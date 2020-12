Votre goût pour la musique est votre propre choix. Ça devrait être. Mais grâce au dernier outil d’IA de Spotify, vous serez massivement jugé pour votre playlist. Contrairement à la fin de l’année de Spotify « Spotify wrapped » qui vous donne une chance de revivre vos chansons les plus écoutées, celle-ci n’est pas un système de support. Au lieu de cela de la manière la plus brutale, il torréfie votre playlist.

Selon ce que vous ‘stan’, la Outil IA, une idée originale de Mike Lacher et Matt Daniels ne va PAS facilement avec vous. De vous appeler trop branché pour un type de musique particulier, à vous juger subtilement pour avoir écouté une charge de K-pop, Spotify juge votre musique à travers une série de longues phrases avec trait d’union.

Une fois que vous vous êtes connecté avec votre compte Spotify, le système vous posera des questions sur les chansons que vous aimez en mentionnant les artistes musicaux et, à mesure que vous continuez à le réduire, il vous mettra légèrement mais certainement à l’essor en commentant avec condescendance tout ce que vous choisissez.

Et une fois que vous avez terminé avec la série de questions, vous obtenez un bulletin Spotify avec une torréfaction spécifique de vos goûts musicaux. En outre, l’outil ajoute à quel point votre musique est « basique » et de quelle époque vous aimez les chansons.

Depuis l’abandon du robot AI, il a été essayé et testé par les utilisateurs de Spotify et d’autres personnes et la plupart des réactions sont hilarantes et ressemblent à des attaques personnelles (leurs mots). Les gens affichent les résultats qu’ils obtiennent et travaillent également à en faire des mèmes. Desi twitter et des mélomanes internationaux se sont réunis pour verser des larmes après avoir été rôtis.

Voici quelques réactions des internautes:

Je viens de faire le bot How Bad is My Spotify. Je n’ai écouté Ed Sheeran que cette semaine, car j’ai une chanson coincée dans ma tête. Mais bien sûr, cela reprend cela! – Corrina (@penguin_of_doom) 24 décembre 2020

J’ai trop peur de publier ma musique sur la gravité de votre musique sur Spotify AI en ce moment car je n’ai pas besoin de cet appel pour le moment – Jneli (@J_loomi) 24 décembre 2020

J’ai fait le générateur « à quel point est mon Spotify » et à part le fait d’écouter littéralement le nouvel album de Taylor Swift une seule fois et aucun de ses précédents dans ma vie, c’est douloureusement exact pic.twitter.com/MnW48witos – salut non (@milkofoleander) 24 décembre 2020

Maintenant, l’outil d’IA ne le fait pas vraiment pour tout le monde personnellement. Beaucoup obtiennent des résultats similaires mais avec des artistes et des musiques différents. Mais néanmoins, il est préférable de se faire rôtir collectivement!