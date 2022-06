Le nouvel outil incontournable de Joe Biden pour lutter contre l’inflation ? Le déficit.

Les prix du carburant augmentent, les loyers sont trop élevés et les élections approchent. Alors que l’inflation et le coût élevé de la vie gâchent l’humeur économique du pays, le président Joe Biden a relancé un récent sujet de discussion pour faire comprendre à quel point il prend au sérieux la situation économique du pays : « J’ai réduit le déficit fédéral ».

Réduire les dépenses publiques n’est pas vraiment une priorité pour la plupart des électeurs américains, et équilibrer les budgets fédéraux ne suffira certainement pas à motiver les électeurs démocrates à se présenter aux élections de mi-mandat. Le déficit budgétaire fédéral s’inscrit à peine dans le récent sondage de Gallup sur le problème le plus pressant du pays, mais l’inflation est en tête de liste.

À l’approche des examens de mi-mandat et d’une nouvelle estimation de l’inflation qui devrait être publiée la semaine prochaine, la Maison Blanche fait maintenant de la réduction du déficit un élément central de ses efforts intenses ce mois-ci pour convaincre les électeurs que l’économie s’améliore – et réinitialiser l’opinion publique sur son plus grand problème politique. défi.

Cela marque un pivot: Biden a fait campagne pour vouloir être un président transformateur, a fait pression pour des programmes de dépenses massifs tout au long de 2021 et a minimisé les préoccupations d’inflation pour stimuler ces propositions. Mais le président semble désormais plus prudent vis-à-vis des grosses dépenses gouvernementales.

Ce pivot a commencé lors de son discours sur l’état de l’Union plus tôt cette année. « Mon plan de lutte contre l’inflation réduira vos coûts et réduira le déficit », a-t-il déclaré en mars. « D’ici la fin de cette année, le déficit sera réduit à moins de la moitié de ce qu’il était avant ma prise de fonction. »

L’inflation n’a cessé de s’aggraver et est restée élevée depuis lors, mais les messages de la Maison Blanche sur le problème ont vraiment pris de l’ampleur ces derniers jours. Biden a déployé une approche en trois volets – l’un étant la réduction du déficit – pour lutter contre l’inflation dans un éditorial du journal de Wall Street. Il invoque également le déficit de discours et s’est de nouveau adressé au pays à ce sujet vendredi. Les responsables de son administration sont apparus sur les écrans de télévision cette semaine pour parler du plan, et la Maison Blanche prévoit plus d’annonces, d’interviews et de voyages pour le reste du mois.

L’affirmation de Biden selon laquelle ses politiques sont responsables de la baisse de l’écart des dépenses est discutable. Mais même s’ils étaient tout à fait vrais, il n’est pas tout à fait clair que la réduction des dépenses fédérales contribuerait, à ce stade, à faire baisser l’inflation, selon les économistes. Qu’il convainque l’Américain moyen est encore plus douteux. Mais l’administration va essayer.

Un rappel sur le déficit et le rôle de Biden dans sa réduction

Le déficit fédéral est le montant d’argent que le gouvernement fédéral dépense dans le budget d’une année au-delà de ce qu’il a perçu en recettes. Ce manque à gagner s’ajoute à la dette totale du pays. Les États-Unis ont accumulé un déficit budgétaire chaque année depuis au moins le début des années 1970, sauf pendant quatre ans entre 1998 et 2002.

Il a enregistré ses plus gros déficits au cours des principales années de pandémie de 2020 et 2021 en raison des dépenses d’urgence pour les coronavirus dans le cadre de la loi CARES et du plan de sauvetage américain. Parce que ce financement s’achève ou est entièrement dépensé, et parce que les recettes fiscales ont augmenté à mesure que le chômage a chuté et que la reprise économique globale du pays s’est accélérée au cours de la dernière année, le déficit a chuté en 2021. Une baisse encore plus importante est prévue d’ici la fin de 2022. exercice financier en septembre.

Au cours des derniers mois, Biden s’est attribué le mérite de cette baisse du déficit dans son discours sur l’état de l’Union, dans des discours tout au long d’avril et le mois dernier, lorsqu’il a cherché à « vous rappeler à nouveau : j’ai réduit le déficit fédéral » malgré « tous le discours sur le déficit de mes amis républicains.

Se concentrer sur le déficit est traditionnellement beaucoup plus une priorité pour les républicains que pour les démocrates. Vous avez tendance à en entendre parler par les républicains du Congrès qui veulent réduire les dépenses de protection sociale ou attaquer les démocrates pour leurs dépenses. Beaucoup de mots ont été écrits sur l’importance des déficits, mais les économistes qui ont parlé à Vox ont déclaré qu’ils importaient davantage en période de forte inflation.

