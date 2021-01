Google ajoute une nouvelle fonctionnalité sur Google Meet pour aider les utilisateurs à comprendre comment leurs environnements de bureau et réseau locaux affectent la qualité des réunions. La nouvelle fonctionnalité «Dépannage et aide» fournit des informations sur la charge du processeur et la stabilité du réseau au fil du temps, des commentaires en temps réel sur la façon d’améliorer les performances des appels, etc. Il est similaire au dépannage sur les PC Windows qui permet aux utilisateurs de trouver la cause des erreurs sur plusieurs applications ainsi que des solutions pertinentes. Malheureusement, le nouveau menu Dépannage et Aide de Google Meet est actuellement disponible pour les clients Google Workspace et Entreprise.

Google dit que Meet essaiera d’ajuster et de maintenir les performances tout en consommant moins de ressources lorsque le système surexploite sa puissance de traitement ou souffre d’une mauvaise connexion réseau. «Nous fournissons plus de visibilité sur les performances du système. Nous espérons que cela aidera à diagnostiquer et à atténuer les problèmes de performances notables s’ils se produisent», a déclaré la société dans un article de blog. L’option Dépannage et aide affiche l’ID de réunion des utilisateurs en haut et un graphique de stabilité du réseau qui met en évidence le moment où l’environnement local affecte probablement la qualité de l’appel. Les utilisateurs peuvent également trouver ici des conseils pour effectuer des tâches courantes, telles que la présentation de contenu et l’enregistrement de réunions.

Google explique qu’il n’y a pas de contrôle administrateur pour cette fonctionnalité, mais les utilisateurs peuvent se rendre dans le centre d’aide pour savoir comment préparer le réseau pour les appels vidéo Meet. Le dépannage et l’aide sont en cours de déploiement auprès des clients Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus. Les clients de Google G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education et Nonprofits peuvent également l’utiliser. Le géant du logiciel dit que la procédure de déploiement se terminera dans les 15 prochains jours.

Pour accéder au dépannage et à l’aide sur Google Meet, cliquez sur le menu à trois points pendant un appel vidéo. Sélectionnez l’option ‘Dépannage et aide, et les utilisateurs peuvent trouver toutes les informations pertinentes.