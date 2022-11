Le nouvel outil d’IA d’Amazon pourrait reprendre le travail des employés confrontés à des licenciements et à des rachats

La semaine dernière, Amazon a étendu ses offres de rachat à des centaines de ses recruteurs dans le cadre de ce qui devrait être un cycle de licenciements de plusieurs mois qui a laissé les employés de l’entreprise en colère et nerveux. Maintenant, Recode a consulté un document interne confidentiel qui soulève la question de savoir si une nouvelle technologie d’intelligence artificielle que l’entreprise a commencé à expérimenter l’année dernière remplacera un jour certains de ces employés.

Selon un article interne d’octobre 2021 intitulé “Amazon confidentiel”, le géant de la technologie travaille depuis au moins l’année dernière pour confier certaines des tâches de ses recruteurs à une technologie d’IA qui vise à prédire quels candidats à un emploi dans certaines entreprises et les emplois en entrepôt réussiront dans un rôle donné et les conduiront rapidement à un entretien – sans l’intervention d’un recruteur humain. La technologie fonctionne en partie en trouvant des similitudes entre les CV des employés actuels et performants d’Amazon et ceux des candidats à des emplois similaires.

La technologie, connue en interne sous le nom d’évaluation automatisée des candidats, ou AAE, a été développée par un groupe de la division RH d’Amazon connue sous le nom d’équipe de recrutement d’intelligence artificielle et a été testée pour la première fois l’année dernière. Amazon a développé pour la première fois une technologie d’embauche basée sur l’IA au milieu des années 2010, mais a cessé d’utiliser son système après avoir démontré un parti pris contre les femmes. Lors d’un premier test, la division RH d’Amazon a estimé que les nouveaux modèles d’apprentissage automatique protégeaient avec succès contre les préjugés fondés sur la race et le sexe, selon le document interne. L’intelligence artificielle est devenue plus largement utilisée dans l’embauche dans tous les secteurs ces dernières années, mais des questions subsistent quant à son rôle dans l’introduction ou l’amplification des biais pouvant survenir dans les processus d’embauche.

Un porte-parole d’Amazon n’a fait aucun commentaire avant la publication.

Amazon a investi massivement pendant des années pour essayer d’automatiser différents types de travail. En 2012, la société a acquis une société de robotique d’entrepôt appelée Kiva, dont les robots ont réduit la nécessité pour les employés d’entrepôt de parcourir des kilomètres au travail, mais ont simultanément augmenté le rythme et la répétitivité de leur travail. Amazon a continué à rechercher d’autres moyens d’automatiser ses entrepôts et d’introduire de nouveaux robots, en partie parce que l’entreprise utilise tellement de travailleurs de première ligne qu’elle a parfois craint de manquer de personnes à embaucher dans certaines régions des États-Unis. Dans son aile corporative, Amazon avait précédemment mis en œuvre une initiative appelée “mains sur le volant” qui retirait la commande des stocks et d’autres responsabilités des mains des employés de la division de vente au détail et les confiait à la technologie.

Désormais, avec la création et l’utilisation étendue de la technologie AAE, les rôles des recruteurs au sein du deuxième employeur du secteur privé aux États-Unis pourraient être modifiés de manière permanente, réduisant potentiellement le nombre de personnes qu’Amazon doit employer.

C’est-à-dire lorsque l’entreprise recommence à embaucher.

Amazon a institué un gel des embauches au début de l’automne et, pas plus tard que la semaine dernière, le New York Times a annoncé qu’Amazon licencierait environ 10 000 travailleurs, soit 3% de son personnel, dans ce qui serait la plus grande série de suppressions d’emplois dans les entreprises. près de trois décennies d’histoire de l’entreprise. Parallèlement aux licenciements dans les divisions de gadgets Alexa et Amazon de l’entreprise, le la société a envoyé des offres de rachat à de larges pans de la division RH de l’entreprise, y compris tous les recruteurs de niveau inférieur et intermédiaire aux États-Unis et en Inde. Si les employés quittent volontairement leur emploi, Amazon offre trois mois de salaire plus une semaine de salaire pour chaque tranche de six mois d’ancienneté dans l’entreprise. Ces employés doivent se prononcer sur l’offre d’ici le 29 novembre. Les dirigeants de la division ont déclaré que des licenciements involontaires pourraient encore se produire au cours de la nouvelle année, en partie en fonction du nombre d’employés acceptant de quitter volontairement l’entreprise. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a également déclaré que des licenciements dans la principale division de vente au détail de l’entreprise auraient lieu jusqu’en 2023.

La technologie AAE supprime un rôle clé que certains recruteurs remplissent chez Amazon, qui consiste à évaluer les candidats à un emploi et à choisir ceux qui devraient passer aux entretiens d’embauche. Le programme utilise les évaluations de performance des employés actuels, ainsi que des informations sur leurs CV et toutes les évaluations de poste en ligne qu’ils ont effectuées au cours de leur processus d’embauche, pour évaluer les candidats actuels à des postes similaires.

“[T]e modèle atteint une précision comparable à celle du processus manuel et ne met pas en évidence d’impact négatif », lit-on dans le document interne de 2021.

La technologie a d’abord été testée sur des candidats à des postes de représentant médical chez Amazon, qui travaillent à partir du réseau d’entrepôts de l’entreprise. Mais depuis lors, il a été utilisé pour sélectionner des candidats à des postes allant des ingénieurs en développement de logiciels aux responsables de programmes techniques, ouvrant la possibilité d’une utilisation future généralisée dans toute l’entreprise.

Au sein de l’industrie technologique, on se rend compte que le boom de la Big Tech est peut-être terminé. Dans de nombreux cas, les succès commerciaux alimentés par la pandémie se sont inversés ou ont atteint un plateau. Désormais, des titans de la technologie comme Amazon cherchent à se serrer la ceinture, apparemment en partie en faisant des paris à long terme sur le fait que la technologie, et l’IA en particulier, peut faire ce que font les humains – et peut-être à moindre coût.