Le nouvel outil d’IA dans Photoshop facilite la suppression des fils et des câbles

Si vous avez déjà essayé de supprimer des fils, des câbles ou d’autres éléments gênants de vos photos, vous savez à quel point cela peut être fastidieux. Le nouvel outil basé sur l’IA de Photoshop vise à changer cela. Cette fonctionnalité, actuellement disponible dans la version bêta de Photoshop, vous permet d’effacer les éléments indésirables en quelques clics sans avoir besoin de sélections compliquées.

Je viens de Unmesh Dinda avec PiXimparfaitcette vidéo informative présente le dernier ajout à la suite d’outils d’édition de Photoshop. Dinda vous explique comment le nouvel « outil de suppression » et ses capacités d’IA ont simplifié le processus de nettoyage des images. La vidéo montre comment, en quelques clics, vous pouvez vous débarrasser des distractions telles que les fils, les personnes et même les reflets. Dinda explique que cela ne se limite pas à la simple suppression : Photoshop reconstruit intelligemment l’arrière-plan, rendant la modification presque transparente.

L’une des fonctionnalités clés mises en évidence est la possibilité d’utiliser l’option « Rechercher des distractions ». Ce paramètre détecte et sélectionne automatiquement des éléments tels que des fils ou des personnes, vous évitant ainsi d’avoir à sélectionner minutieusement chaque zone manuellement. Par exemple, lors de la suppression de personnes d’une scène, l’outil les sélectionne uniquement et laisse de côté les autres parties de l’image, ce qui rend le processus beaucoup plus efficace. Vous pouvez également choisir d’utiliser ou non l’IA générative. Cela signifie que Photoshop décidera s’il a besoin de l’aide de l’IA pour remplir les sections supprimées ou s’il les gère avec les algorithmes intégrés.

Dinda teste cet outil sur des images complexes, comme une rue bondée devant le Colisée, et montre que même s’il ne fonctionne pas toujours correctement, il représente un gain de temps considérable. Vous avez toujours le contrôle sur le résultat final, car vous pouvez affiner la sélection, ajouter ou soustraire des zones et utiliser l’outil de manière non destructive sur des calques séparés. Cette flexibilité est essentielle lorsqu’il s’agit de modifications difficiles qui nécessitent plus de précision.

Une autre caractéristique remarquable est la façon dont cet outil gère les reflets et les ombres. Lorsque vous utilisez le mode « Rechercher des distractions », il ne se contente pas de sélectionner les personnes : il détecte également leurs reflets et leurs ombres. Cela signifie que vous ne vous retrouvez pas avec des modifications à moitié terminées dans lesquelles vous avez supprimé une personne, mais dont l’ombre est toujours visible. Dinda le démontre avec plusieurs exemples et compare les résultats avec et sans la fonction d’IA générative activée. L’outil décide intelligemment quand il est nécessaire, produisant des résultats plus soignés lorsque l’IA est active.

Cependant, l’outil n’est pas sans limites. Dinda met en évidence les cas où l’outil de suppression a eu du mal à conserver la texture ou la clarté, en particulier dans les scènes très peuplées ou les arrière-plans complexes. Mais même dans ces situations, cela constitue une base solide pour des retouches davantage manuelles. Vous pouvez affiner davantage les zones à l’aide du même outil ou passer à d’autres outils comme Clone Stamp pour plus de précision. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet de Dinda.