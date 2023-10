Le NPD de l’Ontario demande au député provincial de Hamilton de retirer sa déclaration sur la guerre entre Israël et Gaza

La chef du NPD de l’Ontario demande à l’un de ses propres députés de retirer une déclaration sur la guerre entre Israël et Gaza, qui, selon elle, n’a pas été approuvée par le caucus.

Dans un message et une déclaration d’accompagnement sur X, anciennement Twitter, mardi après-midi, la députée provinciale de Hamilton-Centre, Sarah Jama, a abordé l’intensification de la violence au Moyen-Orient en disant : « Je réfléchis à mon rôle en tant que politicien qui participe à ce système colonial de peuplement, et je demande à tous les politiciens de faire de même.

« Nous voyons cette définition de l’apartheid en temps réel à travers la violation continue des droits de l’homme à Gaza… » peut-on lire en partie dans la déclaration en deux paragraphes.

La chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, a déclaré que les commentaires de Jama n’étaient ni conformes ni approuvés par le parti et qu’elle a demandé au représentant de Hamilton-Centre de revenir sur ses remarques.

« Les attaques terroristes du Hamas contre des milliers de civils israéliens innocents sont injustifiables et doivent être condamnées sans équivoque », a écrit Stiles dans une déclaration publiée par le parti à CTV News Toronto mardi soir.

« Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à une désescalade pour éviter de nouvelles effusions de sang en Israël et à Gaza, et à une solution politique pour apporter une paix durable dans la région. »

Le Centre pour les affaires israéliennes et juives et les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC) ont condamné les propos de Jama et ont demandé son retrait du caucus du NPD de l’Ontario.

Sarah Jama, 23 ans, défenseure de la justice pour les personnes handicapées et atteinte de paralysie cérébrale, pose pour un portrait chez elle à Hamilton, en Ontario. LA PRESSE CANADIENNE/Peter Power

« La déclaration de Jama sur les réseaux sociaux, qui refuse de reconnaître les atrocités commises par le groupe terroriste Hamas contre des civils israéliens, est profondément troublante. Après que plus de 900 personnes, dont des nourrissons et des personnes âgées, ont été brutalement massacrées et que de nombreuses autres ont été torturées et prises en otages, une telle déclaration est tout simplement odieuse », a déclaré le FSWC dans un communiqué.

Nous sommes indignés par cette déclaration de @SarahJama_ et son refus de reconnaître les atrocités commises par le groupe terroriste Hamas contre les civils israéliens. Après que plus de 900 personnes aient été brutalement massacrées, dont des nourrissons et des personnes âgées, et bien d’autres torturées et… https://t.co/mpqs1M8Xdr — Amis du Centre Simon Wiesenthal (@CanadianFSWC) 10 octobre 2023

Le précédent plaidoyer pro-palestinien de Jama a suscité la colère de l’organisation juive B’nai Brith, qui a qualifié Jama de « défenseur radical d’Israël » à l’approche des élections partielles de Hamilton en mars.

Lors d’un débat au cours de cette campagne, Jama a abordé les allégations portées contre elle et a déclaré : « Les choses qui ont été dénoncées en ligne (sont) moi qui défends les droits humains des Palestiniens, et cela ne peut pas être confondu avec de l’antisémitisme. »

Au moment de la rédaction de cet article, le message de Jama reste actif.

L’armée israélienne a déclaré mardi que plus de 1 000 personnes, dont 155 soldats, avaient été tuées en Israël à la suite de l’attaque surprise de samedi par le Hamas.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, les frappes aériennes de représailles menées par Israël depuis samedi ont fait 900 morts dans la région.