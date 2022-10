Le NPD a souffert d’un manque de crédibilité en 2021 – et les TikToks de Singh n’ont peut-être pas aidé: rapport

Le NPD a souffert d’un manque de crédibilité auprès des électeurs lors de l’élection fédérale de 2021, selon un document d’examen de campagne interne du parti.

Le débriefing de la campagne a été posté discrètement sur le site Web du parti plus tôt cette année. Il présente une évaluation mitigée de la performance du NPD lors de la dernière élection.

Cela suggère que l’image personnelle du chef du parti Jagmeet Singh a pris un coup pendant la campagne en raison de ses vagues déclarations sur la campagne électorale. Un membre anonyme du personnel de campagne du NPD cité dans le rapport a déclaré que l’absence de “quelque chose de concret” dans les déclarations publiques de Singh ne lui rendait pas service.

“C’est comme si quelqu’un se noyait – Jagmeet est très attentionné et comprend vraiment ce que la personne traverse. Il leur dit ensuite que les autres dirigeants ne peuvent pas aider”, a déclaré le membre du personnel, selon le rapport.

“Mais il n’a pas lancé de bouée, une corde qui donne l’espoir de sortir de là, quelque chose de concret auquel s’accrocher.”

Bien que le rapport indique que la présence de Singh sur les réseaux sociaux était une source de force pour le parti, il se demande si ses messages TikTok diminué sa gravité politique.

“Les candidats locaux ont partagé que l’utilisation des médias sociaux par Jagmeet et le parti fédéral les avait aidés à obtenir un soutien sur le terrain, en particulier auprès des jeunes électeurs”, indique le rapport.

“Il a été suggéré que la notoriété de Jagmeet sur TikTok le fait apparaître” moins sérieux “, ce qui doit être corrigé.”

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, s’adresse à une foule de partisans lors d’un événement lors de la retraite du caucus du NPD à Halifax le jeudi 8 septembre 2022. (LA PRESSE CANADIENNE/Darren Calabrese)

Le rapport interne attire l’attention sur la façon dont les critiques à l’intérieur et à l’extérieur du NPD ont suggéré sa plate-forme manquait de substance . Les auteurs du rapport disent avoir entendu que la plate-forme avait besoin – mais n’avait pas – de voix indépendantes vérifiant qu’un gouvernement néo-démocrate pouvait tenir ses engagements.

Ce problème a été “exacerbé”, selon le rapport, par la décision de la campagne d’attendre quelques jours seulement avant le jour des élections pour révéler que ses promesses coûteraient 214 milliards de dollars et d’expliquer comment ils seraient financés. Cela a laissé l’impression aux électeurs que l’approche du parti consistait à “jeter de l’argent sur” les problèmes, indique le rapport.

“Cela nuit à notre crédibilité auprès des électeurs et n’a pas fourni la véritable” solution “qu’ils recherchent”, indique le rapport.

Tous les problèmes identifiés par le document interne du parti n’étaient pas liés à la messagerie. Le rapport a noté comment le NPD a subi un coup lorsque les dirigeants des Premières Nations du Manitoba ont comparu lors d’un événement de campagne avec Singh – seulement pour appuyer plus tard un candidat libéral à la place.

Et tout ne s’est pas déroulé comme prévu le jour des élections non plus. Le rapport indique que les plates-formes logicielles de sensibilisation des électeurs du parti – CallHub et Dandelion – « se sont écrasées au moment où elles étaient le plus nécessaires ». Un tel logiciel est essentiel pour gagner des élections modernes ; il permet aux partis d’identifier leurs partisans et de s’assurer qu’ils se rendent aux urnes.

Le stratège politique du NPD, Bob Dewar, a dirigé l’examen post-mortem de la campagne 2021. Dewar et son équipe ont mené des sondages en ligne et rencontré des membres du caucus du NPD, des associations de circonscription électorale (EDA) et d’autres organismes au sein du parti.

Le rapport indique que le NPD est entré dans la campagne de 2021 dans une forme financière solide, sans dette et 24 millions de dollars en banque – plus du double de ce qu’il avait lors de la campagne électorale précédente. Bien que le parti ait augmenté sa part de vote nationale et gagné trois nouveaux sièges, le parti a perdu Hamilton Mountain en Ontario et a été exclu du Canada atlantique, perdant St. John’s East à Terre-Neuve.

Vote stratégique et pression à droite

Le parti « opérationnalise » ces leçons, a déclaré la directrice nationale du NPD, Anne McGrath, et se concentre particulièrement sur ce qui a mal tourné lors de courses serrées comme celle dans une circonscription de Halifax, en Nouvelle-Écosse, où le NPD a perdu par 1 558 voix.

“C’est toujours déchirant de manquer autant une place”, a déclaré McGrath. “(Mais) dans l’Est du Canada, je pense qu’il y a une réelle soif d’avoir une présence néo-démocrate au niveau fédéral.”

