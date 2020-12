Le juge Neil Gorsuch témoigne au cours de la troisième journée de son audience de confirmation de la Cour suprême devant le Comité judiciaire du Sénat dans le Hart Sénat Office Building sur Capitol Hill, le 22 mars 2017 à Washington. | Photo par Justin Sullivan / Getty Images

La Cour retarde sa révolution de la liberté religieuse pour une raison vraiment étrange.

La Cour suprême a rendu un ordre profondément étrange jeudi soir, refusant le secours à une école privée religieuse du Kentucky qui souhaite rouvrir malgré une ordonnance liée à Covid-19 fermant toutes les écoles primaires et secondaires de l’État.

En droit, le résultat Danville Christian Academy c.Beshear est correct – ou, du moins, il aurait été correct avant que la Cour ne rende une décision à la veille de Thanksgiving qui a considérablement élargi les droits des objecteurs religieux aux lois de l’État. Mais curieusement, la Cour Danville Christian l’ordre traite à peine du bien-fondé de l’affaire, et il ne traite pas du tout de la question de savoir si Diocèse catholique romain de Brooklyn c.Cuomo, la décision transformatrice que la Cour a rendue la veille de Thanksgiving, permet au Kentucky de fermer des écoles religieuses.

Plus déroutant que tout, la Cour accorde une grande importance au fait que l’ordonnance du gouverneur Andy Beshear (D-KY) de fermer des écoles dans son État est sur le point d’expirer. «Dans toutes les circonstances, en particulier le moment et l’expiration imminente de» l’ordonnance de Beshear, a statué la Cour, «nous rejetons la demande sans préjudice des requérants ou d’autres parties cherchant une nouvelle injonction préliminaire si le gouverneur rend une ordonnance de fermeture d’école cela s’applique à la nouvelle année. »

La Cour suprême ne refuse généralement pas de statuer sur les affaires constitutionnelles parce qu’une violation constitutionnelle présumée a une date d’expiration. Si le Kentucky promulguait une loi interdisant aux journaux de publier toute critique de Beshear avant Noël, par exemple, il est difficile d’imaginer que les juges laisseraient une telle loi en vigueur simplement parce qu’elle ne durerait qu’une semaine.

Alors qu’est-ce qui se passe ici? Les décisions antérieures des juges concernant les objections religieuses aux ordonnances de santé publique liées à la pandémie suggèrent que la Cour est partagée entre deux objectifs.

Certains membres de la Cour – en particulier le juge en chef John Roberts – ont souligné la nécessité pour les tribunaux de s’en remettre aux responsables de la santé publique lors de crises comme la pandémie de coronavirus.

«La question précise de savoir quand les restrictions sur des activités sociales particulières devraient être levées pendant la pandémie est une question dynamique et factuelle sujette à un désaccord raisonnable», a écrit Roberts dans Église pentecôtiste unie de South Bay c.Newsom (2020). Il a ajouté que «notre Constitution confie principalement ‘[t]a sécurité et la santé de la population «aux fonctionnaires politiquement responsables des États» pour garder et protéger. »»

Dans le même temps, une majorité de la Cour semble désireuse d’étendre considérablement les droits des conservateurs religieux qui demandent des exemptions aux lois de l’État, d’où la décision 5-4 de la Cour dans Diocèse catholique romain, qui a invalidé les règles de l’État de New York qui imposaient des limites strictes au nombre de personnes pouvant se rassembler dans les lieux de culte dans les zones où sévit une épidémie de Covid-19.

Lisez ensemble, les décisions en Danville Christian et Diocèse catholique romain suggèrent que la Cour peut avoir trouvé un équilibre entre ces deux objectifs.

dans le catholique Dans cette affaire, plusieurs membres de la Cour ont souligné le fait que les restrictions imposées à New York sont particulièrement strictes – dans les zones où les épidémies de Covid-19 sont les plus graves, les lieux de culte ne pouvaient admettre que 10 personnes à la fois. le Danville Christian l’ordre, en revanche, souligne le fait que l’ordre du gouverneur n’est pas particulièrement onéreux. En effet, il ne sera vraisemblablement en vigueur que pendant quelques jours de plus.

