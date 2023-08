Le nouvel onglet Exemples de type TikTok de YouTube Music veut vous aider à découvrir plus de chansons

Les services de streaming musical sont partout de nos jours, et saviez-vous que Google en a un aussi ? Il s’appelle YouTube Music et à partir d’aujourd’hui, il veut vous aider à découvrir de nouvelles musiques d’une manière très addictive. Il ajoute donc un nouvel onglet appelé Échantillons, qui est essentiellement un flux de défilement vertical de type TikTok de, eh bien, échantillons de musique.

Il vise à faire passer la découverte musicale personnalisée au niveau supérieur, en vous aidant à trouver de nouvelles chansons que vous aimerez, car découvrir de nouvelles musiques est toujours un défi même si vous avez théoriquement toujours des dizaines de millions de morceaux à portée de main avec des services comme celui-ci. Mais tout cela ne sert à rien si vous ne savez pas quoi rechercher, et c’est là qu’intervient Samples.

Le « flux continu de segments vidéo courts » est alimenté par « le plus grand catalogue de vidéos musicales au monde », se vante fièrement YouTube. Le flux Samples promet « d’explorer les profondeurs et l’étendue de la bibliothèque YouTube Music afin qu’il y ait toujours quelque chose de nouveau à écouter ».

Chaque « clip immersif » offre « un aperçu de l’artiste, de la vidéo et de la sensation de la chanson ». Vous pouvez balayer verticalement pour passer au suivant, puis au suivant, et ainsi de suite. Lorsque vous aimez ce que vous entendez, il est facile d’ajouter rapidement la chanson en question à votre collection, de la partager avec des amis, de créer votre prochaine liste de lecture, de lancer une station de radio basée sur celle-ci, de regarder la vidéo complète, de visiter la page de l’album et même utiliser la chanson pour créer votre propre YouTube Short.

L’onglet « Échantillons » est déployé dans l’application YouTube Music à l’échelle mondiale à partir d’aujourd’hui.

