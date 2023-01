Le noyau interne de la Terre a peut-être commencé à tourner d’une autre manière – étude

Le noyau interne de la Terre, une boule de fer brûlante de la taille de Pluton, a cessé de tourner dans la même direction que le reste de la planète.

La manière exacte dont le noyau interne tourne a fait l’objet de débats entre scientifiques – et les dernières recherches devraient s’avérer controversées.

Le peu que nous savons sur le noyau interne provient de la mesure des minuscules différences dans les ondes sismiques.

Loin sous nos pieds, un géant a peut-être commencé à bouger contre nous.

À environ 5 000 kilomètres (3 100 miles) sous la surface sur laquelle nous vivons, cette “planète dans la planète” peut tourner indépendamment car elle flotte dans le noyau externe de métal liquide.

Cherchant à suivre les mouvements du noyau interne, une nouvelle recherche publiée dans la revue Nature Geoscience a analysé les ondes sismiques des tremblements de terre répétés au cours des six dernières décennies.

Les auteurs de l’étude, Xiaodong Song et Yi Yang de l’Université de Pékin en Chine, ont déclaré avoir découvert que la rotation du noyau interne “s’est presque arrêtée vers 2009, puis a tourné dans une direction opposée”.

“Nous pensons que le noyau interne tourne, par rapport à la surface de la Terre, d’avant en arrière, comme une balançoire”, ont-ils déclaré à l’AFP.

“Un cycle de swing dure environ sept décennies”, ce qui signifie qu’il change de direction environ tous les 35 ans, ont-ils ajouté.

Ils ont dit qu’il avait précédemment changé de direction au début des années 1970 et prédit que la prochaine volte-face aurait lieu au milieu des années 2040.

Les chercheurs ont déclaré que cette rotation s’aligne à peu près sur les changements de ce qu’on appelle la “durée du jour” – de petites variations dans le temps exact qu’il faut à la Terre pour tourner sur son axe.

Coincé au milieu

Jusqu’à présent, rien n’indique que ce que fait le noyau interne ait beaucoup d’effet sur nous, habitants de la surface.

Mais les chercheurs ont déclaré qu’ils pensaient qu’il existait des liens physiques entre toutes les couches de la Terre, du noyau interne à la surface.

“Nous espérons que notre étude pourra motiver certains chercheurs à construire et à tester des modèles qui traitent la Terre entière comme un système dynamique intégré”, ont-ils déclaré.

Des experts non impliqués dans l’étude ont exprimé leur prudence quant à ses conclusions, soulignant plusieurs autres théories et avertissant que de nombreux mystères subsistent au sujet du centre de la Terre.

“Il s’agit d’une étude très minutieuse réalisée par d’excellents scientifiques qui ont fourni de nombreuses données”, a déclaré John Vidale, sismologue à l’Université de Californie du Sud.

“(Mais) aucun des modèles n’explique très bien toutes les données à mon avis”, a-t-il ajouté.

Vidale a publié l’année dernière des recherches suggérant que le noyau interne oscille beaucoup plus rapidement, changeant de direction tous les six ans environ. Son travail était basé sur les ondes sismiques de deux explosions nucléaires à la fin des années 1960 et au début des années 1970.

Cette période se situe à peu près au moment où les recherches de lundi indiquent que le noyau interne a changé de direction pour la dernière fois – ce que Vidale a qualifié de “sorte de coïncidence”.

Les géophysiciens « divisés »

Une autre théorie – qui, selon Vidale, a de bonnes preuves à l’appui – est que le noyau interne n’a bougé de manière significative qu’entre 2001 et 2013 et est resté en place depuis.

Hrvoje Tkalcic, géophysicien à l’Université nationale australienne, a publié des recherches suggérant que le cycle du noyau interne est tous les 20 à 30 ans, au lieu des 70 proposés dans la dernière étude.

“Ces modèles mathématiques sont très probablement tous incorrects car ils expliquent les données observées mais ne sont pas requis par les données”, a déclaré Tkalcic.

“Par conséquent, la communauté géophysique sera divisée sur cette découverte et le sujet restera controversé.”

Il a comparé les sismologues aux médecins “qui étudient les organes internes du corps des patients à l’aide d’un équipement imparfait ou limité”.

Sans quelque chose comme un scanner, “notre image de la Terre intérieure est encore floue”, a-t-il déclaré, prédisant d’autres surprises à venir.

Cela pourrait inclure plus d’informations sur une théorie selon laquelle le noyau interne pourrait contenir une autre boule de fer à l’intérieur – comme une poupée russe.

“Il se passe quelque chose et je pense que nous allons le comprendre”, a déclaré Vidale.

“Mais cela peut prendre une décennie.”