Il est vrai que les déficits diminuent : le déficit de 2 800 milliards de dollars en 2021 était inférieur au déficit record de 3 100 milliards de dollars de 2020, lorsque Donald Trump était président. Et le déficit projeté de 1 000 milliards de dollars pour 2022 sera une chute encore plus prononcée, ce dont le président s’attribue le mérite. Mais c’est en grande partie le produit des grands programmes de dépenses de 2020 et 2021, selon de nombreux experts économiques. Le programme de dépenses phare de Biden, le plan de sauvetage américain, a aggravé le déficit dans une certaine mesure – réduisant une réduction prévue de 870 milliards de dollars à la baisse de 360 ​​milliards de dollars qui s’est réellement produite de 2021 à 2022.

« J’ai entendu le président et son administration dire à maintes reprises des choses comme » nous avons réduit le déficit grâce à nos actions « . Cela n’est vrai que dans un sens très rétrograde », a déclaré Marc Goldwein, vice-président principal du Comité pour un budget fédéral responsable, un groupe fiscalement conservateur, à Vox. « Le déficit diminue d’année en année malgré leurs actions. »

Il est également vrai que le chômage américain a chuté rapidement au cours des deux dernières années, ce qui signifie que davantage de personnes paient des impôts qui aident à compenser les dépenses gouvernementales. Sur ce front, la Maison Blanche attribue ses efforts de rétablissement.

Les effets des déficits sur l’inflation sont discutables

Même si Biden obtient tout le mérite d’avoir réduit le déficit, le présenter comme un outil pour lutter contre le niveau actuel d’inflation du pays est une nouvelle approche pour lui. « Réduire le déficit est un moyen d’atténuer les pressions inflationnistes », a-t-il déclaré début mai. « Nous réduisons les emprunts fédéraux et nous aidons à lutter contre l’inflation. »

Les économistes ne sont pas tous d’accord sur la mesure dans laquelle les impôts et les dépenses peuvent contribuer à lutter contre l’inflation.

« Toutes les dépenses publiques ne sont pas clairement inflationnistes », a déclaré Goldwein. « Mais lorsque vous êtes dans une période de forte inflation, vous pouvez probablement vous attendre à ce que l’effet de premier ordre de toute augmentation donnée des dépenses ou de toute réduction donnée des impôts soit probablement inflationniste. »

De gros déficits peuvent certainement aggraver le problème s’ils sont le résultat d’une injection massive d’argent dans l’économie lorsque l’économie est en surchauffe, mais la responsabilité première du contrôle de l’inflation incombe à la Réserve fédérale, qui contrôle les taux d’intérêt et la masse monétaire – et le White House insiste sur ce point dans son plan économique : « Mon prédécesseur a avili la Fed, et les anciens présidents ont cherché à influencer ses décisions de manière inappropriée pendant les périodes d’inflation élevée. Je ne ferai pas ça », a écrit Biden dans un éditorial pour le Wall Street Journal cette semaine.

Biden reconnaît qu’il a plus de contrôle sur le montant des recettes que le gouvernement peut percevoir sous forme d’impôts et sur le montant qu’il choisit de dépenser. « Parce que le gouvernement est un si gros acheteur, et parce que c’est une si grande partie de notre économie, si vous réduisez le montant du déficit – donc soit vous augmentez les impôts, soit vous réduisez les dépenses – vous allez retirer de l’argent de l’économie , et cela peut réduire les pressions inflationnistes », a déclaré à Vox un haut responsable de l’administration, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, au sujet de la réflexion de la Maison Blanche sur le lien déficit-inflation.

Mais il y a une différence entre simplement ne pas aggraver l’inflation en augmentant les déficits et prendre des mesures actives pour réduire le déficit. En n’augmentant pas les dépenses consacrées aux politiques qui mettent plus d’argent entre les mains des gens, le gouvernement peut essayer de freiner la demande de biens et de services. Il y a encore beaucoup d’argent dans les comptes d’épargne et les coffres des États et des gouvernements locaux qui en feront un défi – et des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de logistique qui ne peuvent pas être résolus simplement en réduisant les dépenses et en augmentant les impôts – mais la Maison Blanche suggère une poignée de réformes dans un message économique renouvelé qu’il déploie ce mois-ci.

Le président ne s’attend plus à de grosses dépenses immédiates, mais sachant que le gouvernement peut lutter contre l’inflation à la marge grâce à des investissements à long terme et tempérer les attentes concernant la croissance économique future, le plan de Biden a une chance d’améliorer les choses.

Le nouveau sprint économique de Biden

Dans son éditorial du Wall Street Journal, Biden a présenté un plan de lutte contre l’inflation pour amener le pays à une « croissance stable et régulière » qui inclut la réduction du déficit comme l’un des trois piliers ; laisser la Fed faire son travail et rendre les choses plus abordables sont les deux autres. Il a développé ce message lors d’une allocution vendredi axée sur le rapport sur l’emploi de mai qui montre que l’embauche continue d’augmenter et que le chômage reste proche d’un creux pré-pandémique.

