Le noyau de la Terre piège beaucoup plus de carbone dans le manteau qu’on ne l’avait calculé auparavant : étude

L’un des processus les plus cruciaux qui rendent notre planète propice à la vie est son cycle du carbone, qui maintient et régule la concentration de carbone sur la planète. Parmi les nombreuses étapes du cycle du carbone, en une seule étape, une quantité de carbone atteint l’intérieur de notre planète. Cela se produit lors de la subduction des plaques tectoniques lorsque les plaques tectoniques convergent sous la surface de la terre dans le manteau, résultant de leur collision. Les scientifiques pensaient que la quantité de carbone aspirée dans le manteau provenait principalement des éruptions volcaniques équilibrant le cycle du carbone. Maintenant, une nouvelle étude menée par des scientifiques de l’Université de Cambridge et de l’Université technologique de Nanyang à Singapour a révélé que seulement un tiers du carbone aspiré dans le manteau est renvoyé au-dessus de la surface par les chaînes volcaniques. Le carbone restant, subissant les températures extrêmes dans le manteau, peut éventuellement devenir du diamant.

L’équipe de chercheurs a reproduit les zones de haute pression et de température similaires à celles des zones de subduction et a mené diverses expériences. Ils ont découvert que lorsque les roches carbonatées – la forme minérale du carbone – sont attirées par le manteau, elles perdent du calcium et s’enrichissent de magnésium. Ce changement de combinaison les rend moins solubles, ce qui les empêche de s’écouler dans le liquide volcanique et d’être vomis. Au lieu de cela, le carbonate s’enfonce davantage dans le manteau où il pourrait être transformé en diamant.

Bien que l’étude soutienne les preuves croissantes de la transformation chimique qui se produit sous la surface de la terre, de nombreuses recherches doivent être effectuées sur le terrain, selon les scientifiques. « À l’avenir, nous visons à affiner nos estimations en étudiant la solubilité des carbonates dans une plage de températures et de pressions plus large et dans plusieurs compositions de fluides », a déclaré Stefan Farsang, auteur principal de la recherche, dans un communiqué. L’étude a été publiée le 14 juillet dans Nature Communications.

Selon les scientifiques, l’étude de ce processus peut aider les scientifiques à comprendre les processus qui emprisonnent le carbone à l’intérieur de la terre, que les scientifiques pourraient également accélérer à la recherche d’un moyen de résoudre la crise climatique. Actuellement, la moyenne mondiale de dioxyde de carbone dans l’atmosphère est d’environ 416 parties par million, ce qui est beaucoup plus élevé par rapport à une concentration idéale de 280 à 300 ppm.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici