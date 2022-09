Le nouvel ordinateur de poche de jeu Android de Razer pourrait être si doux

Razer, Qualcomm et Verizon ont annoncé (ou taquiné) un nouvel appareil de jeu portable qui sera entièrement révélé dans quelques semaines à RazerCon. L’appareil est équipé de la 5G, exécute la plate-forme Snapdragon G3X Gen 1 de Qulacomm et porte la marque Razer en tant qu’appareil de jeu portable ultime.

Aujourd’hui taquiner n’a pas confirmé grand-chose, mais a reconnu que l’appareil est alimenté par Android, peut télécharger des jeux pour jouer localement ou peut être diffusé à partir de la console ou du cloud.

En décembre, Qualcomm et Razer annoncé un appareil de développement comme celui-ci basé sur leur nouvelle plate-forme Snapdragon G3X Gen 1. C’était vraiment un kit de développement, mais vous devez toujours vous demander si cela finit par être très similaire à cette unité. Et si c’est comme cet appareil, attendez-vous à la marchandise.

Cet appareil spécifique (photo ci-dessus) avait un écran OLED de 6,65 pouces à 1080p et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un GPU Adreno prenant en charge 144 ips et HDR 10 bits, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Snapdragon Sound, batterie 6000 mAh, USB-C, externe l’affichage prend en charge jusqu’à 4K, une webcam 5MP pour le streaming et des haut-parleurs à 4 voies.

Maintenant, si vous regardez l’image teaser officielle de Razer ci-dessous, nous pouvons déjà voir que l’appareil a changé certains. La disposition des boutons a un peu changé, bien qu’elle soit toujours similaire.

Oh, et oui, il a une connectivité 5G si quelqu’un s’en soucie. Vous ne le faites pas parce que cela signifiera payer des frais de service pour l’utiliser. D’ACCORD.

Le 15 octobre est le jour pour le voir entièrement dévoilé.