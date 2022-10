Le NPD demande au premier ministre de l’Alberta de s’excuser pour ses commentaires « sourds » sur la guerre en Ukraine – Kelowna Capital News

Le NPD de l’opposition de l’Alberta dit que la première ministre Danielle Smith doit s’excuser pour ses remarques sur la guerre russo-ukrainienne.

La critique de l’opposition, Sarah Hoffman, a déclaré qu’il était “sourd” et “cruel” pour Smith d’exhorter l’Ukraine à accepter la neutralité, alors même que son peuple se battait et mourait dans l’invasion russe.

Smith a également déclaré sur les réseaux sociaux plus tôt cette année qu’il pourrait y avoir des parties de l’Ukraine plus heureuses de rompre avec la mère patrie.

“Le fait qu’elle refuse de s’excuser laisse croire qu’elle croit ce qu’elle a dit, qu’elle n’a pas de remords, qu’elle choisit absolument de se ranger du côté (du président russe) Vladimir Poutine plutôt que du peuple ukrainien qui est se battre pour leur vie », a déclaré Hoffman lundi.

Hoffman a déclaré que les commentaires frappent un point sensible particulier en Alberta, qui abrite environ un quart de tous les Canadiens d’origine ukrainienne.

Les citations ont fait surface au cours du week-end après qu’un journaliste indépendant a publié les commentaires de Smith sur les plateformes de médias sociaux avant sa candidature finalement réussie pour devenir chef du Parti conservateur uni et premier ministre.

Lors d’un chat en direct le 29 avril, Smith a déclaré: “La seule réponse pour l’Ukraine est la neutralité”, ajoutant qu’elle comprend pourquoi la Russie aurait des inquiétudes avec une Ukraine alignée sur l’Occident et armée d’armes nucléaires à sa porte. L’Ukraine a rendu ses armes nucléaires dans les années 1990.

Dans un message du 24 février, elle a déclaré : « J’ai lu que deux régions d’Ukraine ressentent plus d’affinités avec la Russie. Les nations devraient-elles être autorisées à se séparer et à se gouverner de manière indépendante ? Si c’est vraiment ce que les gens veulent, alors je pense que oui. Mais est-ce ce que veulent les gens – ou est-ce de la propagande ?

Le bureau de Smith n’a pas répondu aux questions concernant les opinions actuelles de Smith sur l’Ukraine, mais a souligné la déclaration d’un jour plus tôt, lorsque Smith a déclaré qu’elle soutenait les Ukrainiens qui “souffraient d’horreurs et de pertes indescriptibles aux mains d’une puissance envahissante”.

Son bureau a également souligné les commentaires de Smith plus tôt lundi dans une interview sur Corus Radio.

“Je suppose que nous pourrions en quelque sorte remettre en cause chaque déclaration que j’ai faite dans le passé et avec les différents chapeaux que j’ai portés”, a déclaré Smith à l’hôte Shaye Ganam.

“(Mais) quand je parle au public, ce qu’ils veulent savoir, c’est ce que je vais faire à l’avenir.”

Smith a ajouté que ce n’était pas son rôle de commenter la guerre.

«Je respecte la compétence fédérale», a-t-elle déclaré. “C’est à eux de peser sur les relations et les négociations internationales.”

Elle a déclaré que l’Alberta se concentrerait sur la fourniture d’aide humanitaire tout en aidant les réfugiés ukrainiens et la réinstallation, en disant: “Pour moi, nous restons dans notre voie.”

L’Alberta a engagé 23 millions de dollars pour aider l’Ukraine sous l’ancien premier ministre Jason Kenney, qui a ouvertement dénoncé Poutine.

“Nous avons vu la violence totale, le mal pur venant du cœur de Vladimir Poutine pour attaquer sans discernement des gens qu’il appelle ses frères”, a déclaré Kenney le 4 octobre.

À Ottawa, la porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, a qualifié les commentaires de Smith d’« horribles » et de « discours incroyablement dangereux », suggérant essentiellement que l’Ukraine devrait « se retourner » en réponse à l’agression russe.

« Comment restez-vous neutre alors que votre pays a été envahi, alors qu’un génocide a été commis contre votre peuple ? a déclaré le député d’Edmonton à l’extérieur de la Chambre des communes.

Les commentaires sur l’Ukraine sont l’une des nombreuses controverses politiques au cours de la première semaine de mandat de Smith.

Smith a été critiquée pour avoir déclaré qu’elle pensait que les personnes non vaccinées contre le COVID-19 étaient le groupe le plus discriminé qu’elle ait vu de sa vie. Elle a également promis qu’il n’y aurait plus de mandats de vaccination pour les travailleurs de la santé, ce qui, selon elle, attirerait plus de personnel en Alberta, mais les critiques disent que cela les amènerait à chercher des emplois ailleurs.

Hoffman a déclaré qu’elle n’était pas surprise que Smith exhorte les Albertains à ignorer les commentaires passés.

“Elle veut certainement dire aux gens de ne pas prêter attention à ses propres mots”, a-t-elle déclaré. « Je comprends pourquoi elle a dit ça. Elle a dit beaucoup de choses offensantes, blessantes et dommageables pour la province de l’Alberta.

