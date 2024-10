Le NPD accuse la province d’« incompétence » alors que les responsables de la santé tentent de combler le déficit de distribution des vaccins

Alors que le gouvernement de l’Alberta est critiqué pour ne pas avoir expédié les vaccins financés par l’État aux cliniques médicales communautaires pour le début de la campagne de vaccination d’automne, la ministre de la Santé insiste sur le fait qu’elle examine le retard et travaille sur un plan de secours.

Comme CBC News signalé la semaine dernière les expéditions de vaccins financés par l’État vers les cliniques médicales et les cabinets d’infirmières praticiennes ont été interrompues en avril à l’expiration d’un contrat de distribution.

En l’absence de distributeur de remplacement, ces prestataires de soins de santé ont été avertis qu’ils ne recevraient pas de vaccins contre la COVID-19 ou contre la grippe pour le début du programme de vaccination d’automne, le 15 octobre.

Une étape clé du processus d’approvisionnement – ​​une demande d’expression d’intérêt pour la distribution de vaccins à ces cliniques – a été publiée le 21 août 2024, environ quatre mois après l’expiration du contrat de distribution.

« Ce que les délais prouvent, c’est que le gouvernement n’a absolument pas réussi à comprendre l’importance de la prévention », a déclaré le Dr James Talbot, ancien médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta et professeur adjoint à l’Université de l’Alberta.

« S’ils valorisaient la prévention, ils auraient mis ces choses en place depuis longtemps. »

Interrogée sur le retard apparent, la ministre de la Santé, Adriana LaGrange, a reconnu qu’il y avait des questions.

« C’est une chose que j’étudie également », a-t-elle déclaré mercredi lors d’une conférence de presse.

« Mais en attendant, je veux m’assurer que les gens qui le souhaitent ont accès aux vaccins. Nous cherchons donc à voir comment nous pouvons fournir à ces cliniques le produit dont elles ont besoin pour distribuer. »

Selon LaGrange, les Albertains auront toujours accès aux vaccins dans 2 000 autres endroits de la province.

« Ceux [community medical clinics] représentent environ cinq pour cent de l’ensemble des vaccinations que nous fournissons dans toute la province. Et c’est très important. Nous travaillons donc activement pour nous assurer qu’ils acheminent leurs produits via une voie différente. »

Problèmes de qualité

Elle a également déclaré aux journalistes que le contrat n’avait pas été renouvelé en raison de « problèmes de qualité et de sécurité » avec le distributeur précédent.

Accuristix, la société impliquée, a déclaré avoir géré le stockage et la distribution d’environ 800 000 doses de vaccin sur une période de trois ans et que la plupart des vaccins contre la COVID-19 nécessitaient un contrôle de température ultra-froid.

« Nous savions qu’environ un pour cent de ces vaccins présentaient une excursion de température, ce qui pourrait avoir un impact sur leur efficacité », a déclaré le président de la société, Dean Berg, dans un courrier électronique.

Selon Berg, il s’agit d’un seul événement que l’entreprise a porté à l’attention d’Alberta Health.

« Nous avons ensuite travaillé avec Alberta Health pour rappeler le produit concerné. Il n’y a eu aucun impact sur la sécurité du public. Nous avons également crédité Alberta Health pour les coûts associés au stockage de ce produit. »

Il a déclaré que l’entreprise n’avait jamais été informée de problèmes de sécurité ou de qualité au cours de son mandat de trois ans.

« Nous avons continué à soutenir la distribution de vaccins en Alberta cinq mois après cet incident. »

Des centaines de cliniques touchées

Le document d’achat du gouvernement indique qu’il recherche une entreprise pour expédier des vaccins à entre 500 et 600 cliniques médicales communautaires et qu’un distributeur devrait expédier environ 200 000 doses par an, y compris vers les zones rurales et isolées.

La porte-parole du NPD en matière de santé, Sarah Hoffman, a déclaré que la vie des gens dépend de leur accès à des vaccins financés par l’État.

« Les patients qui font régulièrement appel à leur médecin de famille [for vaccines] sont souvent des personnes âgées, infirmes, ont du mal à se déplacer en ville et à nouer de nouvelles relations, et leur médecin est leur point d’ancrage », a-t-elle déclaré.

Hoffman, elle-même ancienne ministre de la Santé, a qualifié d’« incompétente » la gestion du problème de distribution par le gouvernement.

Le Dr James Talbot est un ancien médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta et professeur adjoint à l’école de santé publique de l’Université de l’Alberta. Talbot se dit inquiet des conséquences du retard sur les Albertains vulnérables et les hôpitaux. (CBC)

« Laisser un contrat expirer avant d’avoir un contrat sur la façon dont vous allez le gérer à l’avenir est irresponsable », a-t-elle déclaré.

« Ils ont pataugé. Ils ont manqué de respect aux médecins. Et ce sont les patients qui en paient le prix. »

Le problème de distribution va au-delà du programme de vaccination d’automne. Les expéditions d’autres vaccins financés par des fonds publics, y compris le vaccin qui protège contre la coqueluche, ont également cessé au printemps, laissant les médecins de famille sans accès.

Pendant ce temps, Talbot, un ancien médecin hygiéniste en chef, s’est dit inquiet de l’impact que ce retard pourrait avoir sur la santé des Albertains vulnérables et des hôpitaux, qui sont déjà sous pression.

« Ce sont les personnes les plus prioritaires que vous souhaitez atteindre… si votre objectif n’est pas seulement de réduire la maladie et la souffrance dans ce groupe, mais de réduire la pression sur les systèmes de santé. [system] plus largement, y compris les services d’urgence, les hôpitaux et les unités de soins intensifs », a-t-il déclaré.