Il veut que le Congrès réforme la façon dont l’IRS perçoit les impôts des Américains ordinaires et la façon dont les milliardaires et les entreprises paient des impôts, afin non seulement de réduire encore plus le déficit, mais de lutter contre l’inflation en punissant les prix abusifs et la «cupidité des entreprises». Cette semaine, des responsables de la Maison Blanche ont également fait des apparitions à la télévision et des déclarations publiques pour faire passer ce nouveau message et annoncer des investissements dans les infrastructures et le climat pour améliorer les chaînes d’approvisionnement.

Ces nouvelles mesures se produisent alors que l’inflation reste proche d’un niveau record, que les prix du gaz montent en flèche alors que les voyages d’été reprennent et que les marchés de l’énergie restent chaotiques après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et que les perspectives des démocrates lors des élections de mi-mandat se détériorent.

De nombreux correctifs proposés par Biden nécessitent une action du Congrès – ce que Biden tient à souligner: «Je fais tout ce que je peux par moi-même pour aider les familles de travailleurs pendant cette période de prix plus élevés. Et je vais continuer à le faire », a-t-il déclaré vendredi. « Mais le Congrès doit également agir. »

Dans le cadre de cette stratégie plus large, la Maison Blanche semble orienter ce message de déficit vers les membres les plus conservateurs sur le plan fiscal de son caucus au Congrès : les sens. Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona ont été des obstacles fréquents à la capacité des démocrates à faire passer tout nouveau plan économique par le Sénat, et tous deux ont signalé leur inquiétude face à l’aggravation de l’inflation.

Quelles que soient les réformes et les propositions qui pourraient passer par la Chambre et le Sénat, elles devraient apaiser ces inquiétudes, et jusqu’à présent, le plan de Biden chevauche cette ligne en augmentant les revenus et en investissant dans la productivité économique à plus long terme et la production d’énergie moins chère, ce qui, selon certains économistes, peut aider à atténuer les pressions inflationnistes à plus long terme.

Ce pivot du déficit et de l’inflation est également un test d’un pouvoir présidentiel traditionnel qui s’est affaibli dans les administrations récentes : la chaire d’intimidation, ou l’influence du président pour fixer les ordres du jour, dominer les conversations nationales et persuader d’autres politiciens de s’aligner. Biden aurait été frustré par son incapacité à percer auprès du grand public et à élaborer un message cohérent sur les nombreux défis que son administration tente de relever, de l’inflation et des prix de l’essence à la violence armée et à la pandémie.

Vendredi, il a tenté d’expliquer son accent sur l’abordabilité et la réduction du déficit en des termes que les Américains pourraient comprendre : « Je comprends que les familles en difficulté ne se soucient probablement pas de la hausse des prix. Ils veulent juste qu’ils descendent. … Mais il est important que nous comprenions la racine du problème afin que nous puissions prendre des mesures pour le résoudre. il a dit. « La raison pour laquelle cela compte pour les familles, c’est que la réduction du déficit est une autre façon de réduire l’inflation. »

Les présidents ont vu ce pouvoir de persuasion s’éroder à mesure que la polarisation des partis augmente, que le Congrès devient plus difficile à unifier et que le pouvoir de messagerie se diffuse parmi les médias, les organisations politiques et les groupes d’activistes. Pour Biden, une partie du problème vient de sa tendance à mal parler ou à faire corriger ou nettoyer ses commentaires par le personnel par la suite. Mais le haut responsable de l’administration qui s’est entretenu avec Vox a fait valoir que cela valait la peine que Biden fasse cette sensibilisation: «Le président essaie d’aider les gens à comprendre le rôle que ce gouvernement démocratiquement élu peut jouer dans la vie des gens pour aider à améliorer les résultats économiques, et ensuite, aider pour améliorer les résultats des gens.

Nous verrons dans quelques mois si cette posture convainc les électeurs. Mais en en parlant au moins et en élaborant un plan, la Maison Blanche peut contrer les attaques républicaines concernant les dépenses publiques inutiles et les emprunts publics irresponsables et faire savoir aux Américains moyens qu’elle est responsable de ses dépenses, tout comme les Américains qui s’inquiètent de l’abordabilité.

Pourtant, pour que la stratégie réussisse, elle devra percer auprès des Américains moyens qui ne savent peut-être pas quel est le déficit, mais savent que le prix de l’essence et de la nourriture augmente. Que cela se produise à la télévision ou en personne (la Maison Blanche fait allusion à de futurs voyages et discours), le message doit être diffusé. Et dans le cadre d’un plan plus vaste, cela pourrait remédier à la confusion générale et au malaise que ressentent tant d’Américains.