Le NPD continuera probablement à soutenir les libéraux, quelles que soient les conclusions de la Loi sur les mesures d’urgence

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il est peu probable que son parti retire son soutien aux libéraux si la Commission d’urgence de l’ordre public examinant l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence conclut que cela n’était pas justifié.

Dans une entrevue sur la période des questions de CTV, Singh a déclaré que les néo-démocrates réserveront leur jugement jusqu’à ce que tous les faits soient diffusés par l’enquête nationale. Mais, hypothétiquement parlant, “simplement parce que c’était la mauvaise décision ne nous suffirait pas pour rompre, ou pour forcer le pays à organiser des élections”.

Le NPD a soutenu l’invocation par les libéraux de la Loi sur les mesures d’urgence, invoquant des préoccupations de sécurité nationale, permettant à la police et aux fonctionnaires d’utiliser des pouvoirs sans précédent pour mettre fin aux manifestations qui durent des semaines.

Singh a déclaré qu’il ne voulait pas présupposer ce que le commissaire Paul Rouleau conclura dans son rapport dû au Parlement d’ici le 20 février, et que son parti est entièrement d’accord pour déterminer si oui ou non invoquer la Loi sur les mesures d’urgence était, comme l’a appelé le premier ministre Justin Trudeau, un « dernier recours ».

“Nous avons toujours dit que nous voulions savoir si c’était la seule option, s’il y avait d’autres options, s’il y avait de meilleures approches qui auraient pu être adoptées. Et nous soutenons totalement une enquête complète et transparente à ce sujet, “, a déclaré Singh.

Dans son allocution d’ouverture, M. Rouleau a déclaré que l’accent de la commission demeurera « carrément sur la décision du gouvernement fédéral ». En particulier : Pourquoi a-t-il déclaré une urgence ? Comment a-t-il utilisé ses pouvoirs ? Et ces actions étaient-elles appropriées ?

On s’attend à ce que le rapport final au Parlement indique comment empêcher que des événements similaires ne se reproduisent et indiquera si la loi sur les mesures d’urgence et le cadre réglementaire connexe doivent être modifiés.

Le chef du NPD a déclaré que sa base pour appuyer la décision du gouvernement en février était basée sur les preuves connues à ce moment-là.

« Nous savions que le convoi était un grave problème pour les travailleurs, pour notre économie, les fermetures aux ponts et aux frontières avaient entraîné des pertes massives… Donc il y avait un mal sérieux. Et à Ottawa, ce qui se passait était horrible. “, a déclaré Singh. “Donc, l’arrêter était quelque chose que j’ai soutenu. Et il est clair que l’invocation a permis de résoudre cette situation.”

Alors que la commission continue d’entendre des témoignages éclairant les circonstances qui ont conduit le gouvernement à invoquer la loi sur les mesures d’urgence, Singh a déclaré qu’il était clair qu’il y avait des mesures que la police aurait pu prendre beaucoup plus tôt.

En décidant de conclure un accord de confiance et d’approvisionnement mutuellement bénéfique un mois après que Trudeau a révoqué la Loi sur les émergences, le NPD s’est engagé à soutenir les libéraux minoritaires à la Chambre des communes en échange de progrès sur les priorités de longue date du NPD.

Alors que l’accord a récemment été testé avec l’avancement d’un trio d’engagements d’abordabilité, Singh a déclaré que le NPD “a toujours le droit de retirer son soutien”, que ce soit en raison de révélations potentielles de cette enquête ou d’un échec du gouvernement à donner suite sur des éléments de leur accord.