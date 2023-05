Le NPD demande à Johnston de quitter son poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère

Le NPD présente une motion de l’opposition demandant à David Johnston de démissionner de son poste de rapporteur spécial du gouvernement sur l’ingérence étrangère – quelques jours seulement après qu’un de ses députés a été informé par le SCRS qu’elle était la cible du gouvernement chinois.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que bien qu’il ait pris soin de ne pas attaquer l’ancien gouverneur général ou sa réputation, les antécédents de Johnston ont suscité des doutes quant à son travail en tant que rapporteur spécial.

« L’apparence de partialité est si élevée qu’elle érode le travail que le rapporteur spécial peut faire », a-t-il déclaré lundi aux journalistes devant la Chambre des communes.

Depuis sa nomination, Johnston est accusé d’être inapte au poste en raison de ses relations avec le premier ministre Justin Trudeau.

Les chefs des partis conservateur et du Bloc québécois ont tous deux déclaré que Trudeau et Johnston étaient des amis autoproclamés et que leurs liens de longue date étaient trop étroits pour permettre à Johnston de juger les actions du premier ministre.

La motion – qui serait non contraignante si elle était adoptée – est présentée après que la députée néo-démocrate Jenny Kwan a déclaré avoir été informée vendredi par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Kwan a déclaré qu’on lui avait dit qu’elle était une cible « persistante » du gouvernement chinois en raison de son soutien à la démocratie à Hong Kong et de ses déclarations contre la persécution de la population ouïghoure de Chine.

« Je continuerai ce combat, pour porter ce message à la Chambre des communes », a déclaré Kwan vendredi.

La députée néo-démocrate Jenny Kwan prend la parole lors de la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le jeudi 5 mai 2022. Kwan a déclaré que le SCRS lui avait dit qu’elle était une cible «persistante» du gouvernement chinois. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Alors qu’elle a dit qu’elle ne pouvait pas entrer dans les détails sur la façon dont elle était ciblée, Kwan a ajouté qu’elle était « consternée » par la décision de Johnston de ne pas recommander une enquête publique sur l’ingérence étrangère.

Johnston a publié son premier rapport la semaine dernière, qui suggérait qu’une enquête publique officielle ne servirait pas à enquêter sur les allégations d’ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021, car une grande partie des informations classifiées qu’il a examinées devraient rester secrètes.

Après avoir publié son rapport, Johnston a répondu aux questions des journalistes sur sa capacité à mener à bien le travail du rapporteur spécial.

Répondant aux affirmations des conservateurs selon lesquelles il est le « copain de ski » du premier ministre, Johnston a déclaré qu’il avait fait cinq voyages de ski avec la famille Trudeau il y a des décennies et qu’il avait parfois conduit les enfants Trudeau chez leur mère après les voyages. Il a dit qu’il n’avait eu aucun contact officieux avec Justin Trudeau depuis que Trudeau est devenu député en 2008.

« Ce sont les faits avec la soi-disant amitié et le ski », a déclaré Johnston.

La motion du NPD devrait être débattue à la Chambre des communes mardi.