En d’autres termes, la révolution conservatrice de la «liberté religieuse» va probablement se dérouler rapidement. Mais la Cour peut être encline à choisir soigneusement les affaires qu’elle utilise pour apporter des changements doctrinaux radicaux. Lorsqu’un ordre de santé publique de l’État impose un fardeau assez faible à l’exercice religieux, l’appel de Roberts à la déférence envers les représentants de l’État pourrait très bien prévaloir – mais seulement aussi longtemps que la pandémie fait encore rage.

La Cour suprême abolit la distinction entre les lois neutres à l’égard de la religion et les lois discriminatoires à l’égard des croyants

Jusqu’à récemment, les précédents de la Cour suprême établissaient une distinction entre les affaires de discrimination religieuse, dans lesquelles les plaignants religieux prévalaient généralement, et les affaires où des personnes ou des institutions religieuses étaient traitées de la même manière que des institutions ou des individus laïques comparables.

En vertu de la décision de la Cour suprême dans Division de l’emploi c.Smith (1990) les lois des États peuvent être appliquées contre les personnes qui s’opposent à ces lois pour des motifs religieux tant que la politique contestée est une «loi neutre d’applicabilité générale». Ainsi, tant qu’une loi d’État n’exclut pas les personnes de foi pour un traitement inférieur, ces personnes de foi doivent se conformer à la loi. (Une loi fédérale applique une règle plus stricte aux lois fédérales qui pèsent sur l’exercice religieux, de sorte que les objecteurs religieux sont beaucoup plus susceptibles de l’emporter dans les poursuites contre le gouvernement fédéral.)

Si un État ou un gouvernement local exerce une discrimination contre une religion particulière ou contre des institutions religieuses en général, cette discrimination sera généralement annulée. L’affaire fondamentale de la Cour suprême concernant la discrimination religieuse est Église de Lukumi Babalu Aye c.Ville de Hialeah (1993), qui a répondu à la question de savoir comment les tribunaux devraient aborder les lois qui semblent neutres à première vue, mais qui ont été adoptées dans un but discriminatoire.

Dans Lukumi, des membres de la religion Santeria avaient l’intention d’ouvrir une église à Hialeah, en Floride. Les pratiquants de la Santeria de l’État descendent en grande partie d’esclaves amenés à Cuba au XIXe siècle, et la foi incorpore des aspects à la fois des croyances religieuses d’Afrique de l’Est et du catholicisme romain. Notamment, les rituels de la Santeria impliquent parfois des sacrifices d’animaux.

La possibilité que de tels sacrifices puissent être effectués dans leur communauté a suscité l’indignation de certains habitants de Hialeah, et le conseil municipal a rapidement adopté une résolution déclarant que «certaines religions peuvent proposer de s’engager dans des pratiques incompatibles avec la moralité publique, la paix ou la sécurité». Il a suivi cette résolution avec une série d’ordonnances interdisant le sacrifice d’animaux.

Notamment, ces ordonnances prévoyaient de larges exemptions permettant la mise à mort d’animaux pour de nombreuses raisons, y compris une dérogation autorisant l’abattage casher. En effet, ces exemptions étaient si larges que, comme le juge Anthony Kennedy a décrit les ordonnances à son avis les annulant, «il est nécessaire de conclure que presque le seul comportement soumis aux ordonnances 87-40, 87-52 et 87-71 est l’exercice religieux des membres de l’église Santeria. »

Une telle loi gerrymandered n’est pas autorisée. Les gouvernements des États et locaux peuvent promulguer des lois réglementant l’abattage d’animaux ou interdisant la cruauté envers les animaux, mais ils ne peuvent pas adopter une loi qui est si étroitement ciblée qu’elle exclut les membres d’une religion particulière pour les mauvais traitements que la loi ne permet pas à d’autres.

Tout aussi significativement, Lukumi a établi que, lorsqu’une loi qui paraît neutre à première vue contient un éventail d’exemptions, ces exemptions peuvent fournir la preuve que le véritable but de la loi est de discriminer sur la base de la foi. Cependant, plusieurs juges estiment que Lukumi ne va pas assez loin. Ils ont affirmé que la présence d’exemptions dans une loi par ailleurs neutre n’est pas seulement preuve que l’objet de la loi est la discrimination religieuse, mais qu’elle est souvent preuve définitive de discrimination.

