Le NPD de l’Alberta détient la tête d’un nouveau sondage, mais les électeurs «réticents» de l’UCP pourraient être la clé le jour des élections: un sondeur

Un nouveau sondage indique que si les Albertains se rendaient aux urnes aujourd’hui, le NPD de Rachel Notley gagnerait probablement plus de votes, mais avec des élections provinciales dans encore des mois, le même sondage suggère que ce pourrait être l’humeur des électeurs « réticents de l’UCP » qui est la clé de déterminer le résultat.

Le sondage d’Abacus Data, mené du 6 au 10 décembre, a révélé que 38 % des répondants albertains voteraient pour le NPD provincial, tandis que 32 % voteraient pour le Parti conservateur uni de Danielle Smith. Trois pour cent ont dit qu’ils appuieraient le Parti de l’Alberta. Vingt-cinq pour cent des 1 000 personnes interrogées se disent indécises.

Il existe des différences notables entre les villes et les régions, selon l’enquête.

L’appui du NPD semble le plus élevé à Edmonton, où il a obtenu l’appui de 54 % des répondants, comparativement à 22 % pour l’UCP. À Calgary, le sondage suggère une égalité entre les deux partis à 37 %. Dans les « autres domaines », l’UCP a obtenu 37 % de soutien, contre 28 % pour le NPD. Dans les trois cas, le nombre d’électeurs indécis était d’au moins 20 %.

Parmi les électeurs décidés de toute la province, 51 % ont déclaré qu’ils avaient l’intention de voter pour le NPD, tandis que 43 % ont déclaré qu’ils voteraient pour l’UCP.

Mais le sondeur David Coletto dit dans son analyse des résultats de l’enquête que comprendre comment les électeurs “réticents de l’UCP” réagiront au cours des prochains mois sera crucial pour anticiper les résultats des prochaines élections.

La prochaine élection générale provinciale est prévue le 29 mai 2023.

Coletto décrit les électeurs “réticents de l’UCP” comme ceux qui ont voté pour le parti en 2019 et se disent aujourd’hui indécis ou voteraient pour un parti autre que les Conservateurs unis. Il a déclaré que le groupe représentait environ 16% de l’électorat.

“Ils sont, je pense, un segment vraiment critique de l’électorat à comprendre car où ils finissent par aller, ce qu’ils finissent par faire, pourrait faire la différence entre un gouvernement NPD ou UCP”, a déclaré Coletto dans une interview.

Les répondants qui composent le groupe UCP “réticent” sont plus susceptibles d’être des femmes que des hommes (62% contre 38%) et répartis de manière égale entre les groupes d’âge, selon Coletto. Ils sont également plus concentrés à Calgary et dans d’autres collectivités de la province et moins susceptibles de vivre à Edmonton.

“Parmi les réticents du groupe UCP, 68 [per cent] sont ouverts au vote UCP et 68 [per cent] sont ouverts à voter pour le NPD », a écrit Coletto, le PDG d’Abacus Data, dans son analyse des résultats.

“C’est un niveau élevé de chevauchement démontrant le” swingness “potentiel … de ce segment.”

Coletto note des électeurs fidèles à l’UCP comme leur chef, Danielle Smith, mais parmi le groupe UCP réticent, Smith a une note nette favorable “plutôt négative” (-59) tandis que Notley a une note nette positive (+9). Un score de zéro signifierait qu’autant de répondants ont une opinion positive du leader qu’ils auraient une opinion négative.

“Le résultat : Notley est accepté par le groupe alors que Smith n’est pas aimé”, a-t-il déclaré.

Un défi pour Smith parmi le groupe UCP réticent, selon Coletto, est les résultats de l’enquête selon lesquels deux sur trois pensent qu’elle serait un pire premier ministre que son prédécesseur, Jason Kenney, et seulement sept pour cent pensent qu’elle serait meilleure.

La course de Kenney à la tête de l’UCP a officiellement pris fin en octobre, lorsqu’il a été remplacé par Smith. Il a annoncé qu’il démissionnerait de son poste en mai dernier après avoir obtenu le soutien de seulement 51 % des membres de l’UCP lors d’un examen de la direction.

