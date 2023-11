Le nouvel outil d’IA d’Israel Tech MatchMaker connecte les investisseurs aux entreprises

Good Company, une société de capital-risque qui investit dans des entreprises en phase de démarrage, a dévoilé un nouvel outil en partenariat avec Poalim Tech, KPMG et BCLP pour aider à mettre en relation les investisseurs avec des entreprises fondées en Israël. MatchMaker technologique israélien utilise l’intelligence artificielle pour trouver ceux qui pourraient convenir et aider à relancer un écosystème qui a été affecté par la guerre en cours avec le Hamas à Gaza.

« Nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvons aider et exploiter les éléments dont nous disposons dans le fonds pour réellement gagner contre le Hamas, qui ne consiste pas seulement à se battre sur le champ de bataille », a expliqué Ido Fishler, associé directeur de Good Company. « Leur seul objectif est de terroriser l’autre camp. Israël ne sera pas éliminé à cause du Hamas, mais ils peuvent nuire à notre économie… S’ils peuvent y nuire, alors ils ont gagné. C’est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons.

La Startup Nation israélienne représente près de 18% du PIB du pays et emploie 12% de l’ensemble de la main-d’œuvre. Cependant, 70 % des entreprises de haute technologie ont signalé des difficultés dans leurs opérations en raison des appels aux réserves de Tsahal. Plusieurs initiatives entrepreneuriales ont vu le jour ces dernières semaines pour aider à la fois Startup Nation et les familles touchées, en essayant de réduire les conséquences économiques et sociales que la guerre peut entraîner.

Israel Tech MatchMaker est ouvert aux startups, aux investisseurs et aux entreprises qui cherchent à trouver des opportunités commerciales qui peuvent continuer à stimuler Startup Nation. Les participants sont invités à soumettre les formulaires pertinents contenant les informations nécessaires, puis un outil basé sur l’IA met en relation les entreprises et les investisseurs appropriés. Si les deux parties acceptent le partenaire proposé, elles « correspondent comme Tinder » et toutes deux reçoivent un e-mail de présentation.

Deux semaines après son lancement, l’outil MatchMaker a été utilisé par 62 entreprises, 43 sociétés de capital-risque et 10 sociétés, avec plus de 1 000 correspondances menant à des dizaines de présentations. Actuellement intégré au site Good Company, il migrera bientôt vers sa propre URL et fonctionnera de manière indépendante.

Selon Fishler, le taux de conversion est jusqu’à présent d’environ 15 à 20 %, ce qui correspond aux situations réelles habituelles. “C’est une question de temps avant que nous recevions le premier e-mail indiquant qu’ils ont clôturé et signé la feuille de conditions basée sur l’entremetteur”, a-t-il déclaré. « Nous savons grâce aux sociétés de notre portefeuille qui s’inscrivent qu’elles ont déjà organisé des réunions significatives qu’elles ont initiées à partir du MatchMaker. Ça marche.”

Good Company a été fondée en tant que société de capital-risque axée sur une mission qui investit dans des entreprises technologiques conçues pour générer un impact et un objectif. «Nous nous concentrons sur les questions majeures liées à l’humanité et à l’environnement», a expliqué Shahar Botzer, associé directeur. “Nous pensons que le but de la technologie et de l’innovation est d’améliorer nos vies sur cette planète pour nos enfants.” Son premier fonds en 2020 « semble très bien à tous égards » et les sociétés du portefeuille comprennent BeeHero, Healthee et Tulu, entre autres, chacune créée pour résoudre des problèmes existentiels dans le monde.

« Israël construit, il essaie de rendre le monde meilleur », a ajouté Fishler. « Ce sera notre victoire. [Hamas] essaie de détruire, ils glorifient la mort, la destruction, le meurtre et le viol. La culture israélienne glorifie les solutions aux maladies et au changement climatique mondial. C’est la lumière contre les ténèbres. Nous devons faire en sorte que la lumière prévale.