé sur la vague de mécontentement envers les conservateurs en route vers la victoire

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba a remporté une victoire éclatante mardi soir grâce à une frustration et une colère de longue date à l’égard des progressistes-conservateurs de la province – une chose que le parti au pouvoir ne pouvait pas ébranler, même avec un nouveau visage à la barre.

La victoire du NPD a également montré que, malgré tout le bruit de la campagne – de l’escalade des publicités contre les ordinateurs dans ses derniers jours à l’accent mis sur des questions controversées, y compris un vague appel aux droits parentaux dans les écoles et le refus de fouiller une décharge pour les restes de deux victimes d’homicide chez les Premières Nations – ce sont les questions qui comptaient pour les électeurs.

Et le parti gagnant a choisi les soins de santé comme thème sur lequel se concentrer semble avoir été un choix judicieux.

Ce sujet s’est retrouvé dans presque toutes les annonces du NPD pendant la campagne électorale, ainsi que dans le discours de victoire du premier ministre désigné Wab Kinew mardi soir – où les travailleurs de première ligne ont été les toutes premières personnes auxquelles il s’est adressé.

« Aux professionnels de la santé, aux personnes qui travaillent au chevet d’aujourd’hui, aux personnes qui envisagent de poursuivre une carrière, aux travailleurs de la santé de partout au pays et dans d’autres provinces du monde, j’ai un message simple à vous adresser. J’ai besoin de vous », a déclaré Kinew dans un discours devant une salle remplie de supporters ravis, alors qu’il était entouré sur scène de son épouse, le Dr Lisa Monkman, et de leurs enfants.

Bien que Kinew ait été relativement prudent en discutant de son identité en tant qu’Anishinaabe pendant la campagne électorale et en abordant les questions autochtones en général, il a également profité de cette soirée historique pour établir des liens avec les jeunes autochtones du public, ce qui suggère peut-être un changement d’approche par rapport au Manitoba. premier premier ministre des Premières Nations.

« Je veux parler aux jeunes névrosés là-bas », a-t-il déclaré sous les acclamations de la foule éclatante, serrée épaule contre épaule pendant la majeure partie de la nuit.

Kinew encourage les jeunes autochtones en quête de changement à faire le premier pas Vidéo en vedetteWab Kinew s’adresse aux jeunes autochtones et leur dit d’arrêter de chercher des excuses et de commencer à croire en eux-mêmes. Parlant de son expérience personnelle, il dit qu’ils doivent « le vouloir », et s’ils le veulent, le gouvernement néo-démocrate du Manitoba sera là pour leur fournir de l’aide – s’ils font le premier pas.

« On m’a donné une seconde chance dans la vie, et j’aimerais penser que j’ai saisi cette opportunité. Et vous pouvez faire la même chose – voici comment. Ma vie est devenue infiniment meilleure lorsque j’ai arrêté de chercher des excuses et que j’ai commencé à chercher pour une raison.

« Et j’ai trouvé cette raison dans notre famille. J’ai trouvé cette raison dans notre communauté. Et j’ai trouvé cette raison dans notre province et notre pays. »

Mécontentement envers le gouvernement

Mardi soir, le NPD de Kinew avait remporté au moins 30 des 57 sièges – un gain à deux chiffres par rapport aux 18 qu’il avait décrochés en 2019 et une nette victoire du parti.

Cette victoire intervient après que de récents sondages ont suggéré que le NPD avait pris la tête de la course contre les progressistes-conservateurs, au pouvoir depuis 2016 et qui ont remporté un deuxième gouvernement majoritaire consécutif en 2019.

Les partisans du NPD du Manitoba se réjouissent d’apprendre tôt dans la nuit que le parti a été élu ou est arrivé en tête dans plus de 29 circonscriptions — le nombre requis pour former un gouvernement majoritaire — au siège électoral du parti à l’hôtel Fort Garry, au centre-ville de Winnipeg, mardi. (James Turner/CBC)

Mais le parti au pouvoir n’a pas réussi à surmonter la baisse des sondages d’opinion à laquelle il a été confronté pendant la pandémie de COVID-19, alors que le nombre de cas a grimpé au cours des deuxième et troisième vagues et que le Manitoba a envoyé des dizaines de patients en soins intensifs dans d’autres provinces parce que ses propres hôpitaux étaient débordés. .

Heather Stefanson a ensuite remplacé l’ancien premier ministre controversé Brian Pallister à la tête du PC lors d’une course à la direction très disputée en octobre 2021.

Mais même deux années d’un nouveau visage n’ont pas réussi à convaincre de nombreux Manitobains que le parti avait suffisamment changé pour surmonter ce sentiment de mécontentement.

Le NPD du Manitoba était l’opposition officielle depuis qu’il avait été évincé par les progressistes-conservateurs lors d’une défaite écrasante en 2016, qui faisait suite à une révolte du caucus contre l’ancien chef Greg Selinger – quelqu’un à qui les conservateurs ont continuellement tenté de lier Kinew cette année, même avant le début officiel de la campagne .

Les soins de santé au premier plan – pas les attaques

Les résultats des élections au Manitoba envoient le message que la vision de Kinew de réorganiser le système de santé de la province – y compris la promesse du NPD de rouvrir trois salles d’urgence qui ont été fermées sous le gouvernement conservateur – a peut-être trouvé un écho auprès des électeurs plus que toute autre chose.