L’enquête a également demandé aux répondants d’évaluer plusieurs dirigeants politiques sur une échelle de 0 à 100, où 0 signifie qu’ils n’aiment vraiment pas la personne et 100 signifie qu’ils l’aiment vraiment.

Alors que Smith a obtenu près de 76% sur l’échelle de sympathie avec les électeurs fidèles de l’UCP, elle a obtenu environ 30% avec les électeurs UCP réticents. En comparaison, le premier ministre Justin Trudeau a obtenu une note de 24 % de la part du groupe UCP réticent.

Coletto a déclaré que Smith devait changer sa perception parmi les électeurs UCP réticents, en partie en se concentrant sur les problèmes qui les préoccupent le plus.

Le sondage indique que le coût de la vie est le principal problème pour les électeurs UCP fidèles et réticents interrogés. Parmi les électeurs fidèles du NPD, la question est liée aux soins de santé en tant que principale préoccupation.

“Pour que l’UCP gagne les réticents, ils devraient se concentrer sur l’économie et les impôts tandis que le NPD devrait se concentrer sur les soins de santé”, a écrit Coletto.

L’enquête suggère que parmi le groupe “UCP réticent”, les répondants considèrent que les conservateurs unis sont ceux qui font le plus confiance pour arrêter tout futur mandat de masque ou de vaccin, protéger les droits des propriétaires d’armes à feu, gérer l’économie, maintenir les impôts aussi bas que possible et rendre l’Alberta un lieu attrayant pour les nouvelles entreprises.

Mais le même groupe considère le NPD comme le parti le plus digne de confiance pour traiter des questions comme le coût de la vie, l’amélioration des soins de santé, les changements climatiques et l’abordabilité du logement.

Le sondage Abacus Data a également demandé à tous les répondants ce dont l’Alberta a le plus besoin en ce moment : faire bouger les choses ou se concentrer sur l’essentiel ?

Quarante-sept pour cent des électeurs fidèles de l’UCP interrogés ont déclaré vouloir faire bouger les choses, contre 53 pour cent qui souhaitent que l’Alberta se concentre sur l’essentiel.

Mais au moins 90 % des électeurs UCP réticents et des électeurs fidèles du NPD veulent que la province se concentre sur l’essentiel.

Une politique de l’UCP qui pourrait “faire bouger les choses” est la nouvelle loi sur la souveraineté de l’Alberta, qui a été adoptée plus tôt ce mois-ci.

Le projet de loi a été présenté par Smith comme pièce maîtresse de la législation pour poursuivre une approche plus conflictuelle avec le gouvernement Trudeau sur une série de questions jugées excessives dans les domaines de responsabilité provinciale.

Vingt-neuf pour cent de tous les Albertains interrogés pensent que c’est une bonne idée tandis que 41 pour cent pensent que c’est une mauvaise idée.

Votes “gagnants”

Lori Williams, professeure agrégée d’études politiques à l’Université Mount Royal, a déclaré qu’elle n’était pas surprise que le sondage suggère une course concurrentielle entre l’UCP et le NPD. Elle a dit qu’il semble que les électeurs “réticents” de l’UCP puissent être gagnés par l’un ou l’autre des partis en ce moment.

“Nous avons un certain nombre d’électeurs qui peuvent être gagnés”, a déclaré Williams. “Ils sont disponibles, si vous le souhaitez, pour être persuadés par le NPD ou l’UCP. Et la clé pour cela est de se concentrer sur ce qui est le plus important pour les Albertains et de proposer une vision pour l’avenir qui répond aux préoccupations, aux principales préoccupations, de ces électeurs.”

Williams a déclaré qu’il y avait certainement de la place pour que les deux parties progressent.

“Le sondage indique qu’il y a un avantage pour le NPD à ce stade. Mais encore une fois, nous savons qu’il y a cinq mois entre maintenant et la prochaine élection, et il y a beaucoup de place pour que les deux partis essaient de faire appel à ces électeurs qui peut être persuadé d’aller dans une direction ou dans une autre.”

L’enquête Abacus Data a été menée auprès d’un échantillon en ligne de 1 000 adultes vivant en Alberta. Il est issu d’un panel en ligne et ne peut être considéré comme un véritable échantillon probabiliste. Cependant, une marge d’erreur comparable pour un échantillon de cette taille est de +/- 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.