Un détecteur unique nommé «FakeBuster» identifiera désormais les imposteurs participant à une conférence virtuelle à l’insu de personne. Il peut également découvrir des visages manipulés sur les réseaux sociaux pour diffamer ou faire une blague sur quelqu’un. Dans le scénario pandémique actuel, lorsque la plupart des réunions et des travaux officiels sont effectués en ligne, cette solution autonome permet à un utilisateur (organisateur) de détecter si la vidéo d’une autre personne est manipulée ou usurpée lors d’une visioconférence.

Cela signifie que la technique découvrira si un imposteur assiste à un webinaire ou à des réunions virtuelles au nom de l’un de vos collègues en transformant son image avec la sienne. Des chercheurs de l’Institut indien de technologie, de Ropar au Pendjab et de l’Université Monash, en Australie, ont mis au point le détecteur unique.

«Les techniques sophistiquées d’intelligence artificielle ont entraîné une augmentation spectaculaire de la manipulation du contenu des médias. Ces techniques évoluent et deviennent plus réalistes. Cela rend la détection difficile, ce qui pourrait avoir des implications de grande portée sur la sécurité », a déclaré le Dr Abhinav Dhall, l’un des membres clés d’une équipe de quatre personnes qui a développé le« FakeBuster ».

«L’outil a atteint une précision de plus de 90%», assure le Dr Dhall. Les trois autres membres comprennent le professeur associé Ramanathan Subramanian et deux étudiants Vineet Mehta et Parul Gupta. Un article sur cette technique – FakeBuster: un outil de détection DeepFakes pour les scénarios de vidéoconférence – a été présenté à la 26e Conférence internationale sur les interfaces utilisateur intelligentes, dans la SA, le mois dernier.

Le Dr Dhall a déclaré que l’utilisation de contenus médiatiques manipulés pour diffuser de fausses informations, de la pornographie et d’autres contenus en ligne de ce type a été largement observée avec des répercussions majeures. Il a déclaré que de telles manipulations avaient récemment trouvé leur place dans les plates-formes d’appel vidéo grâce à des outils d’usurpation d’identité basés sur le transfert d’expressions faciales.

«Ces fausses expressions faciales sont souvent convaincantes pour l’œil humain et peuvent avoir de graves implications. Ces visuels imités en temps réel (vidéos) connus sous le nom de «Deepfakes» peuvent même être utilisés lors d’examens en ligne et d’entretiens d’embauche. «

Cette plateforme logicielle est indépendante des solutions de visioconférence et a été testée avec les applications Zoom et Skype. L’outil de détection Deepfake – «FakeBuster» fonctionne à la fois en mode en ligne et hors ligne. Étant donné que l’appareil ne peut actuellement être connecté qu’à des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, «nous visons à rendre le réseau plus petit et plus léger pour lui permettre de fonctionner également sur les téléphones mobiles / appareils», a déclaré le professeur associé Subramanian.

Il a déclaré que l’équipe travaillait sur l’utilisation de l’appareil pour détecter également les faux audios. L’équipe affirme que cette plate-forme logicielle «FakeBuster» est l’un des premiers outils à détecter les imposteurs lors de visioconférences en direct à l’aide de la technologie de détection DeepFake.

« L’appareil a déjà été testé et arrivera bientôt sur le marché. »