Cette victoire suggère également que le chef du NPD a également réussi à convaincre les Manitobains qu’il serait un premier ministre financièrement responsable sur des questions allant de la lutte contre l’itinérance à la lutte contre le coût de la vie élevé, malgré les propos de ses adversaires. suggestions contraires .

La victoire du NPD est également susceptible de signaler un renversement de la décision du gouvernement conservateur de ne pas aider à financer les recherches dans la décharge de Prairie Green pour les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran, victimes d’homicide dont les restes, selon la police, ont été transportés sur le site de la région de Winnipeg. .

Cette recherche dans les décharges – ainsi que l’engagement de renforcer les droits parentaux dans les écoles, dont certains critiques craignaient qu’ils soient parallèles aux changements dans d’autres régions qui exigent que les écoles obtiennent le consentement des parents pour utiliser les noms et pronoms choisis des enfants de moins de 16 ans – figuraient parmi les sujets de discorde qui ont suscité la discorde. a caractérisé la dernière partie de la campagne PC.

Kinew prononce son discours de victoire et souhaite un joyeux anniversaire à sa mère, Kathi Avery Kinew, après avoir remporté les élections mardi soir. (David Lipnowski/La Presse Canadienne)

Pendant ce temps, Kinew était le visage d’une campagne largement positive malgré escalade des publicités d’attaque par les progressistes-conservateurs visant des accusations criminelles dans son passé – des accusations qui ont abouti à des sursis ou à des pardons, et qui, selon le chef du NPD, font partie de ce qui l’a motivé à se lancer en politique.

Certains critiques ont soutenu que ces publicités s’est inspiré de stéréotypes racistes à propos de Kinew.

« Cela sentait le désespoir », a déclaré Paul Thomas, professeur émérite d’études politiques à l’Université du Manitoba, ajoutant que même si Stefanson a déclaré qu’elle ne microgère pas la publicité du parti, ce que la campagne publie relève en fin de compte de sa responsabilité.

La chef progressiste-conservatrice du Manitoba, Heather Stefanson, prononce son discours de concession à la suite de la défaite de son parti aux élections manitobaines mardi. Stefanson a déclaré qu’elle quitterait son poste de chef du parti après que le NPD aura remporté un gouvernement majoritaire. (Prabhjot Singh Lotey/CBC)

Stefanson, qui a annoncé qu’elle démissionnerait de son poste de chef du parti après avoir concédé mardi soir, a ressenti l’échec du Parti progressiste-conservateur dans sa circonscription de Tuxedo, qu’elle a remporté haut la main en 2019 et qui n’avait toujours pas été discutée entre elle et son adversaire néo-démocrate. Mercredi matin.

Kelly Saunders, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université de Brandon, a déclaré que les conservateurs ont joué et perdu sur plusieurs fronts : d’abord en sous-estimant l’importance des soins de santé pour les électeurs et ensuite en se concentrant sur « de vilaines politiques de division ».

Les partisans progressistes-conservateurs écoutent Stefanson prononcer son discours de concession mardi. (Prabhjot Singh Lotey/CBC)

Le parti devra réfléchir sérieusement à la direction à prendre à partir de maintenant, a-t-elle déclaré.

« Essayent-ils de revenir à leurs racines plus progressistes-conservatrices ? » dit Saunders.

« Ou est-ce qu’ils continuent, vous savez, à se déplacer davantage vers la droite ? C’est ce que nous avons vu ces dernières semaines. »

L’indigénéité mise en valeur

Pour sa part, Kinew a rarement reconnu le fait qu’il était autochtone pendant la campagne électorale – préférant plutôt dire aux journalistes qu’il ne voulait pas être le premier ministre des Premières Nations du Manitoba, mais « le meilleur premier ministre du Manitoba « .

La seule exception était un discours prononcé en août à l’Université mennonite canadienne de Winnipeg, dans lequel il a qualifié les tentatives de ses principaux opposants de faire de ses démêlés passés avec la justice un enjeu de campagne comme étant au moins en partie motivé par le racisme ou « le fait que je suis quelqu’un qui porte parfois mes cheveux en tresse ».

Les questions autochtones semblent également être largement marginalisé par le NPD pendant la campagne électorale, malgré – ou peut-être à cause – du fait que son chef était sur le point de devenir le premier premier ministre des Premières Nations du Manitoba.

Le premier ministre désigné Wab Kinew prononce son discours de victoire entouré de sa famille après avoir remporté les élections provinciales du Manitoba à Winnipeg mardi soir. (David Lipnowski/La Presse Canadienne)

Mais l’utilisation par Kinew de son discours de victoire pour s’adresser directement aux jeunes autochtones – et le signer en disant au public « merci et miigwech » – a signalé quelque chose de nouveau de la part du premier ministre désigné, qui, selon Saunders, a dû naviguer en discutant attentivement de son indigénéité pendant une campagne. où ses adversaires ont tenté d’en faire une arme.

« Alors que ce soir, vous savez, il pourrait peut-être être un peu plus libre… et un peu plus lui-même », a-t-elle déclaré.

« C’était plutôt agréable pour lui de pouvoir se sentir suffisamment à l’aise, peut-être, pour pouvoir partager cette expérience d’une manière dont il ne se sentait pas capable pendant la campagne, où il devait être plus prudent. «