La célébrité Internet arrogante s’exprimait lors d’une dernière conférence de presse pour promouvoir son combat de boxe du samedi soir avec l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren, et a été interrogée sur une rencontre potentielle avec l’Irlandais – qui est le plus grand tirage au sort du MMA.

« Je pense que nous sommes tous les deux sur une route l’un vers l’autre, » Paul a commencé sur le sujet.

.@JakePaul dit que le monde est « perdu face à un combat Jake Paul-Conor McGregor » avant de #TrillerFightClub: « Combattre Jake Paul serait probablement plus facile que combattre Manny Pacquiao et ce serait tout aussi gros. » Regardez la vidéo complète: https://t.co/DGBJmd0UUNpic.twitter.com/y2BZxepQw0 – MMAFighting.com (@MMAFighting) 16 avril 2021

«Il veut un autre combat de boxe. Il veut combattre Manny Pacquiao. [But] il serait grillé, » Déclara Paul.

«Il continue juste à prendre des L. Donc je pense que le fait de me battre ne serait pas seulement son combat pour l’argent, mais ce serait techniquement le défi le plus facile, non? a demandé le jeune homme de 24 ans.

«Combattre Jake Paul serait probablement plus facile que combattre Manny Pacquiao et ce serait tout aussi important.

«Je pense que nous sommes beaucoup plus proches d’un combat Jake Paul-Conor McGregor que quiconque ne le pense. Je pense que cela pourrait arriver dans les 24 prochains mois ». Conclut Paul.

Je déteste tellement ce gars! U sera exposé le 17 avril puis j’espère que vous disparaîtrez U Muppet – Kenno Kennison (@Kenno_Kennison) 16 avril 2021

Les fans de Fight se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour se moquer et exprimer leur colère contre l’Américain.

« [He’s] trompé !!!!! » a fumé un, tandis qu’un autre a ajouté: « Vous serez exposé le 17 avril puis j’espère que vous disparaissez, vous muppet. »

Drôle aucun de ces gars ne veut entrer dans le MMA mais ont tant à dire sur la boxe Mcgregors. Je trouve ça drôle comme l’enfer !! Ta bouche entière et pas de boules clairement @jakepaul 🤷🏽‍♂️🤨 – Mr_IDFWU (@IdfwuMr) 16 avril 2021

« C’est drôle qu’aucun de ces gars ne veuille se lancer dans le MMA mais a tant à dire sur la boxe de McGregor, » dit un admirateur de l’Irlandais. « Je trouve ça drôle comme l’enfer !! »

« Vous êtes clairement bouche et pas de couilles, Jake Paul, » il a été ajouté.

Ceux de l’autre côté du débat se sont moqués des préparatifs de Mystic Mac pour un combat croisé très lucratif avec le candidat invaincu de la boxe GOAT Floyd Mayweather en 2017.

Mais même les stars de la douce science de la science ont également sonné, avec Ryan Garcia, candidat à Golden Boy Promotions, catégorique Paul KO McGregor.

Qui a dit qu’il ne pouvait pas boxer? pic.twitter.com/oXxTVsdIJV – Chris grievaaa (@chrisgreva) 15 avril 2021

S’adressant à SportsJOE, Garcia s’est moqué: « Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Quand j’ai regardé Conor combattre Mayweather, [I saw that] Conor ne peut pas boxer. Il ne peut pas boxer.

«Si Conor était intelligent, il demanderait à Jake Paul d’aller dans l’octogone avec lui. Si vous êtes la plus grande star, vous devriez le faire parce que Conor n’est pas si bon qu’un boxeur à mon avis ». Garcia poursuivit.

«Je comprends que c’était contre Floyd Mayweather, mais vos coups de poing n’étaient même pas bons. Comme lorsque vous les lanciez, ils n’avaient pas de couple sur eux.

«Pouvez-vous apporter des améliorations?» A demandé Garcia.

«Bien sûr, tout le monde peut. Combien pouvez-vous? Je ne sais pas. Il remonte sur le ring avec quelqu’un de bon, il ne va pas gagner. Il ne l’est tout simplement pas.

« Conor McGregor n’est pas si bon qu’un boxeur. Ses coups de poing ne semblent même pas bons. » Ryan Garcia parie 100 000 $ que Conor McGregor @TheNotoriousMMA ne serait pas en mesure d’assommer YouTuber Jake Paul. pic.twitter.com/gSDZjtOfOV – JOE (@JOE_co_uk) 12 avril 2021

«Je pense que lui et Jake Paul, s’il apporte le même combat qu’il a amené à Floyd contre Jake Paul, c’est plus compétitif. Je vous promets, » Garcia a également déclaré.

Jamais franc, tout comme McGregor et Paul, le jeune est même prêt à mettre son argent là où il en est.

«Je mettrai cent mille dollars, il n’assommera pas Jake Paul. Vous pouvez le noter dès maintenant. Je vais mettre cent mille, il ne pourra pas assommer Jake Paul, » il s’est vanté.

«Va-t-il le battre? Peut-être. Mais il ne l’assommera pas, » Déclara Garcia.