Partout au Canada, a déclaré McGrath, le parti embauche des directeurs régionaux à temps plein pour travailler avec les associations de circonscription électorale (ACE) en dehors de la période électorale. Le NPD nomme les candidats plus tôt, renforce la capacité de collecte de fonds au niveau local et maintient les EDA actives entre les élections, a-t-elle ajouté.

Le vote stratégique – la pratique qui voit souvent les partisans du NPD voter pour les libéraux pour empêcher les conservateurs de gagner – a eu un «impact démesuré» lors des dernières élections et constituera un défi pour le parti à l’avenir, indique le rapport.

Mais les résultats circonscription par circonscription de 2021 montrent également que le parti était en lutte serrée avec les conservateurs dans les régions rurales de la Colombie-Britannique, des Prairies et de l’Ontario rural. Et le document d’examen interne indique que les néo-démocrates de circonscriptions comme Timmins-Baie James, dans le nord de l’Ontario, ont entendu des électeurs exprimer un «profond mépris» pour le chef libéral Justin Trudeau et des frustrations à propos des restrictions en cas de pandémie – des facteurs qui ont vu un certain soutien du NPD saigner aux conservateurs et au Parti populaire Parti du Canada en 2021.

REGARDER | Anne McGrath du NPD parle de la façon dont les néo-démocrates traiteront Pierre Poilievre

Le directeur national du NPD dit que les Canadiens devraient s’attendre à une “critique acerbe” des conservateurs La directrice nationale du NPD, Anne McGrath, a déclaré que le chef conservateur Pierre Poilievre lance un appel avisé aux électeurs de la classe ouvrière. Mais alors que Poilievre s’attaque à la base traditionnelle du NPD, a déclaré McGrath, nous pouvons nous attendre à ce que les néo-démocrates soutiennent que les solutions de Poilievre n’ont pas de sens

Les conservateurs ont maintenant un leader avisé en matière de médias sociaux en la personne de Pierre Poilievre – quelqu’un qui se concentre sur des questions de pain et de beurre comme l’abordabilité qui ont traditionnellement joué un rôle important dans l’attrait du NPD auprès des électeurs.

Le NPD devra livrer une « critique acerbe » de la sensibilisation de Poilievre aux électeurs de la classe ouvrière, dit McGrath.

“Il parle du prix du bacon. Il parle du prix de l’essence. Il parle des choses qui préoccupent les gens en ce moment”, a-t-elle déclaré. “(Mais) je n’ai entendu aucune grande solution au-delà de choses très simplistes qui n’ont en fait aucun sens.”

Le rapport prévient qu’en tant que campagne électorale se déroulant pendant une pandémie, la campagne de 2021 était une anomalie et « n’est pas indicative de l’avenir du NPD ». Mais sans indication claire du parti qui sera leur principal rival aux prochaines élections, McGrath a déclaré que les néo-démocrates ne tenaient rien pour acquis.

“S’il s’agit d’une élection pour le changement, alors les gens doivent avoir des choix”, a-t-elle déclaré. “Je pense que nous devons être très clairs sur le fait que si vous voulez remplacer le gouvernement, vous pouvez remplacer le gouvernement par un nouveau gouvernement qui reflète réellement vos priorités et qui se soucie de vous.”

Si le changement est dans l’air, rien ne garantit que les néo-démocrates ne seront pas emportés par les libéraux après avoir conclu un accord avec Trudeau en mars pour maintenir son gouvernement minoritaire au pouvoir jusqu’en 2025 en échange d’actions sur les priorités politiques du NPD.

Mais si le soutien est fort pour les libéraux de Trudeau, le NPD pourrait se retrouver dans une situation familière.

Au début des années 1970, le NPD sous David Lewis a appuyé le gouvernement libéral minoritaire. À l’époque, comme aujourd’hui, le Canada était aux prises avec des prix élevés du pétrole et une inflation constamment élevée. Lors des élections de 1974, le soutien au NPD a chuté et les libéraux sous Pierre Trudeau ont marché vers un gouvernement majoritaire.

“Son fils revient à ce manuel et semble l’utiliser efficacement”, a déclaré Jeffrey MacLeod, professeur d’études politiques et canadiennes à l’Université Mount Saint Vincent.

“Nous verrons si cela fonctionne pour Justin Trudeau.”

Les initiés du NPD rejettent les suggestions selon lesquelles travailler avec d’autres partis nuira à leurs chances électorales. Lors des élections de 2011, a déclaré McGrath, les électeurs ont récompensé le parti avec 103 sièges et le statut d’opposition officielle après avoir soutenu le gouvernement conservateur minoritaire sur des mesures législatives clés.

“Il y a toujours un danger, mais je pense que vous pouvez contrer cela en expliquant clairement aux gens que vous avez le choix”, a déclaré McGrath. “Vous n’êtes pas obligé de faire ce que vous avez toujours fait. Vous pouvez faire autre chose et obtenir des résultats qui feront une différence dans votre vie.”