Ainsi, par exemple, dans sa dissidence avec la décision de la Cour de ne pas entendre Stormans contre Wiesman (2016), le juge Samuel Alito a affirmé qu’une réglementation de l’État de Washington qui oblige les pharmacies à «fournir des médicaments ou des dispositifs légalement prescrits aux patients» était constitutionnellement suspecte car elle comprenait un certain nombre d’exemptions laïques – la réglementation permettait aux pharmacies de refuser de remplir une ordonnance si elle n’a pas accepté l’assurance du patient, par exemple – mais pas d’exemption pour les propriétaires de pharmacies religieuses qui s’opposent à la distribution de contraceptifs.

Alito, en d’autres termes, cherchait à brouiller la ligne entre les cas de discrimination religieuse et les affaires impliquant une «loi neutre d’applicabilité générale» en définissant le concept de discrimination religieuse de manière si large qu’une vaste panoplie de lois étatiques deviennent suspectes.

La décision de la Cour dans Diocèse catholique romain, l’affaire impliquant les restrictions de New York sur la participation aux services de culte, a largement embrassé la vision d’Alito. Bien que ces restrictions aient été assez sévères, elles sont en réalité moins sévères que les restrictions imposées aux entreprises laïques qui sont de nature similaire aux lieux de culte. Comme l’a expliqué un tribunal inférieur qui a confirmé les restrictions de New York, «les rassemblements publics avec des heures de début et de fin programmées telles que des conférences publiques, des concerts ou des représentations théâtrales» doivent «rester entièrement fermés» dans les parties de New York où des limites strictes sur les lieux de culte étaient en place.

Mais Diocèse catholique romain a statué qu’il importait peu que les entreprises de caractère similaire aux lieux de culte soient soumises à des règles moins restrictives. Ce qui compte, c’est de savoir si tout les affaires laïques sont soumises à des restrictions plus légères. Si l’État ne permet aux églises d’admettre que 25 personnes, mais qu’il permet aux épiceries d’admettre beaucoup plus de personnes, alors les actions de l’État sont potentiellement suspectes.

Diocèse catholique romain, en d’autres termes, est une expansion considérable de la décision de la Cour Lukumi. Lukumi a appelé à une enquête factuelle sur la vraie raison pour laquelle un État ou un gouvernement local a adopté une politique qui accable les croyants, et le but de cette enquête était de flairer les lois qui «découlent de l’animosité envers la religion ou de la méfiance à l’égard de ses pratiques. » Diocèse catholique romain, en revanche, présume que l’État s’est engagé dans une discrimination anticonstitutionnelle si une institution religieuse est traitée différemment des institutions laïques – quelle que soit la raison pour laquelle les institutions sont traitées différemment.

Après Diocèse catholique romain, la Danville Christian les plaignants avaient un dossier solide

Avant Diocèse catholique romain, il était clair que le Danville Christian les plaignants auraient dû perdre leur cause. L’ordre du gouverneur Beshear ferme toutes les écoles primaires et secondaires, que ces écoles soient religieuses ou laïques. Quelle que soit la sagesse de cette politique, c’est une loi neutre d’applicabilité générale. Il ne traite pas les écoles religieuses différemment des écoles laïques similaires.

Après Diocèse catholique romain, cependant, il est loin d’être clair que le Danville Christian les plaignants devraient perdre. Comme le souligne le juge Neil Gorsuch dans une opinion dissidente, le Kentucky permet à un large éventail d’institutions laïques de rester ouvertes, y compris les écoles maternelles, les universités, les cinémas et les alliés du bowling.

Il peut y avoir de bonnes raisons politiques pour lesquelles une école élémentaire devrait être traitée différemment d’une piste de bowling, mais Diocèse catholique romain suggère que ces distinctions politiques ne sont pas pertinentes. La fermeture d’une école privée religieuse, tout en permettant aux entreprises laïques de rester ouvertes, est suspecte en vertu de la nouvelle règle annoncée par la Cour avant Thanksgiving.

En tout état de cause, parce que la décision de la Cour en Danville Christian met si fortement l’accent sur le fait que l’ordre de Beshear est sur le point d’expirer, cette décision est peu susceptible d’avoir de très nombreuses implications doctrinales. Une fois la pandémie terminée, les changements doctrinaux exposés Diocèse catholique romain restera, tandis que Danville Christian est peu susceptible d’être cité très souvent par les futurs tribunaux.

Mais Danville Christian est une décision étrange. Et cela suggère que, au moins alors que Covid-19 fait toujours rage, certains membres clés de la Cour suprême peuvent être mal à l’aise avec toutes les implications de santé publique de leur décision en Diocèse catholique romain.